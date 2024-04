Informations de la quête

Secteur : Région de Junon

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir accompli la quête annexe « La crainte du débarquement »

Point de départ : Région de Junon, cap aux cratères

Récompenses : Codex Secrets de la planète VI (Aerith), 2400 Exp, 10 Exp, hausse d’affinité avec Aerith

Une créature menaçante

Pour atteindre rapidement le point de départ, vous pouvez vous téléporter sur le Rapport d’excavation situé à l’ouest du repère de mission. En arrivant auprès des gardes Shinra, ils vous informent qu’une créature très dangereuse est dans la nature, et qu’ils ont réussi à la coincer.

Seulement, ils ne sont pas capables de la battre. Acceptez de les aider et vous serez conduits jusqu’à la commandante. À peine le temps d’effectuer des retrouvailles un peu particulières, le Cavalier de l’enfer VR2 débarque.

Il n’y a pas vraiment 36 stratégies à adopter face à lui. Vulnérable à la glace, focalisez vos compétences mais surtout les sorts les plus puissants liés à la glace afin de le fragiliser. La glace fera aussi bien monter la jauge de Choc en cas de Fragilité donc n’hésitez pas.

En état de Choc, utilisez la Fin infinie de Cloud pour infliger de très lourds dommages, davantage amplifiés si vous avez utilisé des compétences faisant grimper le multiplicateur. En battant le Cavalier de l’enfer VR2, vous lui coupez la queue et il finit par s’échapper.

La 7e compagnie d’infanterie vous laisse traquer et vous occuper de la créature. Pour la pister, sortez votre chocobo et flairez le bout de queue tranchée. Suivez l’odeur dorée, passez quelques instants dans l’eau et vous ne tardez pas à retrouver la trace du cavalier.

Mauvaise nouvelle, sa queue a repoussé, il a récupéré tous ses PV, et en plus il s’enfuit à nouveau, laissant derrière lui un Vortazu accompagné d’un Tornaphon. Ce dernier se tue assez facilement en lui lançant des sorts puissants de vent.

Concernant le Vortazu, c’est plus délicat puisqu’il faut lui infliger des dégâts jusqu’à ce qu’il décide d’utiliser Piqué meurtrier. Là, et avec un timing assez précis, vous devez esquiver cette attaque pour le fragiliser.

Sinon, le combat risque d’être un peu long, malgré sa vulnérabilité au vent. D’ailleurs, faites attention à ses Ondes nocives et ses Lames éoliennes. Après le combat, appelez votre chocobo et flairez la marque sur la citerne rouge.

Suivez la nouvelle odeur, qui vous amènera à grimper plusieurs parois avec votre chocobo des montagnes. Continuez jusqu’à retrouver le Cavalier de l’enfer à la Forteresse détruite, au sud-est de la région.

Un nouvel affrontement se lance et, cette fois, pour se protéger des sorts de glace, le cavalier se protège avec Miroir. Equipez-vous donc d’une matéria Annihilation pour lui lancer Dissipe-Barrière et ainsi recommencer à pouvoir lui infliger des sorts. Reprenez ensuite la même stratégie que le premier combat pour en venir à bout.

Sitôt la créature vaincue, la 7e compagnie d’infanterie vous rejoint et vous remercie du travail fourni en vous offrant un Codex Secrets de la planète VI pour Aerith, bien que votre couverture ait sauté.

La quête se clôt et vous repartez également avec 2400 Exp, 10 Exp et une hausse d’affinité avec Aerith.

La prochaine quête annexe s’intitule « Les démons surgis des flots ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.