Informations de la quête

Secteur : Région de Gongaga

Disponibilité : Chapitre 9, après avoir vécu les événements du réacteur mako de Gongaga

Point de départ : Gongaga, dans la forêt du réacteur mako

Récompenses : Codex Techniques de ninjutsu IV (Yuffie), 1500 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Yuffie

Début de l’entraînement

Non loin de la porte sud du village de Gongaga, dans la forêt, vous apercevez le jeune homme donnant des coups dans le vide. Nommé Shotetsu, il vous supplie de le prendre sous son aile. Cloud n’étant pas très chaud, c’est finalement Yuffie qui va devenir son sensei. Fatalement, Cloud est entraîné dans cet entraînement qui commence dès que vous le souhaitez.

Avant de se frotter au premier combat, il est important de noter gagner n’est pas suffisant, il faut également remplir des conditions à la manière d’un Rapport de chasse de Chadley. Sauf que, contrairement à ces rapports, les conditions doivent être toutes remplies au cours d’un même combat. En cas d’échec, vous devrez le relancer. Notez enfin que Shotetsu récupère tous ses PV à la fin d’un combat.

Exercice pratique (1re leçon)

Shotetsu doit toucher un ennemi 3 fois

Infliger Fragilité 1 fois

Ne pas laisser Shotetsu être vaincu

Dans le cadre de la première partie de l’entraînement, trois Romamphibiens et une Tige vorace sont à vaincre. Utilisez une attaque glacée (sort ou compétence) sur un Romamphibien pour réussir d’emblée le deuxième défi.

Pour le premier défi, laissez un ou deux ennemis en vie et ne faites rien pour que Shotetsu touche 3 fois un ennemi. Dès que c’est fait, écourtez le combat en tuant les éventuels ennemis restants.

À l’issue du combat, suivez Shotetsu jusqu’au prochain combat contre deux Gagighandi et deux Romamphibiens.

Exercice pratique (2e leçon)

Infliger Fragilité 2 fois

Infliger l’état de Choc 1 fois

Ne pas laisser Shotetsu être vaincu

Pour fragiliser un Romamphibien, vous connaissez la marche à suivre. En ce qui concerne les Gagighandis, infligez-leur une compétence offensive au moment où ils lancent Embuscade. Dès qu’un ennemi est fragilisé, utilisez une compétence à potentiel de choc comme le Choc transperçant de Cloud pour déclencher instantanément un Choc.

Face à ces ennemis encore une fois peu redoutables s’ils sont bien gérés, Shotetsu s’en sortira sans problème. Une fois ce deuxième exercice réussi, suivez Shotetsu et descendez à la corde pour arriver jusqu’à deux Bicornes géants et deux Mimétichymæras.

Exercice pratique (3e leçon)

Infliger l’état de Choc 2 fois

Vaincre les ennemis dans le temps imparti

Ne pas laisser Shotetsu être vaincu

Pour infliger l’état de Choc rapidement, faites un Enchaînement rapide de Cloud sur les deux Mimétichymæras et lancez ensuite un Choc transperçant sur eux pour déclencher le Choc.

Si vous n’êtes qu’à 1/2 et que les deux Mimétichymæras sont vaincus, les Bicornes peuvent être fragilisés en leur infligeant une puissante compétence offensive lorsqu’ils sont en position de garde. Enfin, deux minutes pour terminer le combat est un laps de temps très confortable.

Après le combat, traversez la rivière et faites une pause avec Shotetsu pendant que Yuffie joue les éclaireuses. Au terme d’une petite séance de squats façon Zack, Yuffie revient à toute vitesse, coursée par deux Mastodons.

Exercice pratique (4e leçon)

Ne pas laisser Shotetsu être vaincu

Un seul défi pour ce combat, et ce n’est pas un hasard car le réussir sera déjà une grande victoire. Les Mastodons sont extrêmement agressifs et facilement ingérables tant qu’ils sont tous les deux en vie. Pour commencer, lancez Barrière physique sur toute l’équipe grâce aux matérias Protection et Aire d’effet pour limiter les dégâts.

Ensuite, la stratégie est de lancer un sort de feu sur un des deux Mastodons. Il va se déchaîner sur l’allié dont vient le sort mais, au bout d’un moment, il va passer en Repos. C’est à ce moment-là qu’il faut le fragiliser en le frappant puis, lancez instantanément une attaque à potentiel de Choc.

L’état de Fragilité étant très court, vous devez donc avoir une barre d’ATB en réserve dès que le Mastodon est vulnérable, sinon il faut recommencer le process. Une fois en Choc, déchaînez tout ce que vous avez sur la bestiole.

Une fois qu’il n’y a plus qu’un seul Mastodon, ce sera davantage respirable et vous pourrez répéter l’opération sur celui-ci. La survie de Shotetsu dépend notamment et surtout de la vitesse à laquelle vous pouvez terminer le combat, au-delà d’attirer les Mastodons vers vous avec des attaques enflammées.

Au terme de ce combat des plus âpres, Shotetsu jubile en voyant qu’il a réussi son entraînement et rentre au village. Faites de même et, face à ce succès, Shotetsu va même vous demander d’entraîner à temps plein la brigade toute entière.

Avec les exigences déraisonnées de Cloud et Yuffie (et aussi devant le fait qu’une planète qui attend d’être sauvée), Cissnei vient proposer son aide, ce qu’accepte la brigade. Avant de partir, Shotetsu vous offre toute de même un Codex Techniques de ninjutsu IV pour Yuffie.

La quête se clôt et vous repartez également avec 1500 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Yuffie.

La prochaine quête annexe s’intitule « Mes poulettes adorées ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.