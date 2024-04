Informations de la quête

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol + avoir accompli la quête « Les arcanes du dressage »

Point de départ : Gold Saucer, Chocobo Square

Récompenses : Pelisse du roi des chocobos, 2600 Exp, 10 Exp, hausse d’affinité avec Tifa

En route vers la victoire

En parlant à Billy, vous apprenez que la coupe consiste en une succession de trois courses de haut niveau. Chaque course donne des points en fonction du classement, et le vainqueur final est celui qui aura remporté le plus de points au bout de ces trois courses.

Le but est évidemment de terminer premier de ce classement, voire de finir premier de chacune des courses si vous voulez la petite couronne de fin de quête, signe qu’elle a été réalisée parfaitement. Quand vous le sentez, adressez-vous à la guichetière.

Mais avant de participer à la Coupe d’or, il faut être un jockey de rang Or. Réussissez la plupart des courses élémentaires et terminez premier dans trois courses niveau argent pour atteindre ce rang.

En ce qui concerne le choix du chocobo et de son harnachement, plusieurs configurations sont possibles. De notre côté, nous avons utilisé Sirèna, chocobo le plus rapide et dont la compétence spéciale tire un missile vers le concurrent le plus proche. Pour l’équipement, nous avons choisi un casque et des jambières Shinra pour augmenter la vitesse de course, ainsi qu’un manteau Gi pour limiter la perte de vitesse en cas de dégâts.

Au niveau des conseils généraux, gardez une sauvegarde juste avant au cas où vous ne réalisez pas le grand chelem (si souhaité). Au début d’une course, pensez à appuyez sur X lorsque le décompte passe à 2. Veillez à déraper dans les virages costauds et profitez du petit boost en relâchant la touche.

Observez bien les tracés pour apercevoir les raccourcis et les meilleures trajectoires à effectuer. Aussi, privilégiez la récupération des ballons sur la course en fonction des besoins. Par exemple, si vous possédez déjà un missile naval avec Sirèna, ramassez plutôt des ballons bleus s’il vous en manque, et inversement.

Enfin, les courses proposent des tracés remplis de virages serrés et sont truffés de pièges. Bombos explosifs, portes pampas, tourniquets ou encore cubes mobiles, votre vigilance et vos réflexes vont être mis à rude épreuve.

Dans la salle d’attente, Billy trépigne. Alors que la course approche, Chocobo Sam fait son apparition avec son champion Joe. Billy en profite pour lui montrer sa rancœur, et exige connaître la vérité sur ses parents si Cloud gagne la compétition. Sam accepte, et la compétition peut désormais démarrer.

1re course

Dès le premier virage, vous arrivez sur des portes pampas, puis des bombos explosifs, puis de nouvelles portes pampas. Juste après, rebelote, sauf qu’au lieu des bombos, ce sont trois cubes mobiles qui traversent la route. Un peu plus tard, en sortant d’un tunnel, vous avez le choix entre un tremplin sur le droite ou un chemin avec quelques panneaux d’accélération sur la gauche. Hormis cela, pas grand-chose de notable sur ce tracé.

2e course

Après deux virages, une première séquence d’obstacles survient avec des tourniquets et des blocs rebondissants. Surtout durant le 1er tour avec beaucoup de concurrents à côté, cette zone peut déjà vous faire prendre du retard. Juste après, vous avez le choix entre des rampes (chemin sécurisé) et des tourniquets derrière lesquels se trouvent des ballons de sprint (chemin risqué). Enfin, d’autres tourniquets vous attendent avant un petit vol plané.

Quelques virages plus loin, un autre vol plané vous amène sur des plaques d’accélérations alors pensez à rester dessus jusqu’au bout. Et à la suite d’un grand dérapage, vous terminez le tracé par une autre séquence de tourniquets avec des plaques tournantes au sol. Faites attention à franchir ces dernières dans le bon sens pour ne pas prendre trop de retard.

3e course

En croisant au départ des portes pampas, la première grosse partie du tracé consiste surtout finalement à prendre des virages serrés et à profiter des panneaux d’accélération au sol. Ensuite, à la récupération de ballons de sprint, d’autres portes pampas vous attendent.

Ensuite, après quelques mètres hors du tunnel, des bombos explosifs se baladent sur la piste avant un virage serré qui débouche sur des panneaux de vitesse. Attention, ceux de gauche vous ralentissent donc mettez-vous sur la droite puis vers le milieu de la route. Enchaînez ensuite deux virages en épingle pour finir le tour.

En cas de victoire finale, ou de grand chelem, vous êtes acclamé et vous remportez la Coupe d’or ainsi que l’accessoire pelisse du roi des chocobos. De retour dans la salle d’attente des jockeys, Billy vous félicite et Sam accepte sa défaite. De plus, il finit par raconter la vérité sur les parents de Billy.

La quête se clôt et vous repartez avec 2600 Exp, 10 Exp et une hausse d’affinité avec Tifa.

La prochaine quête annexe s’intitule « Le syndrome de la page blanche ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.