Un peu de repos

Fraîchement débarqué du Shinra-Huit et accueilli par le maire; l’équipe décide de trouver un hôtel avant de se lancer dans les activités que propose Costa del Sol. Vous voilà lâché dans la station balnéaire. Au bout de quelques pas vous faites connaissance avec les gyropodes. La station étant assez vaste, voici un moyen de locomotion pratique pour la parcourir.

Peut-être aurez-vous remarqué que quelques histoires annexes ont démarré à votre arrivée à Costa del Sol. Rendez-vous au Bureau d’information touristique pour trouver un hôtel (histoire « Office de tourisme »). Vous aurez ensuite la possibilité d’aller voir si le Royal Crest ou le Costa del Sol Resort ont encore de la place pour vous.

Toujours au Bureau d’information touristique, adressez-vous au guichet de droite pour consulter le programme de promotion sur les gyropodes (histoire « Campagne de promotion »). En roulant avec le gyropode, vous obtenez des récompenses par palier. N’hésitez donc pas à vous en servir et à revenir régulièrement pour toucher vos récompenses.

Dernière histoire annexe, « Une shinobi en vacances » vous demandera de croiser Yuffie près d’un camion de glace. Parlez-lui et complimentez-la pour gagner un peu d’affinité avec. Continuez de visiter si vous le souhaiter, puis entrez dans les deux hôtels. Malheureusement, vous serez recalés et en sortant du Costa del Sol Resort, une vieille connaissance vient à votre encontre.

Johnny, le résident du Secteur 7 de Midgar, a fait affaire et dispose d’un hôtel. Une chance pour le groupe de Cloud. Suivez Johnny jusqu’à cet hôtel. À votre arrivée, vous constatez qu’on est loin des standards de la station. Au moins, vous y serez tranquilles. Aerith et Tifa décident de prendre une douche, Barret part devant et Red XIII se repose. Cloud est donc seul. Entrez dans sa chambre et posez son épée.

Ressortez et retournez dans Costa del Sol. Cloud remarque que les manteaux noirs se dirigent vers la plage. En voulant les rejoindre, il est abordé par des hôtesses qui justement voudraient que les manteaux noirs quittent la plage. Sauf que Cloud ne peut pas y aller dans cette tenue. Les hôtesses lui donnent donc un ticket del Amor n°7.

En compagnie d’autres visiteurs, notre héros pourra ainsi participer à des activités qui lui donneront des points pour s’acheter un maillot de bain. C’est donc parti pour l’événement Costa del Amor.

Costa del Amor – Cloud

Deux activités peuvent vous délivrer une carte Amor pour obtenir une tenue de plage : le Carnage des pirates et le Carnaval des cartes. Il suffit simplement de participer à l’un des deux mais nous allons aborder les deux.

Carnage des pirates

Le Carnage des pirates, situé au nord de la station, est ni plus ni moins qu’un jeu de carabine typique des fêtes foraines. En 4 vagues de 30 secondes chacune, vous devez faire au minimum 10 000 points en tirant sur des cibles statiques et mobiles.

Certaines cibles ne rapportent que 100 ou 150 points, mais les cibles les plus résistantes ou cachées peuvent aller de 300 à 600 points. Si vous êtes précis et vif, vous obtiendrez le minimum de points demandé durant la vague 3. La carte s’obtient donc sans trop de problème.

N’hésitez pas à désactiver l’effet de la gâchette adaptative si elle vous ralentit dans la cadence de tir. Dès que vous avez réussi, libre à vous de tenter le score maximal, mais passons désormais au Carnaval des cartes.

Carnaval des cartes

Le Carnaval des cartes se joue à l’est de la station, près des pontons. Vous ferez « équipe » avec Régina, bien que ce soit simplement symbolique. Ce mini-jeu reprend les bases du Queen’s Blood, en y apportant une touche de casse-tête intéressante. Ici, les cartes adverses sont déjà toutes sur le plateau, et le but est de remporter la victoire en disposant les cartes de votre main imposée.

Afin de vous proposer des solutions de ces défis, nous allons calquer la disposition du plateau de jeu avec celle d’un touché-coulé. Les trois lignes horizontales seront, de haut en bas A-B-C, tandis que les lignes verticales seront, de gauche à droite : 1-2-3-4-5. Les actions à faire sont données dans l’ordre.

Défi de Costa del Amor – 1er tour Placez Mirafale en C3 Puis, placez le Zu en A1 Enfin, placez le Quetzalcoatl en B2



Vous gagnez la carte Mirafale et débloquez le deuxième tour.

Défi de Costa del Amor – 2e tour Placez Gros chocobo en C1 Puis, placez Chocobo chicos en C3 Enfin, placez Chocobo & mog en C2



Vous gagnez la carte Chocobo chicos et débloquez le troisième tour.

Défi de Costa del Amor – 3e tour Placez Trio de mogs en B1, vous récupérez Trio de mogs II et Trio de mogs III dans votre main Puis, placez Mirafale en B2 Puis, placez Trio de mogs II en C2 Puis, placez Loup de Kalm en C1 Enfin, placez Trio de Mogs III en A1



Vous gagnez la carte Trio de mogs ainsi qu’une carte Amor.

Vous voilà muni au maximum de deux cartes Amor à dépenser auprès d’un des points d’échange. Que ce soit la tenue Chocobo de l’océan, ou bien Surfeur Sauvage, achetez l’une des deux, changez-vous et dirigez-vous vers la plage. Cloud et Barret surveillent les manteaux noirs. Il ne manque plus que les filles et Red XIII.

Costa del Amor – Aerith & Tifa

Après une scène mettant en scène la matéria d’Aerith, devenue transparente, vous êtes aux commandes de la Cétra. Sortez de votre chambre et allez cherchez Tifa pour qu’elles participent elles aussi à Costa del Amor.

Tout comme Cloud, elles sont accueillies par des hôtesses pour également être invitées à participer à Costa del Amor. Vu qu’elles sont deux, il y a donc pas moins de quatre activités à vivre avec deux cartes à gagner pour chacune d’elles. De plus, vous pouvez contrôler Tifa ou Aerith à loisir en basculant avec L2.

Au programme, Course Sauvage et Pampa-Bonheur pour récupérer des cartes pour Aerith, et Gyro-Promenade et concert de piano du côté de Tifa. Vous n’avez besoin là encore que d’une seule carte par personne, mais voici comment se déroulent les activités.

Course Sauvage

Course Sauvage, à l’ouest de la station, est une activité à laquelle prendra part Red XIII. Il va faire face à 3 équipes de bêtes sauvages dans un match de foot où il faut pousser le ballon dans les cages adverses pour leur faire perdre des vies. Chaque équipe démarre avec 5 vies, et celle qui gagne est bien sûr celle qui possède le plus de vies à la fin des 3 minutes de match.

Pour récupérer une carte Amor, il suffit de terminer 2e. Les cages bleues et noires semblent les plus faciles à viser, là où le chocobo prend de la place devant sa cage jaune. Faites attention au deuxième ballon qui apparaît dans l’arène au bout d’une minute. Car si vous devez marquer, vous devez aussi protéger votre but. Gardez donc un œil dessus lorsque vous vous éloignez un peu.

Une fois l’objectif de la 2e place atteint, vous repartez avec une carte Amor (Aerith), un éther et une viande tropicale sur laquelle se jette directement Red XIII. Johnny va alors passer devant vous à toute vitesse. Vous pouvez le suivre et lui parler à l’Héliport pour remarquer que quelque chose se prépare du côté de la Shinra.

Défi des pampas-bonheur

Deuxième activité, le Défi des pampas-bonheur se déroule à l’est de Costa del Sol. Le principe est de prendre en photo les quatre dessins de pampas-bonheur cachés dans toute la station. Devant le stand, un chef de service de la Shinra souhaite participer, mais vu qu’il faut être deux, Aerith propose son aide.

Ravi, il vous attend devant les spots, que vous devez trouver vous-même. La membre du staff vous donne un appareil photo-bonheur ainsi qu’un plan des pampas-bonheur.

Vous trouverez un premier pampa-bonheur devant le Carnaval des cartes, au bout du ponton de gauche.

Vous trouverez un deuxième pampa-bonheur sur l’enseigne du bâtiment qui mène à la plage

Vous trouverez un troisième pampa-bonheur sur la borne d’incendie la plus au sud, près de l’entrée de la station côté bateau.

Vous trouverez un quatrième pampa-bonheur au sud de la rue dans laquelle se trouve l’activité Course Sauvage.

En montrant les photos à la membre du staff, vous repartez avec une carte Amor (Aerith) et le chef de service vous remercie.

Gyro-promenade

Direction la Gyro-promenade, où Jenny, une connaissance de Johnny et chargée de s’occuper de l’activité, finit par démissionner, jalouse devant Tifa. L’activité se transforme alors en mission de récupération des gyropodes. Il existe trois couleurs de gyropodes, et il faut ramener les véhicules manquants auprès des parkings de la bonne couleur.

Le parking bleu est à côté du bâtiment menant à la plage, le jaune se trouve là où les hôtesses ont accueilli Cloud et les filles. Enfin, le parking rouge est tout simplement là où la mission a commencé.

Pour cette mission, il manque 2 gyropodes de chaque couleur, voici où ils se trouvent :

Vous trouverez un gyropode bleu et un gyropode rouge devant le Royal Crest

Vous trouverez un gyropode bleu et un gyropode rouge devant le Costa del Sol Resort

Vous trouverez un gyropode jaune tout près du stand Course Sauvage

Vous trouverez un gyropode jaune quelques mètres en face de l’entrée vers l’hôtel de Johnny

Au fil de la quête et à son terme, Jenny vous observe et finit par s’avouer vaincue face à la gentillesse de Tifa. Jenny vous donne deux cartes Amor mais Tifa lui en redonne une.

Concert de piano du Royal Crest

Le concert de piano au Royal Crest va finalement mettre en scène les talents de Tifa, alors que le pianiste prévu n’est finalement pas disponible. Accueillie par Andi, Tifa va même subir un massage de Madame M dont elle a le secret pour faire ressortir ses talents de pianiste.

Interagissez avec le piano et jouez la partition Tifa’s Theme. Vous pouvez vous entraîner ou y aller directement, en sachant que vous n’aurez à vous occuper que des joysticks gauche et droit. Le mini-jeu consiste à orienter ces joysticks dans la direction donnée par des ondes dorées, au moment où ces ondes atteignent le bout de la note (si vous souhaitez faire un « Excellent »).

Pas la peine d’aller jusqu’au rang S ou A pour réussir l’objectif. Vous repartez avec une carte Amor (Tifa), une queue de phénix, un remède et un élixir.

En possession d’au moins deux cartes, vous pouvez choisir la tenue d’Aerith et Tifa, en sachant qu’il est possible de les assortir en fonction de ce que vous avez choisi pour Cloud. Fleur de soleil et Gracieuse baleine correspondront avec Chocobo de l’océan, tandis que Sirène rose et Dauphin étincelant iront avec Surfeur sauvage. Une fois prêt, rejoignez l’équipe sur la plage.

Le plan de Hôjô

Alors que l’équipe se détend sur la plage, Hôjô débarque et se dirige vers la plage privée. Avec certainement un plan odieux en tête, allez le voir avec Cloud. Effectivement, le professeur lâche une machine depuis laquelle surgissent des monstres lancés pour fusionner avec les manteaux noirs.

Ceci fait, Hôjô les rapatrie pour les étudier. Avec d’autres monstres sur la plage, l’équipe décide de sauver la côte et ses habitants. Cloud se précipite et récupère un parasol récupérant les attributs de l’arme équipée pour se battre. Le choix se présente alors d’aider soit Barret et Aerith, soit Tifa et Red XIII. Ajustez votre équipement et vos matérias, puis faites votre choix.

Vous aurez une Entité nécrotique, un Dæmonas et un Mhadomhanju à combattre. Parez la masse du Mhadomhanju et lâchez-vous sur l’Entité nécrotique pour que le combat ne soit pas trop pénible. Sitôt le combat terminé, Hôjô kidnappe les alliés que vous avez laissé de côté et envoie sur vous sa machine.

Boss : E.S.C. Cargo

L’E.S.C. Cargo est vulnérable à la foudre, et les actions et compétences synchronisées ont de grandes chances de le fragiliser. Il dispose d’attaques pouvant vous infliger Poison ou Silence, ainsi que des missiles réduisant votre Magie, Attaque ou Défense.

Mettez-vous en garde face à sa Charge foreuse et ses Mitrailleuses plasma, et attention à son Sabre laser, un balayage effectué avec sa lame. Au bout de quelques minutes, il va commencer à capturer vos alliés.

À un peu plus de la moitié de sa vie, Cloud va se retrouver seul face au boss. Yuffie va le secourir et prépare un plan. Un 1 contre 1 étant plutôt relevé, essayez surtout de temporiser et de bien attendre une fenêtre pour infliger des dégâts.

Une très bonne occasion se présente quand l’E.S.C. Cargo déclenche son Dérapage dévastateur. À ce moment-là reculez et attendez que le robot s’arrête. Il passera alors en surchauffe et sera vulnérable. Continuez ainsi jusqu’à venir à bout du robot.

Yuffie et Johnny vont alors leurrer la machine pour finalement lui porter un ultime coup. Hôjô s’enfuit et l’équipe le laisse tranquille. Une fois le calme revenu, vous pouvez parler à vos amis sur la plage pour augmenter votre affinité avec eux. Dès que vous êtes prêt, quittez la plage pour aller à l’hôtel de Johnny.

Là-bas, Johnny vous indique que les manteaux noirs partent en direction du mont Corel. La nouvelle destination du groupe est donc connue. Un groupe qui s’étoffe d’ailleurs avec l’arrivée officielle de Yuffie.

Lorsqu’elle débarque, jouez son jeu et montrez que vous êtes content de l’avoir avec vous pour démarrer avec un petit bonus d’affinité. L’intégration de Yuffie signe la fin de ce chapitre, et lance le prochain.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ou revenir à l’index de notre soluce complète.