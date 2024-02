Voici quelques conseils de base pour démarrer du bon pied dans le Queen’s Blood de Final Fantasy VII Rebirth. N’oubliez pas de bien lire le tutoriel de ce mini-jeu, indispensable pour en comprendre les subtilités.

Changez votre main de départ

Vous tirerez cinq cartes en commençant une partie, mais vous n’êtes pas obligé de les conserver. Privilégiez les cartes qui nécessitent un emplacement et qui peuvent être jouées facilement en début de partie. Vous n’avez pas besoin de vos plus grosses cartes maintenant, mieux vaut les piocher plus tard.

Votre première carte change tout

C’est bien souvent via la pose de votre première carte que le destin de votre duel va être scellé. C’est elle qui va poser les jalons de votre conquêtes de territoire, c’est pourquoi il ne faut pas la placer n’importe comme, ni n’importe où. Prenez bien garde à cela et faites en sorte de placer une carte à l’endroit qui va favoriser vos prochains coups. Comme les échecs, il faut penser avec plusieurs tours d’avance.

Grignotez d’abord le terrain de l’ennemi

En posant des cartes, vous allez naturellement construire votre camp et réduire celui de l’ennemi. Certaines cartes vont même améliorer vos cases en arrière pour y poser de plus puissantes cartes. Mais ne vous attardez pas sur ces dernières. Si l’ennemi ne peut pas y accéder, elles ne sont pas votre priorité et vous aurez tout le temps d’y revenir plus tard. Commencez d’abord par gagner le plus de territoire possible.

N’ayez pas peur de passer votre tour

Le Queen’s Blood est un jeu de territoire. L’ordre dans lequel un joueur va jouer peut complétement bousculer une partie. Vous pouvez par exemple jouer des cartes qui vont permettre à votre adversaire de grignoter sur votre terrain, quand passer votre tour pour le faire jouer lui aurait été plus bénéfique. Passer son tour peut donc parfois se montrer être une stratégie salvatrice afin de reprendre la main sur le contrôle des différentes cases du plateau.

Construisez des synergies

Comme tous les jeux de cartes, le Queen’s Blood va vous demander de construire un deck qui doit avoir une certaine cohérence. Mettre toutes les cartes les plus fortes du jeu ne sert à rien, et mieux vaut avoir un équilibre entre les cartes à 1 emplacement, celles à deux, et celles à 3. Pour ces dernières, pas besoin d’en ajouter plus de 3 (même 1 peut suffire, ou pas du tout), étant donné que les cas où vous pourrez les poser se feront rares.

Il faut aussi favoriser certaines synergies entre vos cartes. Il existe plusieurs archétypes de decks, certains basés sur les améliorations, d’autres sur la destruction, etc. Pensez à cela en construisant un deck, où référerez-vous à la construction automatique des decks, disponible si vous avez toutes les cartes demandées d’un archétype.

Changez de deck

Dans le même ordre d’idée que le conseil précédent, il est préférable de simplement changer de deck contre un adversaire plutôt que de vous acharner avec votre deck favori. Certains archétypes fonctionnent particulièrement bien contre d’autres, c’est pourquoi il peut y avoir des match-up à votre avantage ou non. Si vous n’arrivez pas à battre un adversaire, ce n’est peut-être pas car vous n’êtes pas assez bon, mais parce que votre deck n’est pas fait pour lutter contre le sien.

Gagner une ligne peut être suffisant

Pour gagner des points dans le jeu, il faut avoir le score le plus élevé sur une même ligne. On devient donc très vite tenté de remporter les trois lignes, ce qui n’est pas toujours une bonne idée. Dans la plupart des cas, deux suffisent, voire même une. Gagner 15 points sur une ligne tandis que votre adversaire gagne les deux autres avec un score de 4 et 7 points vous fera gagner le duel. Si vous avez l’opportunité de placer des grosses cartes sur une ligne pour faire un score imposant, cela peut être une bonne idée.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.