Informations de la quête

Secteur : Région de Nibel

Disponibilité : Chapitre 11, dès le départ

Point de départ : Palais du sage des chocobos

Récompenses : Bracelet chocobo, x1 élixir + une matéria Elévation de matéria (trésors), 1700 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Yuffie

Au sud-est de la région, le sage des chocobos possède une demeure où il coule des jours paisibles. Devant cette maison, Billy semble faire le ménage. Parlez-lui et vous apprenez qu’il s’est rapproché du sage car il souhaite participer à la Coupe d’Or du Gold Saucer.

Cloud et Yuffie font comprendre à Billy qu’il se fait exploiter par le sage. En esquivant le sujet, celui-ci demande à Cloud d’aller récupérer pour lui son chocobo marin nommé Sirèna. Si vous l’avez déjà fait, vous pouvez sauter la prochaine partie.

La capture de Sirèna

Direction l’ouest de la région, non loin de l’aérodrome de Nibel, pour rejoindre l’endroit où se trouve Sirèna. La capture diffère de ce que vous avez connu avec Piko, Belle ou encore Aponi. Au lieu de vous rapprocher petit à petit jusqu’au chocobo, c’est le chocobo que vous devez amener à vous.

Devant le premier chocobo jaune, montez sur la droite et vous aurez une vue d’ensemble sur Sirèna et un parcours rempli d’espèces de cactus, dont la plupart gonfle et dégonfle à intervalles réguliers. Autour de vous, au sol, des appâts de chocobo attendent d’être ramassés. Grâce à eux, et lancés à bonne distance de Sirèna, vous pourrez attirer la monture à l’endroit que vous désirez.

Le but est donc de slalomer entre les cactus en prenant garde à ne pas les heurter. Sirèna a une barre de « vie » et en perd un tiers à chaque contact. Rassurez-vous, il y a des checkpoints pour vous éviter de tout refaire à chaque fois.

Là où c’est assez délicat c’est lorsque Sirèna doit traverser des rangées de cactus gonflables. Il faut bien noter leur timing avant de lancer un appât, en sachant que Sirèna avance doucement. Une fois hors de danger, amenez Sirèna dans les hautes herbes et sautez dessus pour officialiser la capture. À présent, retournez voir le sage des chocobos.

Heureux de revoir sa monture, le sage finit par parler de Sam et de Will, le père de Billy. Ce dernier veut donc apprendre ce que le sage sait à leur sujet. Seulement, toujours en train de faire du cinéma, le sage invoque un besoin urgent de lui récupérer des lotus chocobo, des fleurs volantes. Cloud accepte tout de même.

Collecte de lotus chocobo

Les lotus chocobo sont disséminés un peu partout dans la région. Vous les trouverez systématiquement là ou il y a de l’eau et quasi intégralement en hauteur. La grande majorité de ces fleurs se situe du côté de la mer et des différents îles à l’ouest de Nibel.

Nous vous dirigeons vers notre article recensant les emplacements de tous les lotus chocobo si jamais vous éprouvez des difficultés ou si vous souhaitez profiter des récompenses données en cas de collecte intégrale.

Après avoir récupéré 30 lotus chocobo, retournez voir le sage. Celui-ci vous a encore roulé dans la farine et n’utilise ces fleurs que pour son propre plaisir. Toutefois, il vous renvoie vers l evendeur chocobo qui peut récupérer votre éventuel surplus de lotus chocobo, dont les récompenses accessibles sont également listées dans notre article sur les lotus.

Profitez-en également pour entrer dans le palais du sage et d’aller à l’étage pour récupérer une matéria Elevation de matéria et un élixir reposant dans un coffre.

Une dernière épreuve

Le sage des chocobos refuse toujours de répondre aux questions de Billy, et vous donne un dernier défi à relever : le battre lors d’une course chocobo. Suivez-le et parlez-lui pour commencer la course.

Vous allez monter Sirèna, qui est le type de chocobo à la plus forte valeur en Vitesse du jeu. En fonction des stats et des bonus qu’ils vous apportent, équipez vos éléments d’harnachement préférés. Sachez que la capacité spéciale de Sirèna, Missile naval, est une boule d’eau pouvant stopper temporairement un concurrent en le heurtant.

Concernant le tracé, à la sortie du premier virage, faites attention aux blocs qui traversent la route tout en essayant de rester au milieu pour profiter d’un gain de vitesse avec les dalles au sol. Un peu plus loin après que le tracé soit divisé en deux avec d’un côté des ballons de sprint et, de l’autre, des ballons de capacité spéciale, vous enchaînez deux virages serrés. Pensez donc à déraper.

À la sortie de ces deux virages, serrez la gauche ou la droite pour récupérer un ballon de sprint et de capacité spéciale, tout en profitant d’un vol plané. Si le sage des chocobos vous colle ou se trouve devant vous, utilisez un missile naval pour le ralentir.

Une fois la course réussie, vous remportez un bracelet chocobo. Aussi, le sage des chocobos accepte enfin d’en dire plus sur Sam et Will. Posez-lui les questions que vous voulez et vous finissez par apprendre que le sage a toujours voulu aider Billy et qu’il connaissait les sentiments qui l’habitaient. Billy vous donne ensuite rendez-vous à la Coupe d’or du Gold Saucer.

La quête se clôt et vous repartez également avec 1700 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Yuffie.

La prochaine quête annexe s’intitule « Un ange à la fourrure blanche ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.