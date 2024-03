Informations de la quête

Secteur : Région de Junon

Disponibilité : Chapitre 4, après avoir accompli la quête annexe « Une petite attention »

Point de départ : Nid-de-pie – Colline du condor

Récompenses : Matéria Résistance aux altérations, 1 photo réussie du condor, 700 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Tifa

En quête de gibier

Allez voir le groupe d’observation du condor en haut de la colline du condor, en passant par les escaliers depuis le village Nid-de-pie. Vous y rencontrez notamment Colin, passionné par le condor. Vu que cela fait bien longtemps que le groupe n’a pas vu l’oiseau, il souhaite l’attirer avec de la nourriture.

Pour trouver du gibier, Colin vous conseille la Forêt des chasseurs. Rendez-vous à l’ouest du village Nid-de-pie pour commencer la chasse.

Sur place, vous remarquez la présence d’une vache. En s’approchant de l’animal, il finit par vous sentir et fuit. C’est donc le moment d’appeler votre chocobo pour retrouver la piste de la vache. Sur votre monture, flairez la source de l’odeur.

Suivez ensuite la ligne dorée jusqu’à arriver à votre proie. Pas de chance, un groupe de Néroféroces finit par s’interposer, de quoi encore faire filer la bête. Eliminez les bestioles pour reprendre votre route.

La chasse au voleur

Décidément, vous n’êtes pas verni puisqu’avant de faire le moindre pas, une grande créature ailée débarque pour tuer la vache et l’emporter avec elle. Toujours avec votre chocobo, flairez le point d’impact de l’attaque et suivez l’odeur. Après un peu d’escalade à dos de chocobo, vous finissez par arriver dans le repaire de la créature ailée.

Avancez quelques mètres et le Dragon mystique va vous attaquer. La créature est sensible au vent et lui infliger des dégâts va finir par la fragiliser. Utilisez donc vos meilleurs atouts pour fragiliser, mettre en état de Choc, et enfin terrasser le dragon.

À l’issue du combat, vous avez le choix de repartir avec différentes nourritures pour le condor. Choisissez la chair du bovidé, soit la meilleure option, et revenez à la colline du condor. De retour auprès de Colin et son groupe, Cloud dépose la viande sur l’autel du condor. Le plan fonctionne, l’oiseau se régale et la photographe du groupe immortalise le moment.

Celle-ci vous donne alors en récompense ladite photo ainsi qu’une matéria Résistance aux altérations; La quête se clôt et vous repartez également avec 700 Exp, 10 Exp d’équipe et hausse d’affinité avec Tifa.

