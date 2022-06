Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth est la suite de Final Fantasy VII Remake, et donc le deuxième épisode du projet de remake de Final Fantasy VII. L'histoire de cet opus démarre après la fuite de Midgar, et fait intervenir des changements fondamentaux dans le récit de Final Fantasy VII. On retrouve toujours Cloud et sa troupe qui ont pour but d'arrêter les agissements de Sephiroth, une nouvelle fois. Cet épisode introduit de nouveaux personnages jouables et nous fait visiter des lieux inédits en dehors de Midgar.