Informations de la quête

Secteur : Région de Cosmo

Disponibilité : Chapitre 10, dès le départ

Point de départ : Ranch de Kamaria

Récompenses : Codex Chronique du guerrier rutilant VI (Red XIII), 1300 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Yuffie, arme disque de la Lune sombre pour Yuffie (score maximal au parcours n°1) + x1 pendantéria Protection (score maximal au parcours n°3)

En vous adressant à Kamaria, vous constatez qu’il y a deux problèmes. Le premier, c’est que Shani, sa fille, a disparu après avoir eu un accident à dos de chocobo. Le deuxième, est que le terrain d’entraînement du ranch est déserté. Et vous allez voir que ces deux éléments sont au cœur de la quête.

Si vous avez déjà récupéré le chocobo de la zone, ignorez la partie suivante, sinon, et bien il va falloir capturer Aponi, au nord du ranch.

La capture d’Aponi

Sur place, Cloud entre en mode infiltration. Aponi se trouve tout au bout d’une sorte de parcours sur lesquels sont disséminés chocobos et chariots. Tout comme le chocobo de la région de Junon, il va falloir se servir de ces chariots pour avancer caché. Mais la différence, c’est qu’ici les chariots doivent être déplacés manuellement et que tous les chocobos se tournent régulièrement.

Ce qui fait qu’il est moins facile de progresser ici, c’est que lorsque l’on déplace le chariot, on ne dispose pas forcément d’un visu sur le chocobo à proximité. Donc étudiez bien le pattern de chaque chocobo avant de se lancer. Cachez vous sur le côté du chariot quand vous estimez que le chocobo va se tourner, ou bien quand il vous repère, le temps qu’il se calme.

Une fois passé le premier chocobo, le deuxième n’est pas très évident à gérer non plus. Il ne tourne que légèrement la tête et son champ de vision n’est pas clairement identifiable donc, par prudence, allez-y petit à petit avec le chariot puis tirez-le jusqu’au levier d’aiguillage. Activez-le et poussez à nouveau le chariot.

Sur le chemin, attention au troisième chocobo sur votre droite. Arrêtez-vous si besoin et continuez de pousser jusqu’à un tas de pierres. Là, laissez le chariot, ramassez-en quelques unes, approchez vous légèrement du chocobo à proximité, en étant caché par la caisse juste à côté de lui, et lancez une pierre derrière l’oiseau pour qu’il se retourne. Ni une ni deux, allez actionner le levier pour modifier l’aiguillage et revenez à votre chariot.

Amenez-le jusqu’à un autre tas de pierres et jetez-en une derrière le dernier chocobo jaune puis poussez le chariot jusqu’à se trouver quasiment au niveau d’Aponi. Jetez une dernière pierre derrière votre future monture et dépêchez-vous de lui bondir dessus une fois tournée car elle ne sera pas distraite longtemps. En cas de succès, bravo, Aponi est à vous.

Début de l’entraînement

Avec Aponi comme nouvelle monture, vous allez pouvoir tester les différents terrains d’entraînement disséminés non loin du ranch de Kamaria. Et si vous avez eu l’habitude de faire des courses au sol, les parcours Cerceaux de Chocobo de Cosmo s’effectueront dans les airs, particularité des chocobos de la région capables de franchir de grandes distances aériennes en planant.

Parcours d’entraînement n°1

Pour le premier parcours, revenez quasiment au niveau de l’aérodrome, au sud, pour rejoindre le terrain d’entraînement. Vous y trouverez Shani, comme prévu peureuse à l’idée de monter sur Aponi. Yuffie décide donc de le chevaucher à sa place.

Le principe de Cerceaux de Chocobo est simple : il faut traverser des anneaux afin de remporter des points et ainsi atteindre le score cible avant de toucher le sol. Plus l’anneau remporte de points, plus il est étroit. Et pour reprendre de l’altitude, servez-vous des courants d’air disposés sur le parcours. Enfin il est impératif de maintenir R2 pour continuer à planer.

Ce qui est moins évident, au départ, c’est la maniabilité du chocobo. Pour vous faire la main, le premier parcours commence en douceur et vous n’avez qu’à suivre les anneaux les uns après les autres pour atteindre facilement le score cible de 1800. Sachez que si vous terminez avec le score maximal de 3600, vous obtenez l’arme disque de la Lune sombre pour Yuffie.

Shani n’est pas du tout impressionnée et vous donne rendez-vous au deuxième parcours.

Parcours d’entraînement n°2

Ce parcours se trouve à l’est du ranch. Suivez les panneaux Cosmo Canyon jusqu’à arriver au niveau de Shani. Le deuxième parcours monte le niveau d’un cran. Certaines cibles sont mobiles et le parcours va vous obliger à pratiquer la descente en piqué, puis de profiter de l’accélération accumulée pendant une ou deux secondes pour reprendre de l’altitude en remontant le joystick.

Cette technique met un certain temps à rentrer, mais elle vous aidera à atteindre le score minimal de 3600. Malgré la réussite de l’épreuve, Shani est toujours très sur la défensive et vous quitte pour se rendre au dernier parcours de la zone.

Parcours d’entraînement n°3

Pour atteindre ce parcours, entrez dans le ranch de Kamaria et montez l’escalier au fond pour retrouver Shani. En tant que dernière épreuve, le tracé est le plus compliqué des trois.

Rien que, pour le départ, il faut respecter un certain timing et maintenir R2 au moment où les deux anneaux à 500 points finissent de se croiser pour arriver à passer à travers dès le début du parcours.

Ensuite, il faut faire de grands virages pour toucher les anneaux tout en perdant petit à petit l’altitude nécessaire. Passé le premier ventilateur, il faut réaliser une descente en piqué et se redresser juste après la dernière cible pour répéter la manœuvre sur les anneaux situés juste après.

Après le prochain ventilateur, une succession d’anneaux à 300 points doivent être traversés en piqué pour remonter via un nouveau courant d’air. Normalement, si aucun anneau n’a été manqué, vous avez rempli l’objectif minimal de 4800.

Si vous souhaitez obtenir le score maximal de 9600, continuez et, petite astuce : après avoir traversé les deux anneaux successifs à 500, faites demi-tour et récupérez de l’altitude avec les courants d’air précédents. Vous aurez ensuite la hauteur nécessaire pour réussir les dernières manœuvres.

Planez ensuite vers le panneau 300 et descendez en piqué dessus avec le bon timing. Remontez ensuite après la dernière cible et refaites aussitôt une descente en piqué en passant à travers la nouvelle cible 300 en hauteur, redressez-vous une dernière fois et laissez-vous tomber au-dessus les deux anneaux finaux à 500 points. En cas de succès total vous récupérez un pendantéria Protection.

Quoi qu’il en soit, avec le score minimal, Shani finit par s’ouvrir et se pardonner grâce aux paroles d’Aponi traduites par Cloud (?). Elle arrive même à remonter dessus et jure de rapidement se rétablir pour reprendre les courses. En attendant, Aponi est à vous et Shani vous offre un Codex Chronique du guerrier rutilant VI pour Red XIII.

La quête se clôt et vous repartez également avec 1500 Exp, 10 Exp et une hausse d’affinité avec Yuffie.

La prochaine quête annexe s’intitule « Des présages de calamité ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5.