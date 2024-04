Une ombre dans la jungle – Final Fantasy VII Rebirth

Informations de la quête

Secteur : Région de Gongaga

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir accompli la quête annexe « Le syndrome de la page blanche »

Point de départ : Village de Gongaga, sur la place aux Violettes

Récompenses : Codex Arcanes de la divination VI (Cait Sith), 2400 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Aerith

En parlant à Cissnei devant sa maison, vous apprenez qu’une créature rôde non loin du village. La brigade de Gongaga a un œil dessus, mais Cloud et Aerith vont donner un coup de main. Cissnei vous envoie alors à la tour d’observation de la région et vous confie temporairement une paire de jumelles.

La tour d’observation

Direction le sud-est de l’aérodrome, près d’un arrêt à chariot de chocobo, pour rejoindre la tour d’observation. Là-bas, grimpez jusqu’au sommet et sortez vos jumelles en montant sur la pierre. Cherchez des mouvements suspects et validez la zone de recherche pour aller vérifier de quelle menace il s’agit. Descendez de la tour et rendez-vous au point que vous avez visé, à l’est, par exemple.

Dans cette direction, vous tombez sur deux Bicornes gardiens et une Tige vorace. Celle-ci se tue rapidement avec du feu, vous l’empêcherez ainsi d’augmenter sa croissance. Concernant les Bicornes, frocez-les à se mettre en garde et déclencher une compétence offensive pour les fragiliser.

Une fois le combat terminé, revenez à la tour et répétez l’opération. Tout dépend là encore d’où vous visez mais en remarquant des mouvements suspects vers le nord, vous affronterez un Mimétichymæra ainsi que deux Paya paya.

Exécutez des compétences offensives pour le Mimétichymæra et utilisez des attaques glacées sur les Paya paya pour fragiliser tout ce beau monde.

Au terme du combat, revenez à la tour d’observation pour une dernière inspection. Cherchez vers l’est et vous verrez le signal d’une silhouette imposante, près de la boutique mog. En vous approchant un Crapaud géant surgi de l’eau.

Vulnérable à la glace, il va surtout falloir attaquer sa langue lorsqu’il s’en sert, comme lors de Toupie baveuse ou Charge batracienne. Si vous lui infligez suffisamment de dégâts à cette partie, le crapaud se fragilisera, et vous n’aurez plus qu’à lui envoyer Choc transperçant de Cloud ou Choc combustible de Barret pour le mettre en état de Choc.

Là, lancez des attaques puissantes comme la Fin infinie de Cloud pour profiter au mieux de cet instant de vulnérabilité. Terminez le combat tranquillement s’il reste des PV au crapaud.

La menace écartée, Cissnei fait son apparition et vous offre un Codex Arcanes de la divination VI pour Cait Sith. Jugée suspecte par Cloud et Aerith, vous avez le droit de lui poser une seule question pour en savoir plus sur elle.

La quête se clôt et vous repartez également avec 2400 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Aerith.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.