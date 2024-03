Chapitre 5 : Une croisière sanglante – Final Fantasy VII Rebirth

Festivités en mer

Vous voilà donc à bord du Shinra-Huit. Prenez vos aises dans ce paquebot où vous commencez par passer devant les cabines de 2e classe. En entrant dans la deuxième cabine sur la gauche, vous verrez un coffre au fond de la pièce. Ouvrez-le pour récupérer 2 antidotes.

De retour dans le couloir, vous trouverez un autre coffre à l’intérieur de la dernière cabine de droite avant de pénétrer dans le salon royal. Le coffre se trouve juste à gauche en entrant dans la cabine et contient lui aussi 2 antidotes.

Montez ensuite jusqu’au salon royal où le capitaine Titov annonce qu’un tournoi de Queen’s Blood va avoir lieu, avec un trophée et de belles récompenses à la clé. Une rivale semble déjà se manifester en vous croisant avec détermination.

De nouveau aux commandes de Cloud, faites face au comptoir du salon royal et sortez par l’ouverture sur votre droite (côté sud en regardant la map) pour tomber sur une matéria Renforcement défensif. Dès que vous êtes prêt, parlez à vos amis puis au réceptionniste pour démarrer le tournoi.

Tournoi de Queen’s Blood

Tout d’abord, sachez que cet arc est purement optionnel. À l’issue de la conversation avec le réceptionniste, vous pouvez tout à fait vous adresser à la réceptionniste de droite pour mettre fin à tout moment au tournoi. Notez toutefois que si vous changez d’avis après coup, vous ne pourrez retenter le tournoi qu’une fois le jeu terminé et la sélection de chapitres rendue disponible.

De plus, il est possible d’acheter trois boosters composés de plusieurs cartes au comptoir de gauche si votre deck est un peu trop rudimentaire. Compte tenu de la force de certains adversaires, ce ne sera pas de trop. En général, empêcher l’adversaire de mettre en place la stratégie de son deck en l’étouffant au maximum, avec des cartes favorisant l’occupation et quelques autres à forte valeur pour gagner des points, est une tactique qui marche assez bien.

Maintenant, rien n’est garanti. Si vous avez négligé le Queen’s Blood jusque-là, il sera logique de rencontrer des difficultés face aux adversaires chevronnés. De même, vous êtes relativement tributaire du hasard de la distribution des cartes et des choix des adversaires, qui fera qu’une partie peut très bien se dérouler comme rapidement devenir un enfer.

Enfin, il n’y a aucune élimination définitive jusqu’à la finale. Vous pouvez retenter de battre les adversaires autant de fois que vous le voulez. Surtout, n’hésitez pas à recommencer en pleine partie si vous voyez que l’affaire est mal embarquée. Une fois les préparatifs réglés, il est temps de commencer.

Premier tour

Au premier tour, les adversaires sont de niveau 1, donc vous commencez en douceur. Affrontez soit le robot sur le pont, soit le joueur au 1er étage du salon royal. Pas de mise en garde particulière ici. En cas de difficulté, et c’est un conseil valable pour toute partie de Queen’s Blood, observez le jeu de votre adversaire. En recommençant, vous pouvez adapter votre deck et votre stratégie. Une fois la victoire remportée, allez parler au réceptionniste pour continuer.

Deuxième tour

Trois adversaires de niveau 2 sont disponibles durant ce deuxième tour, et il s’agit de nul autre que Barret, Tifa, et Aerith. Le niveau monte d’un cran mais rien d’insurmontable. Notez que Tifa, par exemple, possède la carte Chocobo & mog qui augmente de valeur à chaque carte améliorée sur le plateau.

Avec des Claquoirs de mer qui justement améliorent de 2 la carte située au-dessus, elle joue donc clairement un deck axé sur le renforcement des cartes. Quelque soit l’adversaire choisi, une fois battu, retournez voir le réceptionniste.

Troisième tour

Voilà deux adversaires au visage familier. Andi et Madame M, croisés à Midgar, seront les deux joueurs niveau 3 de ce troisième tour. Andi, par exemple, dispose d’une grosse carte d’une puissance de 8, pouvant faire basculer d’un coup une ligne à son avantage, le tout avec une belle marge de points à la fin.

Il utilise également des cartes qui réduisent la puissance des cartes adjacentes, de quoi là aussi faire basculer la partie. À votre victoire contre l’un des deux, allez voir le réceptionniste qui semble prendre parti.

Quatrième tour

Cette fois, un seul adversaire se présente à vous : Chadley. De rang 4, le niveau commence à être un peu épicé. À l’instar de Tifa, le scientifique utilise un deck faisant la part belle au renforcement des cartes, à un cran supérieur.

Chocobo & mog, Eskuriax, Pampa, Claquoir de mer, et bien d’autres, quasiment aucune carte ne possède pas de quoi en améliorer une autre. En battant Chadley, les portes de la finale s’ouvrent à Cloud. Vous êtes conduit directement auprès de votre adversaire final. Sauvegardez avant au cas où ça se passe mal, et lancez la bataille.

Finale

Régina Königin, dite l’Imbattable, porte plutôt bien son nom. Adversaire de rang 5, elle dispose elle aussi d’une tactique basée à outrance sur le renforcement de ses cartes, mais en plus elle dispose de cartes rares puissantes, de valeur 5 ou 7 par exemple, qui peuvent donc atteindre des valeurs encore plus élevées grâce au renforcement.

Rappelons qu’occuper un maximum de terrain, voire disposer de cartes pouvant réduire la puissance des cartes adverses comme les grenadiers, peut faire partie des pistes menant à la victoire. Plus que jamais, recommencez l’affrontement si vraiment vous constatez que l’issue est en votre défaveur. En battant Régina, vous vous octroyez le titre de grand vainqueur du tournoi. Enfin presque, car un ultime adversaire souhaite se frotter à Cloud.

Match amical exceptionnel

Notre cher Red XIII tenait vraiment à s’essayer au Queen’s Blood. Il sort donc le grand jeu avec un déguisement et une démarche à la hauteur.

Et pépère se défend bien puisqu’il utilise un deck d’occupation redoutable, couplé à des cartes réduisant la puissance des cartes adjacentes adverses ou à fortes valeurs comme le Midgarsormr. Au bout de cette ultime partie, Cloud remporte le trophée du tournoi de Shinra-Huit, les cartes légendaires Ifrit et Terreur des abysses, ainsi qu’un pendantéria Analyse.

Avec toutes ces émotions, le groupe a bien mérité d’aller se reposer et se dirige vers les cabines de 2e classe. Avant d’entrer dans la vôtre, allez dans celle d’Aerith, auparavant verrouillée, pour y récupérer une boisson de vitesse dans un coffre.

Danger en pleine mer

En pleine nuit, une alerte est donnée par le capitaine Titov. Il demande à notre équipe de se rendre sur le pont. Foncez en passant par le couloir des cabines de 1ère classe.

En arrivant sur le pont, deux Œil veilleur débarquent. Les seules choses à savoir sont qu’ils s’avèrent vulnérables à la foudre et qu’ils demeurent insensibles aux attaques en état de veille. Juste après ces petites créatures, ce sont deux Vagidopollis expérimental qui s’invitent sur le pont. Ces montres lancent un compte à rebours à la fin duquel ils lancent un Cri assourdissant, empêchant la mise en état de fragilité. Les éliminer rapidement est donc préférable.

Une troisième vague intervient, et cette fois il s’agit d’un Œil veilleur accompagné de trois Vagidopollis expérimental. En faisant régner la paix sur le bateau, un membre d’équipage se fait attaquer dans le salon royal. Cloud s’y rend seul. Reposez-vous sur le banc si besoin et allez battre les deux Œil veilleur.

Une fois sauvé, le matelot vous indique les créatures se sont dirigées vers les cabines. Passez dans l’ouverture et rejoignez Tifa en bas des escaliers contre deux Vagidopollis expérimental.

Continuez de vous rapprocher des cabines, lorsque deux Vagidopollis fusionnent avec deux manteaux noirs. Ce mélange donne naissance à des entités nécrotiques. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a trois manières de les fragiliser.

Leur infliger des dégâts pendant un sort ou l’attaque Griffes noires marchera. Tout comme le fait d’esquiver leur Lacération ténébreuse. Favoriser ensuite les compétences à potentiel de Choc et tout se passera bien.

Après le combat, vous apprenez que le professeur Hojo est à l’initiative de ce chaos. De retour aux commandes de Cloud, soignez-vous si besoin et faufilez-vous à travers l’ouverture. Vous entendez Barret, que vous devez rejoindre.

Descendez les escaliers et vous ferez face à une nouvelle Entité nécrotique accompagnée d’un Dæmonas. Ce dernier n’est pas très redoutable. Vulnérable à la glace, il se fragilise facilement.

Au terme du combat, montez les petites marches à gauche du marin adossé à une barrière. Vous verrez un coffre violet contenant une paire de poings de kaiser pour Tifa.

Suivez le seul chemin possible pour arriver face à deux autres Dæmonas. Continuez, brisez quelques caisses et faufilez-vous dans le petit passage.

Avant de prendre à droite, montez les escaliers de gauche pour trouver une méga-potion dans un coffre. Descendez ensuite les escaliers pour se retrouver face à une Entité nécrotique et un Mhadomhanju. Ce colosse fait tournoyer sa masse. Effectuer une garde devant lui l’interrompra ce qui vous permettra de lui infliger des dégâts.

Suivez ensuite le chemin jusqu’à une salle de repos. Faites le plein et pénétrez dans la grande salle suivante. Il est conseillé de vérifier les équipements et matérias de Tifa et Barret car ce seront vos compagnons jusqu’à la fin du chapitre. Vous retrouvez donc Barret mais également tout un groupe de manteaux noirs.

Le capitaine Titov commence a les éliminer et manque de peu Yuffie, déguisée en l’un d’eux. Les manteaux noirs restants se jettent alors sur un membre. Cloud aperçoit Séphiroth avant que celui-ci ne laisse place au boss de ce chapitre.

Boss : Jénova-NAISSANCE

Jénova-NAISSANCE entre en état de fragilité après avoir subi un certain nombre de dégâts. À ce moment-là des parties du corps apparaissent et doivent recueillir toute votre attention. En les détruisant, la jauge de choc grimpe significativement.

Toutefois, le boss se défend bien en disposant de deux principales attaques. Rayon de colère, que l’on ne peut contrer, et Pestilence, qui lance des orbes. S’ils touchent les alliés, ces orbes infligent des altérations d’état comme Poison violent, Silence, Etourdissement ou Lenteur.

Après quelques centaines de points de vie et un premier Choc infligé, Jénova va légèrement se transformer. C’est à partir de là que les deux techniques citées s’accompagnent de versions alternatives.

Dissémination pestilentielle diffuse les mêmes malus que Pestilence mais tout autour de Jénova cette fois. Du côté du Rayon de colère, Extermination diffuse le même rayon tout en balayant la zone, et Exaltation propage une multitude de lasers sur une large zone.

Vers le dernier tiers de sa barre de vie, le boss fait pulluler des tentacules tout autour de l’arène. Composés de très peu de points de vie, détruisez-les rapidement en utilisant notamment Barret pour les atteindre directement et ainsi éviter des attaques comme la Propagation tentaculaire,

Poursuivez le combat en utilisant Invocation, Compétences synchronisées et Transcendance si disponibles pour venir à bout de Jénova-RENAISSANCE. Vaincue, elle disparaît et laisse place aux cadavres des manteaux noirs. Le calme revient sur le navire, ce qui clôt ce chapitre et lance le prochain.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ou revenir à l’index de notre soluce complète.