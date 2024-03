Informations de la quête

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 7, après avoir accompli la quête annexe « Rendez-vous galant à Costa »

Point de départ : Pension de musculation

Récompenses : 500 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Tifa, accès au mini-jeu Défi d’abdos, 3 boissons de vitesse (si Défi d’abdos (débutant) remporté)

La chasse aux créatures

Juju vous attend dans la pension de musculation. En s’approchant de la zone, montez un des petits chemins qui mènent au bâtiment. Entrez et adressez-vous à Juju. Celui-ci est inquiet car la pension est entourée de monstres.

Voulant que sa salle puisse être épargnée par les ennuis, il vous demande de vous en occuper. Il y a quatre combats à disputer : un au sud-ouest de la pension, un au sud-est, un au nord-est et un en contrebas du côté ouest de la pension.

Vous rencontrerez à peu près les mêmes monstres durant ces combats :

Les Couronnes lancières. Ce sont des méduses vulnérables au feu. Leur infliger Silence finira également par les fragiliser. En revanche, elles esquivent la grande majorité de vos attaques physiques.

Les Bulgu tropicaux. Ces poissons volants sont vulnérables à la glace et à la Transmutation. Assez faibles ils ne vous causeront pas trop de souci.

Les Bulgu commandants. Version évidemment un peu plus relevée que les tropicaux, le Bulgu commandant est vulnérable à la glace, mais pas à la Transmutation. De plus, il peut rameuter les autres Bulgu quand il est en danger. Toutefois, il n’est pas particulièrement redoutable non plus.

Quand le ménage est fait, retournez voir Juju à la pension de musculation, lequel vous remercie chaudement. Amina, une membre de Mecs & Pecs, se montrer pour faire part de son admiration pour Tifa. Elle veut par ailleurs participer à un duel d’abdos contre l’amie de Cloud.

Acceptez pour lancer un nouveau mini-jeu de rythme. Vous devez appuyer à tour de rôle sur chacune des gâchettes de la manette avec un timing qui devient de plus en plus rapide. De plus, les touches disparaissent peu après le début du duel, et il arrive de devoir marteler la touche indiquée à l’écran afin de poursuivre l’abdo.

Enfin, les gâchettes L2 et R2 de la DualSense deviennent de plus en plus dures à presser. Veillez à y aller franco car le jeu comptera une erreur si la pression n’est pas assez forte. Et une erreur fait perdre beaucoup de temps avant que Tifa ne se remette à faire des abdos.

Le but est évidemment d’en faire plus qu’Amina, en sachant qu’elle fera des erreurs assez régulièrement. Vous récupérez 3 boissons de vitesse de la part de Juju en cas de victoire. Le mini-jeu d’abdos, ainsi que ses niveaux supérieurs, sont désormais accessibles à tout moment.

La quête se clôt et vous repartez également avec 500 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Tifa.

