La ville de Kalm

En ouvrant la porte de chambre de Cloud, vous voilà déjà introduit au tout nouveau mini-jeu de ce Final Fantasy VII Rebirth. Appelé Queen’s Blood, il s’agit d’un jeu de cartes où il est question de prise de territoire et de puissance de carte, où la judicieuse combinaison des deux apporteront la victoire.

Choisissez de jouer le tutoriel ou non et, si tel est le cas, que vous gagniez ou perdez n’a pas d’importance. Avant de descendre, vous trouverez un éther dans le coffre de la chambre de gauche.

En bas, Broden vous interpelle et vous invite à rénover votre équipement et à faire un tour à la librairie Maghnata pour votre codex. Voilà vos deux prochains objectifs, à accomplir dans l’ordre que vous souhaitez.

Sortez de l’auberge et vous tomberez sur Red XIII, ravi de rejoindre votre équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit tour en ville, notamment pour y récupérer un bandeau, dans un coffre au sud, ou encore 2 antidotes, dans un nouveau coffre à la cave de la taverne Rusty Arrow.

Dans cette taverne, vous y trouverez également Barret avec qui vous pouvez dialoguer pour faire évoluer votre relation. C’est une autre nouveauté de cette suite où Cloud tisse des liens avec ses compagnons.

En discutant avec eux lorsque chacun fait un petit peu sa vie, vous aurez des dialogues à choix multiples. Si vous répondez correctement, alors les liens augmenteront. Vous trouverez Tifa sur la place centrale de Kalm, et Red XIII devant l’entrée de la ville.

Concernant Aerith, vous la croiserez automatiquement en allant à la librairie. Elle vous demandera de la rejoindre après faire un petit tour. Répondez « Ouais. D’accord » si vous souhaitez augmenter l’affinité avec elle. Entrez dans la librairie où vous serez introduit à la mécanique du codex. En vous rendant dans les librairies et kiosques Maghnata à travers le monde, vous pourrez booster vos personnages en dépensant des PA.

Si vous avez commencé par la librairie, allez faire un tour du côté du magasin d’équipement pour s’initier cette fois à l’amélioration des armes où, là encore, les PA vous permettront de débloquer aptitudes et emplacements d’aptitudes pour toutes vos armes.

Une fois les deux objectifs remplis, il est temps de rejoindre Aerith. Elle veut vous emmener en haut du clocher panoramique de Kalm. En plein séance d’observation, des engins de la Shinra surgissent des cieux et parachutent des soldats à votre recherche.

Descendez rapidement et vous serez rejoint par Broden. L’idée est de s’enfuir discrètement de Kalm donc, pas de combat. Suivez votre allié et, arrivé à une patrouille, escaladez le mur à votre gauche pour contourner par les hauteurs.

De nouveau en bas, vous voilà dans une pièce sécurisée. Broden en profite alors pour vous ouvrir un passage secret. Avant de partir, il vous lègue un appareil de synthèse qui sera très utile pour crafter objets pièces d’équipements. De plus, il vous conseille de rejoindre une ferme qu’il connait bien, une fois dehors.

Enfuyez-vous par le passage secret puis, quand Barret aura dégagé un chemin, ouvrez le coffre en face de vous, contenant 3 poignées de laurier, avant de vous faufiler. À la suite de cette fuite, vous voilà au grand air.

Une nouvelle aventure

Libre à vous de papillonner ou non, même si nous vous conseillons de le faire un peu plus tard. Sur le chemin jusqu’à la ferme, ce sera tout de même l’occasion de découvrir les premières caches aux trésors du jeu, comme le Moulin à grains abandonné ou le Viaduc embroussaillé.

Suivez le repère violet qui vous mènera la ferme d’Oliver. Le fermier vous redirigera alors vers le sud, où un vieil embarcadère pourra vous servir de cachette. Si ce n’est pas lui qui vous donne l’information, vous croiserez probablement Bill et son camion. Le vieil homme vous donnera les mêmes indications.

Promenez-vous jusqu’à arriver à l’embarcadère. Récupérez-y un sabre somptueux pour Cloud dans un coffre violet. Le groupe pense à traverser le marécage, mais plus aucune embarcation à l’horizon. Surtout, un serpent géant, le Midgardsormr occupe les lieux. Toutefois, il est possible de traverser le marécage grâce aux chocobos du ranch Bill. Demi-tour vers le nord donc, afin d’y récupérer une monture pour le groupe.

Bill vous accueille et vous renvoie vers Billy, son petit-fils, pour qu’il vous prépare un chocobo. Malheureusement, plus aucun n’est disponible. Sauf Piko, une des bêtes du ranch ayant fui celui-ci pour retourner à l’état sauvage. Si le groupe le capture, alors il pourra le garder.

Chloé, la sœur de Billy, vous confiera un légume de Gysahl dont les chocobos raffolent. Elle vous parle également de l’échange de plumes d’or, notamment obtenues en réparant les arrêts à chariot de chocobos ou en en capturant. À côté d’elle se trouve un coffre violet contenant un bâton de l’intemporalité pour Aerith.

De l’autre côté, une échelle mène à un autre coffre contenant une médaille mog. Enfin, derrière l’écurie, vous trouverez une plume de chocobo dans un dernier coffre.

L’objectif est donc retrouver Piko, et pour ce faire, il va falloir suivre ses traces de pas. En forme de « V », elles sont également accompagnées de plumes, donc la piste est assez simple à suivre et celle-ci se termine de toute façon 200m au sud du ranch.

Maintenant que Piko est retrouvé, il va falloir se faufiler jusqu’à lui pour le capturer. Pour cela, vous devez passez dans les hautes herbes tout en étant hors du champ de vision des autres chocobos présents dans la zone. Attention au second qui bouge régulièrement.

Au niveau de Piko, ramassez les pierres et jetez -en une à gauche ou à droite de Piko, puis allez dans la direction opposée pour le surprendre par derrière en appuyant sur Triangle. Piko est désormais « capturé » et repart de lui-même au Ranch de Bill. Faites de même.

Une fois sur place, Billy doit s’occuper de Piko. Le groupe doit donc patienter dehors. C’est à ce moment qu’une vieille connaissance, Chadley, fait irruption. Celui qui notamment vous donnait des défis de combat en échanges de matérias dans le Remake a cette fois besoin de vous pour activer des tours de transmission. Suivez-le pour activer la première.

Activer les tours va vous faire prendre conscience de la boucle open world du gameplay de Final Fantasy VII Rebirth, avec son lot de chasses, enquêtes ou explorations ciblées à mener, ce qui se répète à l’activation de chaque tour, bien entendu. Chadley peut vous détailler ensuite chaque activité informe que l’apparition des tours ou lui-même apportent.

Posez-donc lui toutes les questions que vous souhaitez puis vous aurez accès au développement de matérias et au simulateur de combat. Dans ce dernier, moult défis et récompenses vous attendent, et notamment la matéria d’invocation Titan, si vous parvenez à le battre.

Repartez en direction de Billy. Cette fois Piko est prêt et le jeune fermier va vous initier au maniement du chocobo via une petite course. Une fois celle-ci terminée, Billy vous informe que Kalm est désormais hors de danger et qu’il est possible de s’y rendre à nouveau. Libre à vous d’explorer un peu, et il y a de quoi faire, mais sachez que vous êtes désormais prêt à franchir le marécage au sud-ouest de la région de la Prairie.

De retour à l’embarcadère, commencez votre traversée des eaux marécageuses. Après quelques dizaines de mètres, Cloud semble avoir aperçu Séphiroth. Juste à côté, un coffre violet contient l’arme Gros calibre pour Barret.

En s’approchant de la silhouette, il s’agit non pas de Sephiroth mais d’un de ces hommes en noir mystérieux. Continuez vers le sud-ouest jusqu’à se faire prendre au piège par un serpent géant. Et oui, vous ne pensiez tout de même pas échapper au Midgardsormr ?

Boss : Midgardsormr

La quête principale affichant un niveau recommandé de 19, ce ne sera pas de trop pour faire face à cette grande bestiole. Le Midgardsormr est imposant et dispose de nombreuses attaques physiques lancées régulièrement.

Au bout de quelques centaines de points de vies écoulées, il commencera à utiliser des attaques à base de feu. Vous pouvez d’ailleurs essayer de vous servir des arbres pour esquiver son Souffle Ardent, dont surtout son Souffle ardent. Le serpent se divise en deux cibles, dont la Carapace crânienne, que vous viserez en priorité.

Le boss est également vulnérable à la glace. Enchaîner les sorts ou les compétences disposant de cette affinité élémentaire lui infligeront l’état de Fragilité. De plus, toutes compétences synchronisées le fragiliseront instantanément. Tâchez donc de faire monter les barres d’une compétence synchronisée et de garder celle-ci à un moment où la jauge de choc est presque à son terme, ou bien quand vous serez en difficulté.

Le serpent essaiera aussi de gober un de vos alliés. Matraquez sa Carapace crânienne avant qu’il n’y arrive, sinon, l’allié en question sera retiré de l’équipe pendant quelques minutes. À ce moment-là, négligez encore moins les soins car, à un de moins, ça peut vite tourner au vinaigre. Attention également à Liquide corrosif et Mare de poison, deux attaques qui font baisser votre défense physique.

Vers le milieu de sa barre de vie, le Midgardsormr s’enroulera autour d’un arbre, ce qui vous obligera à utiliser des attaques aériennes ou à distance. Peu de temps après, votre allié sera recraché et le serpent embrasera la zone de combat.

Si vous avez en réserve une compétence synchronisée, c’est le moment de l’utiliser pour s’accorder une fin de boss un peu plus confortable avec une Fragilité infligée et, probablement à ce moment du combat, un état de Choc.

Une fois la créature vaincue, une cinématique se lance où Cloud se voit secouru par Séphiroth et est sauvé in extremis de la noyade. Le Midgardsormr se retrouve embroché sur un arbre, et le groupe peut désormais entrer dans les grottes de mithril, ce qui clôt ce chapitre 2.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ou revenir à l’index de notre soluce complète.