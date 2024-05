La protorelique de Junon – Final Fantasy VII Rebirth

La quête de la protorelique peut démarrer dès l’arrivée dans la région, au début du chapitre 4, lorsque l’équipe doit se mettre en route pour l’aérodrome. Aucun niveau n’est conseillé pour les différents rapports d’enquête car aucun combat n’est présent dans le cadre de leur résolution.

Rapport d’enquête 1 : un vrai naufrage

Le premier rapport se trouve au sud-est de la tour de transmission n°2, dans une sorte de campement de fortune. Sur la table se trouve un plateau de Fort Condor. Si vous avez aimé le mini-jeu durant le jeu original ou à l’occasion de sa refonte dans le DLC INTERmission de Final Fantasy VII Remake Intergrade, vous allez être servi. Le petit bonbon, c’est qu’ici nos héros sont transportés à l’intérieur du jeu et sont transformés en personnages polygonés, à l’ancienne.

Du côté des règles, le but est toujours d’aller détruire l’unité commandante adverse en faisant s’affronter vos troupes contre celles de l’ennemi dans une bataille d’une durée de trois minutes. Deux particularités sont à noter. Premièrement, vous ne pouvez pas choisir chaque unité individuellement. À la place, ce sont des formations stratégiques qui modifient globalement la constitution de vos unités. Offensive, défensive ou équilibrée, à vous de voir en fonction de la disposition de l’armée adverse.

Deuxièmement, vous avez le choix entre Cloud, Tifa et Barret pour constituer vos deux unités héroïques. En utilisant suffisamment d’unités, vous faites grimper une jauge. Une fois pleine, le héros peut intervenir en utilisant sa compétence puis combat avec le reste des unités tant qu’il lui reste des PV.

Passons au champ de bataille. Le rapport de force entre unités alliées et ennemies s’articule autour d’un pierre-feuille-ciseaux. Les Assaillants (unités rouges) attaquent au corps-à-corps et sont efficaces contre les Artilleurs (unités vertes). Ces dernières attaquent à distance et sont efficaces contre les Protecteurs (unités bleues). Et pour boucler la boucle, ceux-ci, spécialisés dans la défense, sont efficaces face aux Assaillants.

Un déroulé de bataille favorable consiste à regarder la droite de votre écran. Ici, vous avez un aperçu des prochaines unités ennemies qui vont être lancées. De là, envoyez les unités efficaces contre elles, tout en gagnant en même temps du terrain pour aller détruire les avant-postes ennemis, ainsi que le chef barbare. Sachez simplement que chaque unité envoyée coûte de l’ATB, et que plus l’unité est puissante, plus le coût est élevé. Celui-ci est indiqué via le chiffre bleu en haut à gauche de l’icône de l’unité.

Pour la première mission, la formation équilibrée attaque/défense est suffisante pour remporter la victoire. Notez que vous pouvez faire basculer le mini-jeu en mode facile en appuyant sur L3 dans le menu de celui-ci. Dès le départ, deux soldats ennemis vont être déployés à droite, puis deux à gauche. Vers 2:30, toutes les unités défensives arriveront sur votre droite. Ensuite, les unités d’artillerie restantes passeront sur votre gauche. Pour terminer, les trois dernières unités d’assaillant seront déployés sur votre droite.

Une fois que la bataille est remportée, la protorelique devient accessible mais se fait rapidement la malle. Vous allez donc devoir remettre ça ailleurs.

Rapport d’enquête 2 : l’îlot aux décombres

Le deuxième rapport se situe au sud des îlots aux épaves. Vous trouverez le plateau de jeu sur une toute petite table. Pour cette mission de Fort Condor, une formation type défensive comme « orientée sur la défense » ou « défense de siège ». Y arriver avec une formation équilibrée reste toutefois possible.

Au tout début de la bataille, l’ennemi va être agressif en surchargeant votre côté droit donc placez les bonnes unités en conséquence pour ne pas déjà se faire submerger. Vers les 2:30, il commencera à vous attaquer sur la gauche et diminuera un peu l’intensité des forces envoyées puisqu’il manquera rapidement d’unités. Surveillez tout de même les deux Nettoyeurs envoyés en même temps sur votre gauche, vers 1:30.

Durant le combat, attention au Wyverne, uniquement attaquable avec des tirs à distance, faisables avec des Artilleurs, balistes ou trébuchets. Prenez garde aussi aux Bêtes cruelles. Elles ont peu de PV mais foncent tout droit sur vos avant-postes et votre fort. Eliminez-les donc en priorité. Une fois le champ un peu plus libre, et avant qu’il ne soit trop tard, envoyés vos unités héroïques pour terminer la bataille.

Une fois de plus, la protorelique disparait avec le mystérieux capitaine vers une nouvelle partie de Fort Condor.

Rapport d’enquête 3 : à l’ancienne base

Le troisième rapport se situe au sud du village Nid-de-Pie, au bord de la côte. La formation « défense de siège » est conseillée pour cette bataille.

D’entrée de jeu, le Chef barbare va être envoyé sur votre droite et doit être assez rapidement éliminé. Vers 2:20, une Bête sauvage va foncer vers votre droite, conjointement avec deux unités défensives lancées sur la gauche. Et vers 1:40, la configuration est similaire avec un Wyverne lâché d’un côté, et deux unités offensive de l’autre.

Les trébuchets et balistes aideront beaucoup la tenue défensive de votre ligne tout en pouvant attaquer de loin les défenses ennemis lorsqu’elles sont placées vers la moitié du champ de bataille. Notez qu’il en va de même pour la « princesse » qui tire avec son canon. Pensez également à vos Soigneurs pour maintenir en vie le plus longtemps possible vos unités les plus précieuses en qualité et en nombre.

Après cela, le plus dur est passé et il vous restera une minute pour détruire les défenses ennemies ainsi que la « Princesse ». Utilisez alors vos unités héroïques si vous les avez encore. Au terme de la bataille, la « princesse », qui est en fait un sorcier maléfique repart avec la relique. Un dernier effort est alors nécessaire.

Rapport d’enquête 4 : vestiges d’un camp

Le dernier rapport d’enquête se situe dans les hauteurs nord-est de la région. La table de Fort Condor se situe au beau milieu d’un campement. Pour cette dernière bataille, et compte tenu de l’armée adverse, surtout garnie d’unités spéciales (grises), une formation centrée sur l’attaque est préférable. Cependant, une formation défense est aussi viable, notamment face aux dégâts que font les deux Bêtes cruelles, et les unités défensives peuvent être tenaces face au Chef barbare ou aux Assaillants renégats, avec leurs nombreux PV.

Dès le départ, une unité de chaque couleur se prépare à arriver des deux côtés du champ de bataille. À droite, un Soigneur ainsi qu’une Bête cruelle arrivent aussi rapidement. Vers les 2:15, un Wyverne apparait sur la droite, tout comme, petit à petit, une unité de chaque couleur.

Vers 1:15,, votre gauche va accueillir un Chef Barbare ainsi que la deuxième Bête cruelle. Il restera ensuite une minute pour aller faire sa fête au sorcier. Celui-ci peut changer sa vulnérabilité en changeant de mode, donc pensez à prévoir en réserve des unités efficaces en toutes circonstances. Et avec « Pouce ! » il tentera d’immobiliser temporairement vos troupes.

Une fois le sorcier vaincu, vous obtenez enfin la protorelique du capitaine. et débloquez le mode Mission de Fort Condor. Il s’agit d’une version plus ardue dont la complétion vous donne en récompense un objet de collection pour le gîte de Johnny.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.