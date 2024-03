Informations de la quête

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 7, dès le départ

Point de départ : Costa del Sol, sur la plage de Costa

Récompenses : Codex Combat à l’épée II (Cloud), 1 pass de location de chocobo, harnachement complet des tropiques pour chocobo, 700 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Aerith

Les plans de rencard de Fran et Naomi

En se rendant sur la plage vous apercevez les filles qui avaient accueilli Hôjô durant l’histoire principale. Fran, Naomi et Yorda ont un travail pour vous. Voulant créer une nouvelle ligne de maillot de bain autour du thème des rencards amoureux, elles demandent à Cloud et Aerith de jouer le jeu afin qu’elles trouvent l’inspiration.

Nos deux héros vont devoir participer aux activités programmées par les trois filles, en commençant par celles de Fran et Naomi : Course sauvage et Carnage des pirates. Bien que vous avez probablement participé à ces mini-jeux durant le chapitre 6, quelques nouveautés sont à prévoir.

Carnage des pirates

Le mini-jeu de tir à la carabine subit des changements et passe en mode Vaisseau fantôme. Le décor est toujours pétri de cibles rapportant des points sauf que, cette fois, le score est influencé par votre taux de précision. Un maximum de tirs doit donc toucher sa cible si vous voulez faire un bon score. Mais, en même temps, il faut abattre le plus de cibles possibles.

Quelques cibles doivent retenir votre attention. Les fantômes, bombos ou tomberry violets pivotent pour montrer leur face dorée. Celle-ci vaut plus de points.

Aussi, durant la vague 3, un pampa se balade. Difficile à atteindre, attendez la toute dernière seconde, il passera tout près de vous, au milieu de l’écran. Enfin, durant la quatrième vague, insistez sur les Morbol verts, plutôt résistants. Ils rapportent pas mal de points et laissent échapper moult cibles dorées à leur destruction.

En atteignant un bon score, vous pouvez partir et vous rendre à l’autre activité. Si le cœur vous en dit, tentez les 18 000 points, cela impressionnera davantage Fran.

Course sauvage

Là aussi, la Course sauvage subit de nouvelles règles avec un mode Contre-la-montre. Exit les adversaires poilus et la défense de cage, ici, il faut rentrer les bons ballons, dans les bonnes cages, et dans le bon ordre. Le tout le plus rapidement possible pour obtenir le meilleur score.

Les quatre premiers ballons ne devraient pas trop poser de problème, même si des ballons gris risquent d’un peu vous embêter. C’est plutôt à partir du 5e ballon que la difficulté monte légèrement. Devant chaque but, des poteaux vont sortir du sol afin de vous bloquer.

Pour y remédier, soit vous approchez suffisamment le bon ballon en attendant que les poteaux s’enfoncent dans le sol pour tirer, soit vous faites un tir lobé pour passer au-dessus les poteaux. Le dernier but ne pourra être marqué que via ce tir lobé, justement.

Le très bon score destiné à impressionner Naomi demande de terminer l’épreuve en moins de 3 minutes. En cas de réussite, il ne reste plus qu’à participer à l’activité de Yorda.

Le plan de rencard de Yorda

Yorda se trouve à la sortie de Costa del Sol, à côté de l’enclos à chocobo. Avant toute chose, elle vous offre un pass de location de chocobo si vous ne l’avez pas acheté auprès de la vendeuse à côté. Vous obtenez également un ensemble complet de cosmétiques pour votre monture.

Votre chocobo de Corel s’appelle Kyma et est impératif pour faire l’activité de Yorda. Elle vous demande d’aller sur la plage Concha pour récupérer des coquillages grâce au flair du chocobo. Direction le sud-ouest pour commencer l’activité.

Arrivé au repère, des Crabes-martel vous attendent. Attaquez les crabes jusqu’à ce qu’ils se mettent en garde. À ce moment-là, lancez un sort de feu sur eux pour les fragiliser et faciliter la suite du combat. Une fois les crabes vaincus, la chasse aux coquillages peut commencer.

Vous avez désormais l’habitude : à dos de chocobo, flairez lorsque vous voyez un point d’interrogation et suivez la piste. Il y a beaucoup de secrets enfouis sur la plage, aussi il est possible de ne pas tomber forcément sur un coquillage.

Parfois, vous ne trouverez que 3 gils, tandis qu’à d’autres reprises, vous déterrerez carrément d’autres Crabes-martel. Une fois que vous avez les coquillages, et surtout celui qui est énorme, retournez voir Yorda.

Celle-ci est impressionnée par l’énorme coquillage et est prête à mettre au point sa tenue. Retournez à la scène, sur la plage, pour assister au défilé des filles.

Ravies de leurs confections, elles vous donnent un Codex Combat à l’épée II pour Cloud. Avant de partir, une connaissance de Midgar vous aborde. Il s’agit de Juju, que l’équipe a rencontré à la salle de sport du Wall Market. Il vous propose à son tour un job qui sera l’objet de la quête « Le ciel, le soleil, et la muscu ».

La quête se clôt et vous repartez également avec 700 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Aerith. Enfin, les modes Vaisseau fantôme et Contre-la-montre sont disponibles à tout moment auprès de leurs stands respectifs.

La prochaine quête annexe s’intitule « Le ciel, le soleil, et la muscu ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.