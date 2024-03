À la poursuite des manteaux noirs

Bienvenue dans les grottes de mithril séparant la région de la Prairie de celle de Junon. Cloud et son équipe souhaitent suivre les hommes en noir en y voyant une piste pour retrouver Séphiroth. Les premières minutes sont très linéaires, où vous trouverez seulement quelques matériaux ça et là sur votre chemin.

Progressez jusqu’à arriver aux hommes en noir. L’un d’entre eux va faire une chute probablement mortelle. Barret et Red XIII décident alors de vérifier son état, ce qui sépare le groupe en deux. Si l’un des deux était dans votre équipe, réorganisez votre équipement et vos matérias en conséquence, puis repartez avec Cloud, Aerith et Tifa.

Avancez quelques mètres et vous affronterez les premiers Rampeurs de la zone, des serpents assez simples à tuer. Après le combat, deux chemins s’offrent à vous. Le premier, direct, amène à un combat. Le deuxième, en revanche, vous fait faire un petit détour pour récupérer une matéria bleue. Prenez donc ce passage, traversez la passerelle et collectez cette précieuse matéria PC Augmentés.

Descendez l’échelle et affrontez un Rampeur accompagné cette fois d’un Claquoir de mer. Sa petite particularité est qu’il reste assez souvent en garde. Les attaques classiques deviennent donc inoffensives et seules la magie ou des attaques puissantes font effet.

De plus, s’il reste longtemps en garde il finit par réaliser des attaques électriques, avec risque de paralysie. Vulnérable à la glace, combattez en conséquence pour s’en débarrasser rapidement. En reprenant votre route, fouillez le coffre violet à côté de la prochaine échelle pour y récupérer une paire de gants sylphide pour Tifa.

Descendez et affrontez une poignée de Rampeurs dans une grande salle. Non loin de ces serpents se trouve un coffre dans lequel repose un éther. Suivez le chemin de rails à l’ouest pour se frotter à nouveau à un petit groupe de Rampeurs.

Un chemin descend, l’autre mène à la suite du chapitre. Prenez donc celui qui descend et cassez quelques caisses pour collecter quelques objets. Escaladez le mur à côté pour reprendre la route principale. Affrontez ou non l’Ogre rôdant près de vous.

Les Ogres frappent avec un gourdin que vous devez parer afin de les amener à un état de Fragilité. Frappe furieuse et Assaut Enragé doivent quant à eux être esquivés. Les gros pépères sont vulnérables au feu, donc n’hésitez pas à utiliser ce que vous avez.

Après le combat, continuez jusqu’à cette fois rencontrer un Archéodragon. Ennemi aérien vulnérable au vent, il se fait battre assez facilement et rapidement. Près de lui, un nouveau coffre dans lequel vous récupérez 3 morceaux de minerai de fer. Au niveau des rails menant à la suite, des caisses reposent à droite et à gauche.

Au bout des rails, un chariot bloque le passage. Grâce à la touche L2, tirez le chariot jusqu’à ce que vous puissiez continuer. Vous arrivez alors dans une très grande zone. Reprenez la route vers le sud, écrasez deux Rampeurs et ouvrez le coffre à côté pour obtenir 3 super-potions.

Il va falloir monter mais l’ascenseur est en panne. De plus, l’échelle est cassée. Dans le coin sud, un chariot attend d’être déplacé. Servez-vous en donc comme marchepied en le bougeant jusqu’à l’échelle. Grimpez, traversez le pont et allez sur votre droite pour descendre une échelle.

En bas, vous pouvez affronter deux Rampeurs et un Claquoir de mer, en sachant qu’il n’y a rien d’autre dans cette salle. En revanche au bout du petit chemin au sud, il y a quelques caisses ainsi qu’un coffre contenant 3 morceaux de titane des prés.

Reprenez le chemin principal et débarrassez-vous de deux Ogres. Grimpez à l’échelle et progressez jusqu’à une salle de repos. Faites le plein si besoin et repartez. Espionnez la conversation entre deux membres des TURKs avant de finir par vous faire repérer, ce qui mène à un combat.

Boss : Elena & Rude

Rude est déjà connu de la bande, mais Elena, quant à elle, est la petite nouvelle de l’organisation. C’est sur cette dernière que vous allez concentrer vos attaques. Virevoltante, elle a surtout moins de points de vie, ce qui fait donc d’elle une cible de choix. Surtout par rapport à Rude, plus résistant et expert du corps-à-corps.

Prenez garde à Rude qui servira de soutien, avec ses Colonnes d’énergie ou sa Frappe titanesque par exemple. Après environ un quart de barre de vie vidée, Elena va se cacher derrière Rude pour charger une attaque. Préparez-vous car l’attaque d’Elena va infliger environ 300 points de dégât à chaque équipier.

Soignez-vous si besoin, et poursuivez le focus sur Elena. Sa barre de choc devrait progresser, aussi utilisez des techniques comme le Choc transperçant de Cloud pour accélérer les choses. En état de Choc, jetez toutes vos forces sur elle. Si vous disposez d’une compétence synchronisée, c’est un bon moment pour l’utiliser.

Une fois Elena K.-O., Rude sera une autre paire de manches, surtout au niveau des attaques physiques. En le frappant au corps-à-corps, il ripostera aussitôt avec une série d’attaques pied-poing. Privilégiez donc les assauts à distance, et profitez de fenêtres pour lâcher davantage de coups, comme lorsqu’il lance sa Frappe tellurique. Rude reste vulnérable au vent, ce qui peut être une bonne raison d’utiliser efficacement Tornade renversante, la compétence de Tifa fournie par les gants sylphides récupérés plus tôt.

Lorsque Rude se prépare à faire Eruption d’énergie, essayez de faire monter sa jauge de Choc. En la déclenchant vous interromprez cette attaque et pourrez lâcher vos meilleures attaques. Peut-être même qu’à ce moment là disposerez-vous d’une Transcendance, ce qui facilitera les choses. Le combat se terminera avant que la barre de vie de Rude arrive pleinement à son terme, et Tseng vient sonner la fin de la récré. Les TURKs fuient et notre groupe se retrouve à nouveau scindé après une explosion provoquée par Elena.

S’extraire de la mine

On retrouve Barret et Red XIII isolés du reste du groupe. Vous allez donc devoir évoluer avec ce duo jusqu’à retrouver Cloud, Aerith et Tifa. Comme tout à l’heure, réorganisez matérias et équipement si besoin puis préparez-vous à remonter depuis les superbes tréfonds des grottes de mithril. Allez tout de suite récupérer un collier de la rébellion pour Red XIII dans un coffre violet situé à côté d’une aire de repos. Faites le plein si besoin et remettez-vous en marche.

Sachez qu’avec Barret, vous pouvez utiliser son arme avec Carré pour déblayer des chemins, ou tout simplement détruire des objets destructibles et des caisses afin de récupérer matériaux et objets. Un arc de cercle vous indiquera que vous êtes près d’éléments destructibles.

Faites le ménage autant que vous le voulez puis avancez jusqu’à deux Flans. Fidèles à eux-mêmes, ce type d’ennemi reste surtout vulnérable à la magie. Cette espèce étant d’affinité glace, balancez vos attaques et surtout les sorts à base de feu. N’ayez pas peur de consommer des MP puisqu’à la fin du combat, les Flans font tomber de quoi restaurer instantanément quelques points de magie.

Quelques mètres plus loin, Red XIII aperçoit un arbre sur lequel vous pourrez grimper pour remonter. Avant de monter, vous pouvez tout de même récupérer un maximum de matériaux ainsi qu’une matéria violette PM Augmentés, au coin sud-est de la zone, accessible avec un peu de grimpette.

Dès que vous êtes prêt, escaladez l’écorce d’arbre. À mi-chemin, vous pouvez collectez d’autres matériaux en vous déplaçant sur la droite si vous le désirez. Une fois au sommet fusillez les rochers de gauche pour glaner encore d’autres matériaux, puis éclatez celui de droite pour monter à nouveau un gros tronc d’arbre. Vous pénétrez dans une grande zone remplie de cristaux.

Tuez les éventuels ennemis rencontrés, détruisez caisses et cristaux jusqu’à arriver à un nouveau chariot à pousser. Allez tout droit avec pour arriver sous un coffre. Grâce au chariot, récupérez un gilet pare-balles à l’intérieur. Ceci fait, reculez suffisamment avec le chariot histoire de modifier l’agencement des rails avec le levier. En procédant ainsi, le chariot va servir de marchepied pour atteindre la suite de la mine.

Vous arrivez devant un Ogre. Tuez le et détruisez les caisses à côté ainsi que le rocher bloquant le passage. Enfin, vous apercevez Cloud et les filles. Il va falloir leur faire parvenir un pont en poussant un gros contrepoids dans le vide.

Avancez un peu et tirez sur les deux échelles pour les abaisser, puis montez à celle de droite. Détruisez quelques caisses et récupérez 1000 gils dans le coffre juste à côté. Observez le container, il va effectivement falloir le déloger en poussant quelque chose de lourd dessus.

Faites demi-tour et grimpez à l’autre échelle. Débarrassez-vous des 3 Rampeurs et reposez-vous si besoin. Ouvrez la porte grâce au levier et détruisez le rocher. Sur votre droite, un petit coffre bien caché vous attend, il contient un super-éther.

Saisissez ensuite le chariot et poussez-le tout au bout du chemin. Changez l’aiguillage avec le levier puis reprenez le chariot pour l’amener jusqu’au container, la force du chariot va bel et bien faire tomber le container, et le reste du groupe va enfin pouvoir progresser.

Revenez dans la salle de repos. Une porte était fermée mais, désormais, elle peut être ouverte grâce à Aerith. Prenez le passage désormais ouvert et collectez la matéria Foudre. C’est le moment de se soigner et de faire les préparatifs nécessaires, car vous allez affronter le dernier boss de la zone.

Boss : Golem de mithril

Ce géant de mithril offre une très grande résistance aux attaques physiques. Pour ainsi dire, inutile de le viser directement. Optez plutôt pour la tête. Avec Barret, mitraillez-la. Une fois la jauge de vie de la tête vidée, le golem s’effrite et devient fragile. C’est le moment de jouer sur sa vulnérabilité : la foudre. En le noyant d’attaques, vous ne tarderez pas à le mettre sous état de Choc. Ainsi, continuez à le frapper.

Avec un quart de vie en moins, le golem renforce son bras droit. La cible préférentielle ne sera alors plus la tête mais davantage le dos. Prenez garde au Bombardement laser, faisant s’abattre une pluie de projectiles. Idem pour le Laser pulvérisateur que vous éviterez en faisant des roulades.

Une fois le dos pulvérisé, le golem entre dans un nouvel état de Fragilité, duquel découlera un deuxième Choc si vous en profitez. Si une compétence synchronisée est disponible, utilisez-la pour prendre un avantage décisif. Si le golem est encore debout, visez à nouveau la tête.

Le golem vaincu, remontez en détruisant cristaux et caisses. Arrivé au niveau de l’endroit où Aerith vous a ouvert la porte, récupérez un morceau de minerai de mithril dans un coffre. Continuez de suivre le chemin afin de rejoindre enfin Cloud, Tifa et Aerith.

Eliminez les quelques ennemis sur votre route, récoltez des matériaux, et vous verrez le bout du tunnel (littéralement) en rattrapant dehors les hommes en noir. L’un d’entre eux se fait kidnapper par un condor et les autres se dirigent vers Junon. Ce troisième chapitre se clôt sur la vue impressionnante de votre nouvelle destination.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ou revenir à l’index de notre soluce complète.