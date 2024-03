Informations de la quête

Secteur : Région de Cosmo

Disponibilité : Chapitre 10, après être sorti de la grotte scellée

Point de départ : Cosmo Canyon, séminaire de planétologie

Récompenses : Jeu de tarot, photo souvenir de Cloud et Aerith, collection de photos volées de Aerith, 1600 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Aerith

Photographie des étoiles filantes

Trouvez un guide à Cosmo Canyon pour vous téléporter au séminaire de planétologie. Là-bas, adressez-vous à César et ses assistants. Des créatures, annonciatrices de calamité, sont apparues à différents endroits de la vallée. De plus, les pluies d’étoiles filantes, signe que rien n’est à craindre pour la planète, ne sont plus observables depuis Cosmo Canyon.

La mission de Cloud et Aerith est double : chasser les créatures et prendre en photo les constellations indiquées par César et les planétologues. Il va sans dire que vous allez avoir besoin d’Aponi, le chocobo céleste de la région, pour accomplir votre mission.

Photo des Moggides

Vous trouverez une première créature au centre de la région de Cosmo. Si vous avez déjà exploré la zone, se téléporter à l’une des rampes autour (la n°19 par exemple) vous fera gagner du temps. Une fois arrivé, la créature est au-dessus de votre tête. Faites le tour, montez des escaliers et vous verrez un courant d’air pouvant vous amener tout en haut. Prenez-le avec votre chocobo.

En haut, vous faites face à un Mélankiki et surtout à un Alacran. Cette espèce de scorpion géant est vulnérable à la glace et se fragilise face à des attaques de cet élément. En insistant sur cette faiblesse, le combat ne devrait poser que peu de problèmes. En état de Choc, et si vous disposez de la compétence Fin infinie de Cloud, utilisez-la pour infliger une énorme quantité de dégâts à l’Alacran.

Après le combat, cherchez la bonne photo à reproduire avec la flèche de gauche du pavé directionnel, et sortez le célestographe avec celle du haut. Trouvez la bonne position, le bon angle et le bon zoom pour atteindre une qualité de photo d’au moins 80.00%. Notez que la position d’Aerith est un indice idéal pour se placer correctement. Ceci fait, dirigez-vous vers un autre point d’observation.

Photo des Bahamutides

Situé vers le sud-ouest de la vallée, vous pouvez accéder rapidement à ce point depuis le Rapport de chasse 1 : ensorceleur des terres arides. Suivez le chemin des ruines jusqu’à la petite zone isolée où vous attend un nouvel Alacran, accompagné de deux nouveaux Mélankikis.

De nouveau au calme, ressortez votre appareil photo. Cloud va alors commencer par viser Aerith, vous laissant l’opportunité de prendre quatre photos d’elle. Dès que l’objectif est vert et indique « 100.00% », dégainez.

Réussissez les quatre clichés d’affilée pour obtenir la collection complète de ces photos volées. Concentrez-vous ensuite sur la photo des Bahamutides, puis dirigez-vous vers le dernier point d’observation.

Photo des Chocobonides

Pour celle-ci, téléportez-vous à l’aérodrome de Cosmo puis empruntez le chemin montant au niveau de la falaise, à l’est. Eliminez l’Alcaran et, Aerith parlera des photos d’elle que vous avez prise. Désireuse d’une photo avec Cloud, les deux se font alors un selfie.

Désormais en possession de la photo souvenir de Cloud et Aerith, prenez enfin la photo des Chocobonides puis retournez voir César au séminaire de planétologie. Celui-ci est enchanté par vos clichés et vous donne l’accessoire jeu de tarot. La quête se clôt et vous repartez également avec 1600 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Aerith.

La prochaine quête annexe s’intitule « De la vie qui parcourt la planète ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.