La quête de la protorelique peut démarrer à la fin du chapitre 11, lorsque l’équipe doit se mettre en route pour l’aérodrome.

Rapport d’enquête 1 : un groupe de manteaux noirs

Pour ce rapport, le niveau 41 est conseillé.

Près du repère, un groupe de manteaux noirs s’est rassemblé et semble se diriger quelque part. Suivez-les jusqu’à leur destination, en sachant qu’ils sont très lents, même si vous pouvez les pousser dans le dos.

Au bout de quelques pas, deux Loups de Nibel et deux Oronges galvaniques apparaissent. Les oronges s’éliminent facilement et, face aux loups, restez en garde en position Bravoure du SOLDAT pour les contrer, les fragiliser et ainsi les éliminer plus facilement. Reprenez la route aux côtés des manteaux noirs jusqu’à une station.

Ouvrez la porte et vous tombez face à deux Rôdeurs furtifs. Vulnérables à la glace, ces bêtes utilisent Agressivité stimulée, qui booste leur attaque physique. En les frappant suffisamment à ce moment-là, elles se fragiliseront. Attention à leur Rayon corrosif qui inflige des malus. Avec Charge roulante, les rôdeurs foncent vers vous.

Une fois battus, Cloud récupère un fragment de protorelique α. Dirigez-vous désormais vers le prochain point de rassemblement.

Rapport d’enquête 2 : à l’aérodrome

Pour ce rapport, le niveau 41 est conseillé.

Au sud-ouest de l’aérodrome de Nibel, un deuxième groupe de manteaux noirs se dirigent vers une porte. Une fois devant, celle-ci ne s’ouvre pas. Il va falloir contourner par le côté ouest de l’aérodrome, au niveau de la mer, en s’aidant de votre chocobo.

Une fois que vous avez repéré la brèche, entrez à l’intérieur. De nouveau sur la terre ferme, affronter un Valron ainsi que deux Loups de Nibel. Le Valron est vulnérable et se fragilise avec de la magie de glace, donc n’hésitez pas.

Après le combat, ouvrez la porte côté nord-ouest pour arriver dans une salle avec un sous-marin. Grâce à l’habileté de votre chocobo ainsi qu’aux flaques d’eau tout autour du sous-marin, élevez-vous dans les airs pour atterrir dessus. Entrez dedans grâce à une échelle pour ouvrir un coffre contenant un pendantéria Affaiblissement offensif, puis remontez.

Remarquez la brèche dans le mur côté ouest de la salle, pour pouvoir passer dans une autre salle. De l’autre côté, traversez les débris jusqu’à atteindre une petit groupe de manteaux noirs. Malheureusement, trois Rôdeurs furtifs les tuent, lançant un combat contre vous.

En le remportant, vous récupérez un fragment de protorelique β. Désormais, direction le troisième groupe.

Rapport d’enquête 3 : à l’estuaire

Pour ce rapport, le niveau 42 est conseillé.

En rejoignant le troisième groupe de manteaux noirs au niveau de l’estuaire, des créatures de Hôjô débarquent immédiatement pour les posséder. Vous voilà donc face à trois Entité nécrotiques. Comme lors du chapitre 5, esquivez leur Lacération ténébreuse, attaquez-les pendant Griffes noires, ou leur porter un coup puissant durant l’incantation d’un sort les fragiliseront.

Après le combat, vous êtes témoin d’une étrange manipulation de Chadley par Hôjô, avant que votre compagnon de route ne vous rappelle de suivre à nouveau la marche des manteaux noirs. Faites donc, ce qui vous fera passer par des escaliers.

Continuez de monter jusqu’à tomber sur une Entité nécrotique et un Mhadomhanju. Pour ce dernier, mettez-vous en garde face à sa masse. Tentez même une parade parfaite pour l’étourdir. Sitôt le combat terminé, continuez de monter pour retrouver la piste des manteaux noirs. Allez jusqu’à la porte et attendez qu’ils soient suffisamment proches. Mettez-vous à la valve et tournez-la en maintenant les deux gâchettes.

De l’autre côté, montez le petit passage en bois et affrontez deux nouvelles Entités nécrotiques en contrebas. Une fois le calme revenu, un petit puzzle vous demande de tourner trois vannes pour ouvrir la porte. Sachant que les partes rouges des vannes doivent être alignées avec les flèches situées au-dessus d’elles. procédez comme suit :

Tournez la vanne de gauche

Tournez la vanne de droite

Tournez la vanne du milieu

Tournez la vanne de droite

Après cette combinaison, la porte s’ouvre. Une petite surprise vous attend à l’intérieur puisqu’un Pténorops sanguinaire descend des cieux.

Vulnérable à la foudre, lui infliger des dégâts finira par le fragiliser. La frapper à l’œil lui fera bien mal, mais la bestiole finira par se lancer Bouclier de mana en cas de PV bas, la rendant insensible aux dégâts physiques.

Ecartez-vous d’elle lorsqu’elle lance Averse de lames et restez mobiles quand elle fait tomber des gerbes de lumière. En état de Choc, sa protection face aux attaques physiques disparait, ce qui devrait permettre de l’achever.

Une fois le combat terminé, vous repartez avec un fragment de protorelique γ. Plus qu’une destination à présent.

Rapport d’enquête 4 : sur la côte

Pour ce rapport, le niveau 45 est conseillé.

Pour cette dernière étape de la quête protorelique de Nibel, rendez-vous sur la plage au niveau de l’estuaire de la région. Sur place, un groupe de manteaux noirs s’enfoncent dans l’océan en voulant rejoindre l’île en face.

Avec votre chocobo, faites le tour de celle-ci et élevez-vous dans les airs pour atteindre les hauteurs de l’île située en face d’un grand groupe de manteaux noirs, errant sur la plage à côté. Elevez-vous une seconde fois puis continuez pour arriver jusqu’au sommet, où vous voyez des manteaux noirs agenouillés devant une créature. Il se trouve que ceux-ci ont cette fois fait le travail eux-mêmes et ont déniché le dernier fragment de protorelique.

Problème, ils ont subtilisé en douce les autres fragments de Cloud. Tous rassemblés, les fileurs laissent alors place à Séphiroth, qui lui même invoque le fameux guerrier excentrique aperçu lors de chaque quête de protorelique. Un combat contre lui se lance.

Comme lors de l’affrontement précédent, le Bretteur excentrique dispose de faiblesses liées au feu, au poison, à Anti-Cuirasse, Anti-Providence, Anti-Bravoure et Anti-Foi. Seulement, cette fois, si vous voulez le fragiliser, il va falloir exécuter des parades parfaites.

Elles sont relativement faisables durant les attaques Double percée, ou encore Grand fauchage. En cas de fragilité, enchainez rapidement avec un Choc transperçant de Cloud. Une fois en Choc, envoyez lui tout ce que vous avez pour réduire au maximum sa barre de vie, voire à zéro si vous avez monté son multiplicateur de Choc.

Après le combat, le bretteur se volatilise. Séphiroth apparait alors une dernière fois en ordonnant à Cloud de chercher la matéria noire. Cloud ramasse ensuite la protorelique des manteaux noirs et subit un passage subliminal dans la dimension du guerrier mystérieux, ce qui clôt l’arc protorelique de Nibel.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.