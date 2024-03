Renaître de ses cendres

Depuis l’aérodrome où vous venez d’atterrir, dirigez-vous vers le nord-est. Passez par le pont de Gjöll et vous atteindrez rapidement le village de Nibelheim. Pour Cloud et Tifa, c’est la stupeur. Le village est comme neuf, comme si rien ne s’était passé il y a cinq ans et Tifa ne reconnaît plus personne.

Un gérant arrive et vous explique que le village est devenu un centre de soins pour personnes intoxiquées à la mako, géré par la Shinra. Cait Sith se dirige vers le terminal, laissant notre groupe se dispatcher.

Parlez à Aerith puis montez au puits pour avoir une discussion intéressante en plus de pouvoir monter votre affinité. Redescendez puis allez voir Tifa au Sanitorium, devant lequel sont regroupés plusieurs manteaux noirs.

Après la discussion, ressortez et allez vers la sortie est du village. Vous verrez Yuffie puis Red XIII en haut des marches devant vous pour également augmenter votre amitié avec eux. Revenez sur vos pas et, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter l’ancienne maison de Cloud. Parlez au manteau noir et vous aurez une petite conversation avec la cuisinière des lieux.

Sortez et allez discuter avec Barret à l’hôtel « Nidhogg ». En entrant, Cloud aperçoit une silhouette qui se dirige vers l’étage. Discutez d’abord avec votre compère d’Avalanche puis montez les escaliers. Ouvrez la porte de la chambre et vous aurez une vision des souvenirs de Cloud aux côtés de Zack.

De nouveau aux commandes, ouvrez le coffre dans un coin de la chambre contenant une méga-brumipotion. Quittez l’hôtel et allez en face, à la mairie, pour voir où en est Cait Sith.

Celui-ci n’arrive pas à grand-chose et aurait besoin d’un accès au manoir Shinra. Malheureusement, seul le chef de service du nom de Murasaki détient l’accès. En expédition dans la montagne, Cloud décide d’aller le voir. Allez vers l’est du village où votre groupe s’est rassemblé. Yuffie et Tifa se proposent pour vous accompagner, et acceptez de partir lorsque vous êtes prêt.

Vers le réacteur

Lâché dans une petite zone ouverte, partez vers le nord. Atteignez le pied du Mont Nibel par le pont de la Gunnthra. Sur le chemin, vous croisez un coffre violet contenant une paire de gants de cristal pour Tifa.

Continuez encore un peu et Cloud subit une nouvelle vision, cette fois au sujet de l’accident du Mont Nibel il y a cinq ans, où le soldat emporté par les eaux devait être Zack. Tifa admet avoir voulu protéger Cloud de tout ça, puis se propose pour en parler à Aerith une fois de retour à Nibelheim.

Avancez à nouveau et vous combattrez un Vélocistryge accompagné de deux Insectichymæras. La bestiole volante se fragilise grâce à sa vulnérabilité aux attaques de vent, tandis que les insectes passent en Fragilité en utilisant contre eux des sorts de glace.

Reposez-vous et faites le plein juste à côté si besoin puis entrez dans la grotte. Vous croisez rapidement deux Gémencéphales. Ils ne se fragilisent qu’après avoir effectué Cri perçant, mais leur faible nombre de points de vie fait qu’ils mourront très probablement avant.

Progressez en descendant petit à petit vers un gisement de mako. Cloud subit à nouveau l’influence de cette énergie, ce qui pousse Tifa à faire avancer le groupe. Ramassez la curieuse matéria Inversion PV-PM puis continuez vers le nord.

Deux autres Vélocistryges puis quatre Kyuvils, espèces de sauterelles vulnérables à la glace sans grand danger, sont sur le chemin. Au bout, escaladez successivement deux parois. Vous arrivez alors à une petite corniche en bois brisée.

Yuffie lance alors un grappin sur une branche au-dessus de vous : vous pouvez maintenant monter à la corde. En haut, avancez et vous faites face à une petite succession de combats.

Vous tomberez d’abord sur un Zu. Faible face au vent, insistez sur cet élément via des attaques, compétences ou sorts. Juste après, vous croisez un Vélocistryge et deux autres Kyuvils. Enfin, après un peu de grimpette, ce sont deux Hurleurs qu’il faut battre. Vulnérables au feu, mettez-vous en garde face à leur masse tournoyante pour pouvoir les contrer puis les frapper.

Maintenant que vous avez le champ libre, une grande séance d’escalade vous attend. Déjà, vous pouvez remarquer la présence d’un coffre violet devant vous, légèrement en hauteur. Montez par la droite et, une fois à hauteur du coffre, descendez sur la gauche et ouvrez-le. Il contient l’arme spatha volcanique pour Cloud.

Revenez au niveau du sol et grimpez via un passage indiqué par des plantes grimpantes. Vous arrivez au niveau d’un coffre contenant un morceau d’émeraude. Montez à l’échelle sur votre droite, brisez quelques caisses et hissez-vous juste à côté pour ouvrir un nouveau coffre, contenant cette fois un morceau de saphir.

Grimpez au mur à côté et, une fois en haut, laissez-vous tomber légèrement en contrebas pour récupérer un pendantéria Renforcement défensif dans un autre coffre. Passez par les planches en bois pour remonter.

Juste à côté, descendez par les prises d’escalade jusqu’à atteindre un autre passage fait de planches en bois pour aller ouvrir un coffre dans lequel se trouve un morceau de minerai de mithril. Remontez et finissez votre parcours d’escalade.

En haut, avant d’aller à gauche, partez plutôt sur le cul-de-sac à droite pour ramasser une matéria Résistance aux altérations. Avancez jusqu’à arriver sur le terrain de chasse d’un Dragon.

Vulnérable à la glace, il finira par se fragiliser tout seul en lançant Rugissement, après avoir subi un certain nombre de dégâts. Infligez lui rapidement un Choc pour que le combat se passe le plus tranquillement possible.

Passez ensuite sous le petit passage et vous débarquez dans l’usine d’acheminement de la mako. Continuez et vous vous retrouverez devant trois tuyaux. Entrez dans celui du milieu pour arriver auprès d’un coffre. Dedans, vous récupérez un morceau de cosmolite enchantée.

Prenez un nouveau tuyau pour arriver à l’étage inférieur. Dès que vous y êtes, le prochain tuyau à prendre sera devant vous (celui le plus au nord), au fond de la pièce. Mais avant cela, brisez quelques caisses.

Engouffrez-vous dans le tuyau en question et combattez deux Hurleurs. Près d’eux se trouve un coffre dans lequel vous obtenez un super-éther. Descendez ensuite via le seul tuyau disponible. La grille est fermée, il va donc falloir trouver un autre moyen pour passer.

Saisissez-vous du générateur non loin du portail et amenez-le contre la grille colmatée par des planches. De l’autre côté, ouvrez la porte grillagée. Suivez le seul chemin possible pour tomber sur deux Gémencéphales. Passez la porte, détruisez quelques caisses et allez récupérer une giga-potion dans le coffre dans un coin.

Reprenez vers le nord et montez grâce à l’ascenseur. En haut, montez les escaliers et découvrez l’effroyable scène pour Yuffie : des soldats de son peuple gisent au sol, signe que la guerre est ouverte entre Wutai et Shinra. Bien que désemparée, la shinobi doit avancer avec Cloud et Tifa.

Reposez-vous, faites le plein, entrez dans le réacteur puis prenez l’ascenseur sur votre droite. Avancez dans une grande salle où une créature munie de tentacules surgit.

Boss : Variant diabolique

Le Variant diabolique n’est pas particulièrement redoutable comparé aux autres boss. Toutefois, il possède la particularité de se cloner après avoir subi un certain nombre de dégâts. Avant cela, concentrez-vous sur les tentacules de son bras droit pour le fragiliser Ce bras peut également immobiliser un allié en le saisissant, donc raison de plus pour s’en occuper rapidement.

Le boss va aussi lancer un Brouillard toxique qui infligera à coup sûr Poison à tout le monde, à moins d’un accessoire ou d’une matéria équipée en amont. Utilisez un antidote ou un sort comme Sérum si vous avez une matéria Remèdes équipée. Notez toutefois que, contrairement à Bourbier toxique, diffusé à ses pieds, le brouillard est persistant dans toute la salle pendant quelques instants donc ne retirez pas le poison trop tôt.

En cas d’apparition d’un clone, focalisez vos dégâts sur un seul des deux Variants. Leur tentacule peut repousser, donc surveillez bien ce moment pour rapidement la couper une nouvelle fois. Au cours du combat, et comme à chaque boss, utilisez vos compétences synchronisées et transcendances si disponibles. La compétence synchro Vrille double entre Cloud et Tifa, permettant de réduire la consommation de MP à 0, peut être très utile pour ensuite diffuser du soin gratuitement.

Une fois le Variant diabolique battu, passez par la porte menant au coeur du réacteur. Descendez et vous verrez Murasaki. Malheureusement, il a été tué, ce qui rappelle à Tifa le sort de son père, au même endroit. Yuffie fouille le corps et donne la carte d’accès à Cloud.

En entrant dans la pièce suivante et en voyant la salle de Jénova, Cloud a une nouvelle vision de Séphiroth. Yuffie parvient à joindre Cait Sith, Grâce à la carte de Murasaki et au protocole à distance, il va pouvoir ouvrir le manoir Shinra.

Intrusion dans le manoir

Vous voici maintenant du côté de Nibelheim, avec une équipe Cait Sith/Barret/Aerith dont le membre contrôlable est le chat mécanisé. Réorganisez bien votre équipement et vos matérias. Etant donné qu’il a rejoint l’équipe en cours de route, et que vous ne l’avez peut-être pas forcément intégré dans votre équipe active, profitez bien des premiers combats de ce chapitre pour se familiariser avec son gameplay.

De plus, si vous avez récupéré toutes les armes de Cait Sith mais que vous ne les avez pas forcément maîtrisé, nous vous conseillons de focaliser l’utilisation de leur compétence associée au fil du chapitre. Des compétences comme Mines Mog, qui favorise la montée de la jauge de Choc, ou Dame Chance, qui augmente la probabilité de coups critiques, peuvent s’avérer plutôt utiles pour les combats les plus délicats.

Dès que c’est bon pour vous, quittez le village par l’est et allez directement sur votre gauche en haut des escaliers pour arriver au manoir.

En entrant dans le manoir, allez au fond à gauche pour prendre l’ascenseur. Avancez et vous serez accueilli par une IA du professeur Hôjô. Bien évidemment, à la fin de son discours, notre trio passe à travers une trappe et se retrouve enfermé dans une cellule.

Heureusement, grâce à la petite taille de Cait Sith, celui-ci peut se faufiler à travers les conduits. Prenez celui en face de vous et, de l’autre côté, vous rencontrez un Bahba velamyu. Il peut être fragilisé via une compétence puissante dans son dos.

Ici, en un contre un, ce ne sera pas forcément faisable mais, de toute manière, la créature n’est pas très redoutable en plus d’être vulnérable au feu. N’hésitez pas à appeler le Gros mog pour augmenter votre puissance de frappe.

À présent, soyez prêt pour ce qui est sans doute la feature la moins inspirée de Final Fantasy VII Rebirth. Hors combat, Cait Sith peut faire apparaître le gros mog pour soulever des caisses et les lancer. Cette fonctionnalité est nécessaire pour atteindre des interrupteurs ou des caisses Shinra situés en hauteur. Le problème, c’est que l’appréhension de l’angle et de la puissance du lancer sont plutôt approximatives, et il est parfois nécessaire de s’y prendre à plusieurs fois pour un simple bouton.

Au début, il est donc normal d’avoir besoin d’un certain temps pour s’y faire, encore que. Sachez d’ailleurs que passer du pavé tactile ou joystick gauche pour la visée allègera peut-être la maniabilité du lancer. Pour faire apparaître des caisses, il faut marcher sur un interrupteur clignotant. Saisissez-en une et jetez-la sur l’interrupteur de votre cellule pour libérer Barret et Aerith.

Prenez-en une autre pour faire de même sur la cellule dans laquelle il y a un coffre violet. À l’intérieur vous trouverez l’arme mégaphone en or pour Cait Sith. Notez que l’habilité Punch mog de l’arme est intéressante puisqu’elle augmente le multiplicateur de Choc d’un ennemi, de quoi infliger de plus gros dégâts, utile face à un boss par exemple.

En sortant, vous pouvez essayer d’atteindre également une caisse en hauteur pour récupérer un objet. Continuez ensuite jusqu’à tomber sur deux Chauves-souris noires, anecdotiques tant elles sont peu résistantes.

Après le combat, passez à travers un conduit à l’ouest pour rejoindre une cellule et récupérer une boucle spiritiste dans un coffre. Ressortez et continuez pour arriver dans une salle avec un ascenseur.

Saisissez une caisse et brisez celle qui est en hauteur, puis activez le panneau de contrôle à côté. Malheureusement, le monte-charge est bloqué. Récupérez une nouvelle caisse et jetez-la sur le tuyau qui l’empêche de descendre. Prenez ensuite l’ascenseur.

En haut, brisez une nouvelle caisse en hauteur dans la pièce suivante puis confrontez-vous à un autre Bahba velamyu accompagné de deux Chauves-souris noires. Après le combat, brisez trois caisses en hauteur puis passez dans un conduit à l’est de la pièce.

De l’autre côté, un Bahba velamyu et une Chauve-souris noire vous cueille. Une fois le calme revenu, en voulant actionner le terminal pour ouvrir à vos amis, il manque de l’alimentation. Si vous voulez récupérer une caisse pour actionner le levier, celle-ci se brise.

Allez donc au sud de la pièce pour récupérer une giga-potion dans un coffre puis, à l’aide du gros mog, saisissez le chariot et amenez-le au point d’impact des caisses activées par l’interrupteur. Désormais, marchez dessus et, logiquement, la caisse ne devrait pas se casser. Prenez-la et jetez-la sur le bouton rouge au-dessus la cuve inactive.

Le trio de nouveau réuni, allez dans la salle suivante avec une foultitude de caisses à détruire grâce à la roulade de Cait Sith. Débarrassez-vous des Chauves-souris noires sur le trajet et vous finissez par atteindre une autre pièce.

Une nouvelle Chauve-souris noire vous accueille, accompagnée d’un Rictus. Cette créature se fragilise facilement face à une compétence offensive puissante. Comptez sur Barret et son Choc combustible ou sa Colère maximale pour ce faire. Attention cependant au Souffle espiègle du monstre qui inflige divers malus comme une baisse des résistances physiques et magiques. Le combat remporté, collectez la matéria Protection près des caisses mako.

Maintenant, le plus embêtant vous attend. Il faut lancer une caisse mako dans une sorte d’immense entonnoir qui brille en rouge. Le souci, c’est que l’entonnoir bouge et qu’il faut lancer la caisse lorsqu’il passe au plus près de vous. L’autre souci, c’est que la visée n’est absolument pas intuitive pour percevoir le meilleur emplacement ni le meilleur timing pour lancer.

Essayez de vous placer comme sur l’image ci-dessous pour arriver à faire passer la caisse dans l’entonnoir. Et réussir une fois ne suffit pas, il faut un total de deux caisses pour réalimenter le générateur.

En cas de succès, la porte s’ouvre d’elle-même et un groupe de Chauves-souris noires vous attend au bout de quelques pas. Prenez l’ascenseur pour arriver dans la salle du système d’aération.

Eliminez le Bahba valmyu ainsi que les deux Rictus puis récupérez 1700 gils dans un coffre tout près de vous. Reposez-vous si besoin et allez activer le panneau de contrôle au sud de la pièce. L’ascenseur étant en panne Cait Sith va devoir alimenter le générateur en passant à travers les différents conduits.

Un dispositif de contrôle des conduits vient d’apparaître dans la salle. La couleur qu’il affiche représente la couleur des conduits que notre félin mécanisé peut emprunter. Prenez une caisse et jetez-la dessus pour faire passer le dispositif au bleu. Passez ensuite par le conduit bleu pour monter d’un étage.

Désormais au niveau 2, battez les deux Chauves-souris et, avant de passer dans un autre conduit bleu, ouvrez le coffre contenant un ultra-éther puis brisez une caisse en hauteur. Empruntez enfin le conduit pour rejoindre le niveau 3.

À votre arrivée, un Juge vous attend. Cet ennemi possède de base une résistance physique et magique, et devient insensible au type d’attaque qui l’aura amené à la Fragilité. En gros, si vous le fragilisez avec des attaques physiques, il y deviendra insensible, idem concernant la magie.

Notez que les attaques à distance du mégaphone de Cait Sith sont considérées comme magiques, mais le plus efficace resteront les sorts de foudre. Mettez rapidement le Juge en Choc car son attaque « ??? » cause de lourds dégâts.

Passez par un dernier conduit bleu pour atteindre le niveau 4 et collecter la matéria Inversion force-magie. Redescendez au niveau 3, prenez une caisse et balancez-la en contrebas sur le dispositif de contrôle des conduits. La couleur va donc passer au rouge et vous allez pouvoir emprunter le conduit rouge de cet étage.

Une fois au niveau 4, allez sur la gauche et ouvrez le coffre contenant un bracelet amulette d’Hadès. Plus loin, deux Juges vous attendent. Abusez de sorts de foudre sur l’un d’eux pour s’en débarrasser rapidement, car à deux contre un, le combat peut être problématique. De nouveau tranquille, montez la rampe et activez le terminal.

Le monte-charge ne peut descendre qu’avec de la marchandise sur sa plateforme. Allez donc chercher trois caisses et lancez-les sur le monte-charge. Placez-vous ensuite dessus puis jetez les caisses par-dessus bord pour remonter. En haut, activez un autre terminal.

Boss : Yin & Yang

Une fois l’ascenseur réalimenté, un mini-boss fait brusquement son apparition. Yin & Yang porte bien son nom puisque cette créature à deux têtes attaque tour à tour de deux manières. Si Yin s’éveille, le boss effectue des attaques physiques. Si c’est Yang, des sorts sont lancés. Les sorts peuvent être de niveau 3 (Méga) et sont invoqués très régulièrement. Idem concernant les attaques physiques, où Yin est relativement féroce.

Aidez-vous du gros mog pour infliger de plus gros dégâts, mais notez bien que vous êtes moins mobile sur son dos. Se servir de la peluche pour attirer les attaques ennemis reste aussi une bonne technique pour souffler un peu.

En prévention de passer très certainement un mauvais quart d’heure, équipez-vous des matérias Soins (si possible de niveau 3 pour avoir Régénération) et Protection pour limiter les dégâts. Si vous parvenez à infliger un Choc à Yin & Yang, c’est là que Punch Mog s’avère très utile. Vous avez normalement le temps d’en infliger deux, de quoi amener le multiplicateur à 240% et de causer de lourds dégâts au boss.

Lorsque ses PV sont bas, il va lancer l’attaque « Yang cherche une victime ». Vous devez avoir absolument le maximum de points de vie car cette compétence kamikaze peut vous one shot si la santé de Cait Sith est trop basse. L’avantage, c’est que si vous survivez, vous n’avez plus que quelques coups à donner à Yin & Yang pour qu’ils meurent.

Au bout de cette lutte effrénée, Barret et Aerith vous rejoignent. Sauvegardez avant d’entrer dans la prochaine salle et d’activer l’ascenseur car un mini-jeu chronométré va se lancer avec un objet de collection à la clé.

Le monte-charge de pesage

Actionnez l’ascenseur dès que vous le sentez et préparez-vous à lancer des caisses. Sur un tapis roulant, en face de vous, des caisses sont disposés. Le but est d’en casser 10 en 1 minute 30 pour remporter une peluche gros mog. L’idée est de trouver un bon angle de lancer et, si cela fait mouche, de continuer à viser au même endroit en gardant un bon rythme.

Après le mini-jeu et quelque soit le résultat, le monte-charge vous amène en haut. Dans la nouvelle salle, faites le plein et reposez-vous.

Remarquez les chariots entreposés sur la gauche de la salle. Retirez le chariot près d’une échelle pour y avoir accès et récupérer une giga-potion dans un coffre.

Redescendez et tentez d’ouvrir le coffre. Hôjô apparaît alors et vous signale que le code est composé de quatre nombres à deux chiffres, et que la solution est cachée quelque part dans la salle. Vous trouverez le code sur le mur caché par les chariots : 36 10 59 97.

Dans la salle suivante, Hôjô vous tend un nouveau piège et lâche sur vous une autre de ses créations immondes.

Boss : Spécimen oublié

Le Spécimen oublié possède une double forme, une bleue, et une rouge, qu’il peut soit adopter simultanément, soit alterner avec sa compétence Transformation. Il dispose de quelques attaques physiques douloureuses comme Aplatissement sauvage, un saut puissant qui provoque également une onde de choc, et cause aussi des dégâts magiques avec sa Régurgitation de mako.

En forme bleue, il résiste aux attaques physiques et peut déclencher devant lui un puissant Ecrasement dévastateur ou Souffrance inoubliée, sa version plus redoutable. Il peut également partir dans une série frénétique de coups de griffes avec Massacre lacérant.

En forme rouge, il résiste aux attaques magiques et lance des sorts comme Foudre ou Toxine. Il utilise aussi son Fouet tentaculaire pour toucher de loin.

L’idée est donc d’utiliser les attaques physiques lorsque le boss est rouge, et des attaques magiques lorsqu’il est bleu, afin de le forcer à régulièrement se transformer, occasionnant Repos, une technique où le Spécimen reprend son souffle tout en étant en Fragilité.

Vers la moitié de sa vie, il lancera Dégénération cellulaire. Sa barre de Choc ne devrait plus tarder à arriver au maximum. Une fois en état de Choc, utilisez Punch Mog de Cait Sith et Colère maximale de Barret pour faire un maximum de dégâts, sans compter les éventuelles transcendances et compétences synchronisées si disponibles.

Une fois ses PV relativement bas, le Spécimen oublié va adopter sa double forme jusqu’à la fin du combat avec des attaques plus puissantes comme Dégagement de mako, un rayon créant une zone de poison au sol, ou Explosion de mako, une violente décharge d’énergie évacuée après un bond. Notez que, désormais, son bras et son tentacule peuvent être visés. Focalisez-vous donc sur ces parties.

Le boss va soit avoir le statut Bouclier, soit Miroir. Si c’est Bouclier, lancez-lui des sorts, s’il s’agit de Miroir, effectuez des attaques physiques. Continuez vos efforts, lancez une invocation si l’une d’elles se présente et la fin du combat devrait bien se passer.

Une fois le combat terminé, prenez l’ascenseur pour revenir au niveau de la cavité souterraine, là où Hôjô vous a piégé au départ. Vous retrouvez alors Cloud et les autres.

Reprise des recherches

De nouveau tous réunis, Cloud reprend la tête de l’équipe active et Cait Sith fait office de deuxième combattant obligatoire. Le choix du troisième est donc libre, aussi réorganisez vos équipements et matérias une fois celui-ci choisi.

Ouvrez la porte au nord-ouest de la salle et faites la connaissance de Vincent Valentine. D’abord méfiant vis-à-vis de vous et votre utilisation de la carte de Murasaki, il vous ouvre l’accès au terminal et retourne dans son cercueil.

Faites le plein, reposez-vous juste à côté et, toujours dans la même pièce, ouvrez le coffre contenant un super-éther. Sortez et ouvrez la porte avec le symbole de la Shinra pour arriver dans la bibliothèque. Cait Sith se poste au terminal, vous laissant explorer la pièce en attendant qu’il trouve l’emplacement de la matéria noire.

Suivez le tuyau d’énergie au sol, assistez à un nouveau moment de faiblesse de Cloud et, tandis qu’il est évacué par Tifa, Vincent Valentine revient, arme à la main. À ses yeux, vous êtes désormais définitivement des intrus. Il quitte la pièce, se transforme, et s’apprête à vous attaquer.

Boss : Bête galienne

Maintenant sous la forme de la Bête galienne, Vincent fait preuve d’une grande férocité. Il dispose notamment de combos au corps-à-corps dont vous ne pouvez vous détacher si vous prenez le premier coup. Parmi ceux-ci, il peut vous envoyer dans les airs, vous enchaîner et vous terminer au sol.

Il essaiera également de vous atteindre à distance avec Projection de débris. Avec Sauvagerie débridée, la Bête se lance sur un allié pour l’immobiliser et lui infliger des dégâts. En ce cas, ruez-vous sur le boss pour lui infliger des dégâts « gratuits ».

Salto percutant le fera reculer tout en infligeant des dégâts et Bombe bestiale lancera une puissante explosion. Pour le fragiliser, lui infliger un certain nombre de dégâts suffit, mais lorsqu’il lance Chaos intérieur ou Propagation de chaos, l’attaquer à ce moment-là le fragilisera plus facilement.

Misez sur vos compétences à potentiel de choc et, une fois que la Bête subit le Choc, utilisez rapidement le Punch mog de Cait Sith (si vous avez la compétence) et/ou les Enseignements secrets de Tifa (si elle est dans votre équipe) pour faire grimper le multiplicateur, puis, dans le même temps, lâchez de puissantes attaques avec Cloud ou l’autre combattant si ce n’est pas Tifa.

Pas loin de la moitié de barre de vie de la Bête galienne, celle-ci va s’énerver. Son agressivité monte d’un cran et ses combos sont encore plus redoutables. Il commencera à utiliser également Rugissement punitif, un cri qui blesse et paralyse les alliés proches, suivi d’une série de dégâts. Pensez donc à vous éloigner autant que possible à l’annonce du coup.

Idem concernant Glaives du chaos, une puissante attaque de zone diffusée autour de la Bête. Mais l’attaque la plus puissante de cette phase 2, c’est certainement Impact du chaos. La Bête galienne va saisir un pilier et va vous infliger un coup dévastateur avec.

Soyez alors très vigilant, servez-vous de sorts de soins et de protection pour limiter les dégâts et tentez d’amener le boss vers un nouvel état de Choc. Mettez fin au combat avec vos compétences synchronisées et transcendances si disponibles.

Une fois Vincent revenu sous sa forme humaine, vous apprenez qu’il est un ancien TURK. Cait Sith lui propose de rejoindre l’équipe, mais il refuse et s’enferme à nouveau dans son cercueil. De votre côté, sortez du manoir Shinra en prenant l’ascenseur.

Dehors, Cait Sith vous apprend qu’il va falloir une pierre-clé pour ouvrir le temple des Anciens. Celle-ci devrait se trouver au Gold Saucer. Reposez-vous ensuite sur un banc et continuez vers Nibelheim, Seulement, une vieille connaissance revient se frotter à Cloud.

Boss : Rochey

Désormais dopé aux cellules de Jénova, le SOLDAT prend à nouveau en duel Cloud. Davantage un mini-boss par rapport à ce que vous avez combattu dans ce chapitre, il dispose de quatre attaques principales : Tranchant sismique, Lame dimensionnelle, Trancheur d’âmes et Taillade ténébreuse. Réussir à l’attaquer juste après l’une de ces techniques le fragilisera.

Rochey est très mobile et esquive la plupart de vos attaques normales. Soyez donc patient, restez en garde, et ce notamment en posture Bravoure du soldat pour infliger une riposte.

Si vous arrivez à fragiliser Rochey, utilisez ensuite un Choc transperçant. Et, en état de Choc, lancez une Fin infinie pour lui infliger une énorme quantité de dégâts. Vers le dernier quart de sa vie, il restera en état de Fragilité, dans un dernier souffle, ce qui va transformer la fin du combat en formalité.

Après le combat, Rochey achève sa dégénérescence et devient un manteau noir. Une cinématique se lance côté Midgar avec Glenn Lodbrok, appuyant sa volonté de combattre la Shinra. Dans le même temps, Rufus et les cadres Shinra placent la priorité sur Aerith.

Retour au Gold Saucer

De retour à Nibelheim, l’équipe réfléchit à un moyen de partir vers le Gold Saucer lorsqu’un fumigène émane de l’aérodrome. Chadley contacte ensuite Cloud pour indiquer que la protorelique de la région a émis un signal. Aussi, une autre quête annexe, » est désormais disponible, si vous le souhaitez. Quand vous le sentez, partez vers l’aérodrome.

Sur place, Cid vous attendait déjà, prêt à décoller. Après avoir interrogé Aerith au sujet de sa mère, qu’il semble avoir connu par le passé, il accepte de vous emmener gratuitement au Gold Saucer.

L’équipe embarque dans le Tiny Bronco et un nouveau se joint à vous. Au bout du compte, Vincent désire vous accompagner dans votre traque de Séphiroth. Sur le trajet, l’avion rencontre un problème et Cid est obligé de réaliser un atterrissage musclé dans l’eau de la région de Gongaga. Ainsi se clôt, en catastrophe, ce chapitre 11.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ou revenir à l’index de notre soluce complète.