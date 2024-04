Informations de la quête

Niveau conseillé : 44

Secteur : Région de Nibel

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol

Point de départ : Nibelheim, à la mairie

Récompenses : Codex Combat à l’épée VI (Cloud), x1 giga-potion + x1 ultra-éther + x1 méga-brumipotion + matéria Expertise des objets Niv. 2 (combats du simulateur Shinra), 2600 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Barret

L’inspection du manoir

En parlant au gérant, dans la mairie de Nibelheim, il vous informe que des voix étranges ont été entendues dans le manoir Shinra, depuis votre passage au cours du chapitre 11. Bien évidemment, vous allez devoir enquêter vous-même sur place pour mettre en lumière la cause de ce phénomène paranormal.

Vous connaissez le chemin et, en entrant à l’intérieur du bâtiment, Vincent se joint à vous pour pister la voix, dont le flegme tranche avec un Barret peu tranquille. Au bout de quelques secondes vous comprenez que l’origine de la voix vient du sous-sol.

Prenez l’ascenseur et, une fois en bas, suivez Vincent jusqu’à un nouvel ascenseur. Celui-ci vous donne alors une carte de sécurité permettant de descendre plus bas. Arrivé à l’étage souhaité par Vincent, empruntez un long couloir dans lequel se trouvent quelques caisses. Au bout, un simulateur de combat mis en place par Hôjô vous attend.

Les épreuves du simulateur

Similaire au fonctionnement de celui de Chadley, le simulateur de combat Shinra vous propose quatre épreuves, dont l’objectif consiste à chaque fois de vaincre les ennemis dans le temps imparti. Les deux derniers tests demanderont même des conditions de réussite spécifiques à l’état de Choc.

Test préliminaire : Créatures aériennes

Pour le premier combat, vous avez 1 minute 30 pour tuer un groupe d’Œil veilleurs, un timing ridiculement large. Dès le départ, ruez-vous sur eux avec l’Enchaînement rapide de Cloud et, s’ils se mettent en veille, lancez-leur des sorts de foudre.

Vous gagnez une giga-potion en réussissant le défi.

Test préliminaire : Créatures mouvantes

Cette fois, vous faites face à trois Créatures inconnues et un Juge, toujours avec une fenêtre d’1 minute 30. Puisqu’elles sont assez faibles, occupez-vous d’abord des créatures en veillant bien à les enflammer, sinon elles ressuscitent, ce qui peut être pénible lorsque vous vous occupez du Juge.

Ensuite, pour ce dernier, n’oubliez pas qu’il se fragilisera au bout de quelques dégâts infligés, et que si ces dégâts sont physiques, il y deviendra insensible, vous obligeant à attaquer avec des dégâts magiques. Et inversement si la Fragilité a été amené par des dégâts magiques. Combattez donc en conséquence et faites attention à l’attaque « ??? », causant de lourds dégâts.

Vous gagnez un ultra-éther en réussissant le défi.

Test préliminaire : Créatures combatives

Ce troisième combat vous oppose à un Yin & Yang et deux Entité nécrotiques. Vous disposez désormais de 2 minutes 30 mais, cette fois, vous devez en plus infliger trois états de Choc. Pour les Entités nécrotiques, il faut esquiver leur Lacération ténébreuse ou les attaquer durant Griffes noires afin de les fragiliser. Ensuite, utilisez Choc transperçant de Cloud, Choc combustible de Barret ou Salto éclair de Tifa pour faire grimper la jauge de Choc.

Occupez-vous d’abord des deux Entités nécrotiques pour gérer un peu plus facilement Yin & Yang. Rappelez-vous, Yin fait des attaques physiques et Yang lance des sorts. Lorsque ses PV sont bas, il lance l’attaque « Yang cherche une victime », qui cause de très lourds dégâts. Le monstre se fragilise et s’enrage lorsque l’une des deux têtes « meurt ».

Si vous peinez à infliger un Choc aux trois ennemis, vous pouvez très bien « choquer » deux fois le même ennemi. Cela marche notamment avec Yin & Yang en évitant de lui faire des dégâts durant le Choc, et de garder vos barres d’ATB pour redéclencher un Choc avec des compétences à potentiel de Choc une fois que le monstre repasse en Fragilité.

Vous gagnez une giga-brumipotion en réussissant le défi.

Test préliminaire : Créatures survivantes

Pour ce dernier combat, vous devez battre en 2 minutes un Yin & Yang ainsi qu’un Juge tout en infligeant deux Chocs. Paradoxalement plus simple à gérer que le précédent, commencez l’affrontement par le Juge, afin de gérer plus facilement Yin & Yang.

Avec cette victoire, vous gagnez la matéria Expertise des objets Niv. 2. De plus, Hôjô vous félicite et souhaite vous récompenser.

L’origine de la voix

Avancez et traversez un nouveau couloir pour arriver dans une grande pièce. Evidemment, il s’agissait d’un piège et l’IA de Hôjô, qui en profite pour lâcher sur vous un Dranabarga. Vulnérable à la glace, l’attaquer par-derrière ne cause en revanche aucun dégât. La faiblesse de la créature repose sur le fait de l’attaquer durant Charge rapace, ce qui la fragilise.

Du côté de ses attaques, Capture mordante immobilise et blesse le héros actif, l’occasion au moins de pouvoir vous défouler sur la bête sans qu’elle ne bouge. Cri du désespoir rend ses attaques empoisonnées; un effet également infligé par Souffle venimeux. Enfin, attention à ses attaques intégralement empoisonnées, une fois ses PV bas.

Une fois la bête vaincue, le calme revient dans le manoir Shinra, et Vincent vous offre un Codex Combat à l’épée VI pour Cloud. La quête se clôt et vous repartez également avec 2600 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Barret.

De plus, le simulateur de Hôjô s’est mis à jour et vous permet d’obtenir moult récompenses dont le bâton prismatique d’Aerith. Une arme intéressante puisqu’elle dispose du Rayon du jugement, une compétence offensive permettant, en plus, d’augmenter le multiplicateur de Choc.

La prochaine quête annexe s’intitule « Le défi du fêtard ultime ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.