Informations de la quête

Secteur : Région de Gongaga

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol

Point de départ : Village de Gongaga, vers la falaise au Lierre grimpant

Récompenses : Croissant de lune porte-bonheur, 2400 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Barret

La requête de l’autrice

En s’approchant du repère de quête, vous rencontrez Maeve Mabel, autrice de livres pour enfants. Sa carrière stagne et ne trouve plus l’inspiration pour ses prochains livres. Reconnue par Barret, notre grand gaillard indique qu’avec Red XIII, le héros du prochain livre est tout trouvé.

Maeve déborde alors d’excitation et vous donne un appareil photo instantané pour trouver de jolis décors et poses, utiles pour le livre. Trois thèmes vous sont donnés : la résolution, la peine et le départ.

Chaque thème doit être immortalisé au fil des lieux que vous allez rejoindre. Sur place, il faudra alors diriger votre appareil photo vers le lieu où Red XIII adoptera la pose adéquate puis prendre la photo lorsque la jauge affiche 100.0%. Vous allez commencer par le thème de la résolution.

Scène de « La résolution »

Rendez-vous sur la plage au nord de la région pour la première photo. Avec l’appareil visez le lieu où Red XIII se met debout sur un bout de verdure et regarde vers l’eau. Vous obtenez donc la photo « La résolution ».

Scène de « La peine »

Téléportez-vous au réacteur mako de Gongaga pour prendre la photo du deuxième thème, la peine. Cette fois, prenez une photo de Red XIII assis, droit devant vous, au sommet du portail où vous êtes passé avec Tifa lors du chapitre 9. Vous obtenez la photo « La peine ».

Scène du « Départ »

Pour la dernière photo, direction l’aérodrome de Gongaga. Ici, dirigez votre objectif au niveau de la tour radio sur votre droite. Red XIII va aller à son sommet et prendre une nouvelle pose debout, patte tendue vers l’horizon. Vous obtenez la photo du « Départ ».

En possession des trois photos, retournez voir Maeve. Ravie par vos clichés, elle vous raconte l’ébauche de son prochain livre. Profitez de cette petite histoire et des jolis dessins, puis Maeve vous quitte en promettant à Barret de lui envoyer un exemplaire pour lui et Marlène.

La quête se clôt et vous repartez avec l’accessoire croissant de lune porte-bonheur, 2400 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Barret.

La prochaine quête annexe s’intitule « Une ombre dans la jungle ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.