Informations de la quête

Secteur : Région de Gongaga

Disponibilité : Chapitre 9, après avoir complété la quête « Un maître à tout prix »

Point de départ : Village de Gongaga, chez Cissnei

Récompenses : x1 pendantéria Chakra, 1500 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Aerith

Le marchand de légumes

La cheffe de brigade de Gongaga s’est mise à cuisiner mais il lui manque des ingrédients. Elle vous conseille d’aller rendre visite à Torgan, un marchand de légumes de passage au village. Sortez de la maison et vous apercevez un chien. Approchez vous et vous apprenez qu’il s’agit justement du chien de Torgan. Suivez-le alors qu’il quitte le village.

Vous finissez par arriver aux potagers de Torgan. Celui-ci refuse d’abord de vous vendre ses légumes, puis change d’avis et vous offre une brassée de légumes grâce à Aerith.

La collecte des ingrédients

Torgan ne s’arrête pas là et il vous conseille de récolter des bolets-magonga et du sel de gemme pour réussir un plat encore meilleur. Vous pouvez commencer par le sel ou par les bolets-magonga, c’est comme vous le souhaitez.

Collecte du sel

Pour le sel, il va falloir suivre de nouveau Melon. Après quelques pas, trois Tiges voraces vous barrent la route. Les attaques à base de feu les fragilisent, aussi empêchez-les de pousser et devenir une plante plus agressive en les battant rapidement.

Reprenez votre route jusqu’à tomber cette fois sur une Tige vorace, un Romamphibien et un Mimétichymæra. Les Romamphibiens est aussi sensible aux éléments que la Tige vorace, sauf que pour eux c’est la glace qui prime. Pour les Mimétichymæras, les compétences offensives les fragilisent. Âme brave et Enchaînement rapide de Cloud clôt rapidement les débats avec eux.

Après les avoir battu, un nouveau combat intervient après quelques mètres. Une Méduse Magonga s’accompagne de deux Bicornes géants. La méduse est très sensible aux sorts de feu et quasi insensible aux attaques physiques en vol, et les Bicornes géants doivent subir une compétence offensive (ou une grosse attaque) en étant en garde pour être fragilisés.

Peu de temps après avoir battu ces ennemis, vous arrivez enfin aux gisements de sel. Attention, différents cristaux sont présents et vous devez récupérer les bons. Les cristaux à ramasser sont donc rose clair, composés de motifs triangulaires. Melon vous laisse près d’un premier gisement donc collectez-le.

Ensuite, allez dans le petit passage juste à côté pour récupérer un autre morceau de sel dans un coin. Ressortez et cherchez une maison en ruine près de votre zone de recherche. En face d’elle, vous trouverez un dernier morceau de sel, près d’un chemin qui monte.

Collecte des bolets-magonga

Si vous n’avez pas encore débloqué le point de déplacement rapide Colline de Magon au sud du village de Gongaga, partez du Terrain d’entraînement secret, situé encore plus au sud. Partez vers le nord et montez grâce à une corde pour ensuite traverser le pont de singe à côté.

Continuez de grimper la colline pour arriver à un champignon géant. Flairez l’odeur des champignons avec votre chocobo et suivez-la.

Vous bondissez sur deux champignons d’affilée. De retour sur le sol, avancez quelque peu et vous tomberez sur votre premier bolet-magonga. Seulement, il ne se cueille pas simplement avec la touche Triangle comme n’importe quelle ressource. À la place, un mini-jeu se lance.

Vous devez localiser les zones de résistance du champignon, de la plus souple à la plus rigide en bougeant le champignon avec le joystick gauche. Plus il se plie, plus le champignon est souple. Une fois que vous pensez avoir bien identifié les différents degrés de résistance, sélectionnez les zones avec R2 par ordre décroissant, du plus souple au moins souple donc.

Le bolet a une barre d’état. Se tromper dans l’ordre de résistance fera baisser cette barre. Tant qu’elle n’est pas à zéro, le champignon sera considéré comme magnifique au moment où vous le retirerez. En revanche, si vous faites trop d’erreur et que la barre atteint zéro, le champignon sera récolté automatiquement mais abimé.

Sachant que les zones de résistance changent à chaque tentative de récolte, il est impossible de vous donner une solution. Du coup, nous vous conseillons de sauvegarder avant chaque champignon en cas d’échec. Le premier champignon comporte trois zones de résistance.

Après avoir cueilli votre premier champignon, flairez à nouveau l’odeur et suivez-la. Bondissez sur deux autre champignons géants et continuez jusqu’à vous battre contre deux Méduses de Magonga. Comme tout à l’heure, envoyez des sorts de feu pour rapidement mettre fin au combat. Le bolet-magonga se trouve près d’un tronc d’arbre et comporte quatre zones de résistance.

Après cette récolte, flairez à nouveau l’odeur, prenez le champignon géant et vous vous retrouverez dans l’eau. Continuez à suivre l’odeur, bondissez via moult champignons géants et vous arriverez cette fois non pas face à deux mais bien trois Méduse de Magonga.

Le dernier bolet-magonga se trouve à nouveau près d’un tronc d’arbre et celui-ci comporte cinq zones de résistance à classer dans le bon ordre. Attention, vous n’avez droit qu’à une seule erreur. À la deuxième, le bolet sera abimé. Plus que jamais, sauvegardez avant de vous y coller.

Le champignon et le sel en votre possession, retournez voir Cissnei. Donnez-lui les ingrédients et Aerith se propose pour donner un coup de main. Le résultat est parfait et Cissnei vous offre un pendantéria Chakra.

La quête se clôt et vous repartez également avec 1500 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Aerith.

La prochaine quête annexe ouvre celles de Cosmo et s’intitule « Vol à dos de chocobo ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.