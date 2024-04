Informations de la quête

Niveau conseillé : 46

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 12, après les événements du Colisée des Costauds + avoir accompli toutes les quêtes annexes

Point de départ : Gold Saucer, près de l’entrée

Récompenses : Carte 142 Fêtard ultime, Mécha-Chocobo, matéria Jeu de hasard, accès au Combat 3D contre Séphiroth

En approchant de l’entrée du Gold Saucer, vous voyez une troupe de gens danser. Approchez vous et vous serez abordé par le chef de service de la Shinra. Vous savez, celui que vous avez croisé avec Aerith et Tifa au cours du chapitre 6 et sa séquence Costa del Amor.

Et bien le cadre a pris du bon temps et a réussi à battre le meilleur score de l’intégralité des mini-jeux du parc. D’ailleurs, le Gold Saucer organise l’événement « Le défi du fêtard ultime ! » encourageant quiconque à surpasser le chef de service. En recevant un tract du défi du fêtard ultime, vous êtes invité à y participer.

Duel contre le chef de service

Comme vous vous en doutez, vous allez devoir (re)participer à toutes les activités du Gold Saucer pour battre le meilleur score du chef de service : G-Bike, Queen’s Blood, Colisée des Costauds, course de chocobo et Chasseurs de l’espace.

Colisée des costauds – Battle Square

Si vous avez participé à quelques combats du colisée, le défi que vous a préparé le chef de service va vous secouer si vous n’êtes pas préparé. Cinq combats vous attendent contre des ennemis particuliers, tels que des Pampas, des Tomberrys ou encore des Jokers.

Pour accompagner Cloud, nous avons choisi Tifa pour ses talents au corps-à-corps et sa capacité à faire grimper le multiplicateur de Choc, et Yuffie pour un compromis efficace entre magie, attaque à distance, et une bonne flexibilité élémentaire.

Sur tout le monde, placez des matérias de statistiques telles que PV augmentés, PM augmentés. Mettez Force à Cloud et Magie augmentée à Yuffie. Cumulez également les matérias Chance augmentée pour infliger des coups critiques quasi systématiquement, surtout pour Cloud et Tifa.

Donnez aussi à chaque combattant une matéria Glace, Foudre, et Vent (sauf Cloud qui aura Foudre & Vent). Faites pareil avec Soins, en la couplant à Aire d’effet sur un double emplacement pour l’un des combattants. Idem avec Soins + Magie Auto.

Pensez aussi à une matéria Résurrection pour au moins l’un des trois que vous aurez choisi. Nous avons choisi Yuffie pour remplir toutes ces configurations de soin. N’oubliez pas Chakra ou Prière qui, à haut niveau de matéria, peut aussi faire l’affaire.

Equipez Cloud de la matéria Foudre & Vent couplée à Affinité élémentaire sur un double emplacement d’arme, et faites pareil avec Foudre pour Tifa. Donnez également Techniques ennemies à Yuffie. Enfin, prévoyez une protection contre Mort subite.

Soit avec un accessoires type Echarpe de la rancune, obtenue par synthèse via un échantillon récupéré en battant le Roi tomberry à Corel. Soit avec les matérias Annihilation + Résistance aux altérations, équipées sur un double emplacement côté protection.

Notez aussi que, bien que le niveau conseillé soit de 46, vous pouvez également revenir après la fin du jeu et avec un niveau plus élevé, via la sélection de chapitres, pour aborder le défi plus facilement.

Combat n°1 : x1 Pompa jumbo + x1 Pampa jumbo

Les deux pampas géants s’affrontent de la même manière. Pour les combattre efficacement, gardez en réserve une ou deux barres d’ATB et attendez qu’ils lancent Pluie d’épines. En faisant cela, ils seront fragilisés. Lancez alors des compétences à potentiel de Choc comme le Choc combustible de Barret, le Choc transperçant de Cloud ou le Salto éclair de Tifa pour les mettre en Choc rapidement. Pour le reste, évitez tant que possible les attaques 1000 épines ou 5000 épines qui feront fondre vos barres de vie.

Combat n°2 : x10 Tomberry

Puisqu’ils peuvent vous étourdir ou vous infligez Stop (avec Malédiction ou Envoûtement) pour vous tuer en un coup avec Coup de couteau, le combat est moins stressant si un ou tous vos combattants sont protégés contre Mort subite. Attention tout de même aux dégâts que font quand même les projectiles spectraux envoyés par ces petites bestioles.

Après, les compétences physiques de Cloud telles que Enchaînement rapide, ou bien des attaques à distance et magiques avec Yuffie, peuvent faire l’affaire pour battre petit à petit cette troupe de tomberrys.

Combat n°3 : x1 Pyrozu

Ici, pas de chichi, la créature est vulnérable à la glace donc utilisez les sorts et les compétences de cet élément pour le fragiliser et monter rapidement sa jauge de Choc. N’oubliez pas le Bannissement de Yuffie qui peut se révéler puissant à force d’utiliser le ninjutsu de glace. Surveillez tout de même les attaques à base de feu du Pyrozu, et notamment Tempête ardente.

Combat n°4 : x1 Crapaud géant + x2 Joker

Pour ce combat, vous retrouvez un Crapaud géant, rencontré au cours de la quête « Une ombre dans la jungle », et deux Jokers, un type d’ennemi que vous avez découvert durant la quête « Le fou sanglant ». Leurs faiblesses et leurs attaques sont toujours valables ici.

Ainsi, esquivez autant que possible les Succions d’âme des Jokers, en profitant de leur courte Fragilité pour faire monter leur jauge de Choc. Sinon, conservez une barre d’ATB pour vous soigner face à leur attaque « Joker » qui réduira les PV d’un allié à 1.

Pour ce qui est du crapaud, attendez qu’il face une attaque où il tire sa langue, comme Charge batracienne, Toupie baveuse ou Capture baveuse, et essayez de la contrer ou de lui infliger des dégâts de glace. En cas de succès, le crapaud sera étourdi.

Le combat est relativement intense entre le Crapaud géant qui bondit un peu partout avec Ecrabouillage batracien et les Jokers qui vous foncent dessus, mais essayez de battre d’abord ces derniers avant de vous occuper du gros pépère, en vous soignant régulièrement.

Les compétences synchronisées réduisant temporairement la consommation de PM à zéro peut aussi s’avérer salutaire. De même avec vos transcendances, où vous devez essayer de la déclencher lorsque les ennemis sont proches les uns des autres.

Combat n°5 : Titan d’acier

Le Titan d’acier est imposant, effectue des attaques lourdes à l’épée, mais n’est pas si effrayant que cela une fois que l’on connait ses mouvements. Au bout de quelques instants, le Titan d’acier se fragilise en utilisant Affûtage enchanté. Il faut ensuite tenter de lui infliger un Choc dans un délai imparti, sinon il lancera une grosse attaque intitulée Lame thanatique. Rassurez-vous, vous pouvez esquiver cette attaque en vous éloignant suffisamment et en restant mobile, à l’annonce du coup.

Le titan utilise également Grande épée, qui fait abattre son arme à trois reprises devant lui et sur les côtés. Il peut même tuer instantanément l’un des alliés avec Epée du glas. Il lui arrive aussi d’utiliser Méga-Feu et surtout Méga-Gravité, qui divise par 4 les PV restants.

Le colosse est vulnérable à la foudre, bien qu’ayant beaucoup de PV. C’est là que vos combos Foudre (ou Foudre & Vent) + Affinité élémentaire, appliqués sur votre arme, ainsi que les matérias Chance augmentée, boostant les chances de coup critique, feront du bien à vos dégâts infligés.

Une fois le combat terminé, le chef de service vous félicite et vous n’avez plus qu’à rejoindre l’activité suivante.

G-bike – Wonderment Square

Rendez-vous au Wonderment Square pour jouer au mini-jeu de moto, le G-Bike. Il va falloir jouer en mode Expert et battre le score de 32000. La clé pour atteindre ce palier est de battre rapidement les ennemis lorsqu’ils apparaissent, et de récupérer un maximum de panneaux bleus disséminés sur la route.

La moto de Cloud n’est pas des plus maniables lorsqu’elle est lancée, alors n’hésitez pas à tourner en maintenant L2, la touche de frein, pour déraper et affiner vos trajectoires. Par ailleurs, n’utilisez pas la nitro et ne prêtez pas attention aux jetons de nitro disséminés sur le parcours.

Attention aux soldats rouges et à l’hélicoptère qui envoient des grenades incendiaires. En roulant dessus, vous prenez des dégâts et êtes brièvement ralenti, donc évitez-les autant que possible. Si tout de même vous prenez trop de dégâts, sachez que les panneaux bleus vous donnent de la vie, en plus des points comptabilisés en fin de course.

À force de rouler et de battre des ennemis, votre jauge de Taillade tournoyante augmentera. Cette puissante attaque fait le ménage autour de vous en détruisant en un coup les motos adverses. Utilisez-la donc quand il y a pas mal d’ennemis autour et proche de vous.

Au terme de la course, si vous avez dépassé les 32000 points, le chef de service de la Shinra vous félicite et vous attend dans la foulée à une table de Queen’s Blood, juste à côté.

Queen’s Blood – Wonderment Square

Vous devez donc disputer un match de Queen’s Blood contre le chef de service. D’office, la carte Fêtard ultime est posée au centre du plateau. Elle ne peut être enlevée et, au moment des comptes par ligne, les jetons du perdant rejoignent ceux du gagnant. En gros, le vainqueur d’une ligne en récupère tous les points.

Le chef de service utilise quelques cartes en thème avec le Gold Saucer, comme Chasseur de l’espace, qui se renforce de 1 pour chaque carte adverse (en l’occurrence les vôtres) renforcée. Il possède aussi Loveless, qui renforce les cartes autour d’elle de 1, alliée ou adverse, une fois posée, ou encore Jockey de chocobo. De manière générale, il joue donc les renforcements de carte avec en plus des cartes qui se substituent à d’autres, comme Yin & Yang.

En remportant votre duel, non seulement vous progressez dans la quête, mais en plus vous repartez avec la carte 142 Fêtard ultime.

Les Chasseurs de l’espace – Speed Square

Pour le mini-jeu de shoot’em up du Speed Square, 50000 points sont à réaliser dans la mission expert. Pour atteindre ce palier, essayez tant que possible d’éliminer complètement chaque vague d’ennemis pour récupérer un bonus de points Elimination d’escadre. Les vaisseaux rouges sont plus résistants que les autres et doivent donc être la cible prioritaire de votre canon à plasma (touche Triangle).

Soyez mobiles et faites des manœuvres d’esquive avec R2 pour passer brièvement à travers les tirs. Vous disposez tout de même de cinq kits de réparation en cas de danger mais, attention, la santé peut vite descendre en absence de vigilance.

À un moment, deux espèces de vaisseaux serpents apparaissent. Visez en priorité leur queue car elle finit par être difficile à toucher, étant donné qu’elle bouge beaucoup. Détruire ces deux gros vaisseaux est primordial vu le grand nombre de points que leur destruction rapporte.

Quelques petits ennemis plus tard, le vaisseau mère apparait. Détruisez les petites tourelles sur son côté, puis sur celles à l’arrière avant de détruire les gros réacteurs. Faites attention aux multiples lasers tirés par le vaisseau.

Tuer suffisamment d’ennemis ne suffit strictement pas pour dépasser les 50000. Finir la mission le plus rapidement possible, le bonus de performance ainsi que le nombre de kits de réparation en réserve participent à dépasser le score.

En cas de succès, le chef de service loue encore une fois votre talent mais la route n’est pas terminée.

Course chocobo – Chocobo Square

Une course en duel vous attend contre le chef de service. Nous vous conseillons d’avoir une certaine expérience avec le mini-jeu, voire d’avoir tout compléter afin de s’habituer au gameplay ainsi qu’aux types de tracés et pièges que vous pouvez croiser.

De plus, vous pourrez disposer de l’ensemble Hypérion, qui donne d’énormes bonus à toutes les stats. Choisissez votre monture préférée même si Piko est recommandé avec sa compétence de vélocité. De notre côté, prendre Sirèna a aussi fonctionné.

Au niveau du tracé, la course commence par une succession de virages serrées avec des petites rampes d’accélération sur le trajet. Ensuite, vous débarquez sur d’autres rampes, où certaines vous font accélérer (les vertes), et les autres vous font décélérer (les rouges). Allez à gauche sur les premières plaques puis, sur les deuxièmes, empruntez celles de droite.

Quelques autres virages serrées vous attendent avant de débarquer sur les premières portes pampas. Restez donc attentif à leur timing. Vous enchainez sur des plaques tournantes et, peu de temps après, une nouvelle série de portes pampas vous attende au centre de la piste. Il est primordial de prendre ce chemin car, sur les côtés, le terrain vous ralentit et des bombos explosifs vous foncent dessus.

Tout de suite après cette portion deux tourniquets sont placés en plein virage, au bout duquel vous devez serrer sur la droite pour choper les propulseurs et ainsi vous faciliter la vie en survolant la route. Après avoir atterri, un dernier enchainement de portes pampas et de plaques tournantes vous sépare de la fin du tour.

Le chef de service se débrouille bien donc limitez les erreurs et les chocs contre les pièges histoire de ne pas prendre trop de retard. Après avoir gagné la course, vous obtenez la monture qu’il a utilisée : le Mécha-chocobo. Une monture sans application possible d’un équipement supplémentaire mais avec une souplesse et une vitesse d’exception.

Battu à tous les mini-jeux, le chef de service de la Shinra vous donne rendez-vous pour un ultime défi : un Combat 3D au Wonderment Square.

Affrontement final

Le chef de service Shinra dispose de tous les coups possibles. Lorsqu’il fait un direct (joystick vers le haut), il bombe le torse et prépare son bras de haut en bas. Pour ses uppercuts (joystick vers le bas), il s’accroupit avant de frapper. Ses crochets (joystick sur le côté) se préparent simplement en écartant le bras. Inclinez ensuite le bon joystick en fonction du bras qui va vous frapper.

Frappez-le lorsqu’il baisse l’un de ses bras, avec la gâchette R2 ou L2 selon le bras. Le chef de service déclenchera aussi des furies, symbolisé par une aura rouge, et les séquences sont à chaque fois les mêmes. Il possède cependant deux types de séquences, à la fin de laquelle vous devez le frapper.

La première furie se décompose comme suit : Uppercut joystick droit -> Direct joystick droit -> Crochet joystick droit -> Direct joystick droit.

La deuxième furie, qu’il déclenche lorsque vous approchez de votre transcendance, se déclenche comme suit : Uppercut joystick gauche -> Crochet joystick gauche -> Direct joystick gauche -> Crochet joystick gauche.

Si vous peinez un peu à bien identifier les patterns pour agir rapidement, une astuce assez morne mais efficace consiste à mettre Pause au début du coup de l’adversaire pour voir quel type de coup il va exécuter, puis de faire la commande adéquate juste après avoir réappuyé sur Pause.

Avec de la patience et de l’entraînement, vous parvenez définitivement à vaincre le chef de service Shinra. Il reconnait alors votre titre de fêtard ultime et vous donne une matéria Jeu de hasard en récompense de vos efforts.

De plus, il est désormais possible d’affronter Séphiroth dans le mini-jeu Combat 3D. Un défi encore bien plus dur que contre le chef de service mais le jeu en vaut la chandelle puisque vous pourrez gagner l’accessoire Ruban, en plus de débloquer le trophée Héros polygonal 🏆.

La quête se clôt et vous repartez également avec 4000 Exp et 10 Exp d’équipe. Félicitations, vous avez complété l’intégralité des quêtes annexes du jeu.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.