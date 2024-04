Informations de la quête

Niveau conseillé : 45

Secteur : Région de Cosmo

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol

Point de départ : Région de Cosmo, en bas du canyon

Récompenses : Matéria Aire d’effet, 2600 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Yuffie

En approchant de la jeep arrêtée, Zhijie se manifeste, interrompant la réparation de sa voiture. Le membre d’Avalanche en est rendu là à cause d’une créature rôdant sous le sable et vous demande donc de vous en occuper.

Mais, pour ce faire, vous allez avoir besoin d’un détecteur de vibrations, disponible dans une boutique mog de niveau 4 minimum, en échange de 3 médailles mog. Nous vous renvoyons à l’article consacré aux mogs et l’emplacement de leurs maisons si jamais vous n’avez pas un niveau de boutique suffisant.

À la recherche de la créature

Le détecteur en poche, la chasse au monstre commence. En sortant l’outil, une barre s’affiche au-dessus. Moins il y a de carrés affichés, plus vous vous rapprochez de la cible. Et à chaque étape de rapprochement, un cercle bleu apparaît autour de Cloud.

Concernant la destination de votre chasse, allez au sud de la tour de transmission n°3 (oasis desséchée). Sur place vous subissez des secousses, mais la bête bouge. Repartez donc en chasse en allant au nord de la région.

La cible se trouve à l’est de l’arrêt chocobo le plus au nord. À ce nouveau point de chute, la bête s’enfuit à nouveau en vous laissant cette fois en compagnie d’un Golem de pierre et de deux Sahuagins du désert.

Pour ces derniers, les sorts de glace sont redoutables. Concernant le golem, vulnérable au vent, il faut un peu plus de patience car il se fragilisera à force d’attaquer et d’encaisser des dégâts, à cause de l’énergie qu’il épuise.

Après le combat, pistez une dernière fois la créature. Celle-ci se trouve au sud-est de la jeep de Zhijie. Il s’agit d’un Ver gargantuesque donc, comme les autres montres du même type, équipez tous vos combattants d’une matéria Glace vu qu’il y est vulnérable.

Son estomac peut être ciblé au moment où il avale un rocher. Si c’est le cas, concentrez-vous dessus pour le fragiliser. Faites aussi attention à son Avalement vorace qui a de très fortes chances gober le héros actif, au point de le tuer si vous ne fragilisez pas le ver (ou ne détruisez pas l’abdomen) rapidement.

Une fois fragilisé, faites monter le Choc au maximum et, à son déclenchement, le combat devrait se terminer en deux temps trois mouvements. La bête vaincue, Zhijie vous rejoint en jeep et vous félicite. Avant de partir pour le Wutai, il vous offre la très précieuse matéria Aire d’effet.

La quête se clôt et vous repartez avec 2600 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Yuffie.

La prochaine quête annexe s’intitule « Un air mélancolique ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.