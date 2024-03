S’il est question d’un sentiment de liberté, c’est parce que la région de Corel devient enfin pleinement accessible, et que cette deuxième partie de région est vaste avec bien entendu son lot de tours de transmission et d’activités annexes, à rejoindre via ce fameux buggy.

C’est aussi l’occasion de pouvoir poursuivre et terminer la quête annexe « La rénovation du gîte de Johnny », ou bien de démarrer « Le petit Piou-piou perdu », une autre histoire secondaire désormais disponible.

Enfin, le Gold Saucer dispose de nouveaux défis à relever. Bref, faites votre petit tour avant de partir vers le sud et les terres luxuriantes de Gongaga.

Le village de Gongaga

Sur place, l’ambiance change drastiquement et, surtout, le buggy ne peut plus vraiment s’aventurer plus loin. Votre objectif est donc d’aller explorer le réacteur de mako abandonné de la région mais, d’abord, une escale au village serait la bienvenue.

Entre vous et le village situé au sud, vous avez la possibilité de commencer à explorer le monde ouvert de Gongaga. Deux ou trois activités annexes sont faisables sur le trajet, comme la quête secondaire « Le rêve de l’armurier » mais, sans chocobo, votre capacité de déplacement, et donc d’exploration, reste limité. De plus, le plus gros de la région se situe au-delà le village.

En avançant vers le sud, vous finirez donc par arriver au village de Gongaga. D’abord encerclés par la brigade du village menée une jeune femme du nom de Cissnei, Cloud et son équipe sont finalement les bienvenus.

Suivez la cheffe jusqu’au mémorial, où vous apprenez que le réacteur local a connu le même destin et engendré des conséquences similaires à celui de Corel.

Cissnei vous ouvre les portes de sa maison afin de vous reposer avant de partir pour le réacteur. L’équipe va en profiter pour se disperser et visiter un peu les lieux de quoi vous permettre de discuter avec eux et augmenter votre affinité si vous le souhaitez.

Red XIII est juste à côté du mémorial par exemple, en vous demandant d’identifier un bolet-gonga parmi trois types de champignons (il s’agit de ceux de droite). Tifa se trouve à côté de la maison où peut être joué du piano. Barret observe le potager près de la maison de Cissnei. Enfin, Yuffie se repose dans la maison de Cissnei.

D’ailleurs, à l’intérieur de la maison, vous trouverez aussi un coffre violet contenant l’arme aigle chasseur pour Yuffie.

Enfin, en approchant de la maison au sud-est du village, vous apercevez Aerith qui entre à l’intérieur. Rejoignez-la. Il se trouve qu’il s’agit de la maison des parents de Zack, dont ils n’ont plus eu de nouvelles depuis un moment.

Après la conversation, parlez à Aerith dehors. Vous allez également avoir l’occasion d’améliorer votre affinité avec elle à la suite d’une question. Tifa arrive ensuite et Cloud finit par vouloir se reposer. Allez donc vous couchez lorsque vous serez prêt..

L’invitation des fileurs

Réveillé trois heures plus tard par un cri inquiétant, Cloud va suivre Yuffie jusqu’à la colline pour voir de quoi il est question. Sans surprise, il s’agit bien d’une Arme.

Seulement, Cissnei vous informe que des créatures étranges lui avaient barré la route lors d’une enquête. La description qu’elle en fait correspond à celles des fileurs, de quoi ajouter encore un peu de mystère sur les événements.

Barret, Cait Sith, Red XIII accompagnent Cloud pour cette inspection du réacteur. Yuffie, Aerith et Tifa restent pour protéger le village si besoin.

Sortez par la porte sud du village et frayez-vous un chemin dans la nature luxuriante de Gongaga jusqu’au réacteur. Vous trouverez des cordes sur votre route pour descendre petit au niveau de la rivière.

À partir de là, nagez entre les débris du réacteur pour finalement atteindre votre destination. Passez par la petite ouverture et faites la connaissance avec les « nouveaux » fileurs. Comme une demande pour les suivre, ils s’engouffrent dans le réacteur.

Pendant ce temps, Scarlet prépare un mauvais coup et semble se diriger également vers le réacteur. Reposez-vous si besoin et entrez par l’escalier. Détruisez quelques caisses sur le chemin avant d’arriver dans une première salle pour vous frotter à une Tige vorace et quelques Romanphibiens.

Battre ces créatures au nombre de PV assez bas est un jeu d’enfant si vous disposez des compétences élémentaires ne consommant pas de PM, comme Enchaînement ou Impulsion. Les Tiges voraces se fragilisent avec du feu et le but est de les tuer rapidement car elles poussent rapidement jusqu’à devenir des plantes un poil plus redoutables.

Les Romamphibiens sont tout aussi sensibles aux attaques élémentaires sauf que pour eux c’est avec la glace qu’il faut insister.

Après le combat, sautez par-dessus le rebord au sud-est pour récupérer une épée de cristal pour Cloud dans un coffre violet.

Revenez dans la salle précédente et passez à travers l’ouverture au sud-ouest. Descendez les escaliers et, bien que les fileurs partent à gauche, faufilez-vous sur la droite. Vous faites la connaissance des Grangalan, sortes de poupées russes mortelles.

Là encore, pas vraiment de difficulté puisque s’acharner sur eux finit par les fragiliser. Il leur arrive bien de faire apparaître des petits-grangalans, mais jamais vous ne serez en grand danger.

À l’issue du combat, passez sous un mur au nord-est pour récupérer un morceau de saphir dans un coffre. Sortez par le trou dans le mur juste à côté et montez cette fois les escaliers en direction des fileurs. Vous voilà dans une nouvelle salle légèrement inondée.

Descendez les escaliers et nagez un court instant avant de tomber sur trois nouveaux Romamphibiens. Ensuite, faites à nouveau trempette jusqu’à une grande porte. Il va falloir la réalimenter en saisissant un câble à gauche du générateur en panne. Cassez les deux-trois caisses à côté et branchez le câble au générateur, la porte s’ouvre.

De l’autre côté, suivez les fileurs en passant par l’ouverture sur votre gauche. Cette fois, ce sont un Mimétichymæra et un Gagighandi qui vous accueillent. Le premier se bat encore une fois très facilement car il se fragilise à la moindre compétence offensive. Cloud a donc largement de quoi faire.

Le Gagighandi peut lui aussi être éliminé assez vite si vous utilisez là encore une grosse compétence offensive (Ame brave marche très bien) dès lors qu’il se met en Embuscade. Il sera alors fragilisé et la suite pourra se passer tranquillement. Attention tout de même à son Souffle pétrifiant.

Après le combat, passez par-dessus le débris et deux chemins vont s’offrir à vous. Allez plutôt côté nord-est pour aller récupérer 3 produits toxiques dans un coffre. Revenez et prenez l’autre chemin. Vous arrivez dans la salle inondée de Gestion du refroidissement.

Sautez dans l’eau et faites le tour de la salle par la droite. Vous verrez alors au fond à gauche une petite plateforme sur laquelle repose un coffre. Dedans, vous récupérerez un bracelet de sage.

Retournez brièvement dans l’eau, grimpez à l’échelle près de vous. Cassez quelques caisses et montez l’escalier de gauche pour arriver sur deux Bicornes géants. Vulnérables au feu, ils se fragilisent surtout lorsque vous déclenchez une puissante compétence lorsqu’ils se mettent en garde. Ils adoptent cette posture au bout de quelques attaques physiques portées.

Vous pouvez donc essayer de manipuler un peu leur comportement de cette manière. Pour le reste, éloignez-vous au maximum lors de leurs Explosions sismiques et de leurs Frappes telluriques pour ne pas être touché.

À la fin du combat, continuez pour à nouveau apercevoir les fileurs. Sautez ensuite dans l’eau et montez à l’échelle dans le coin de la pièce. En haut, brisez quelques caisses et montez les escaliers. Trois Romamphibiens vous attendent avant d’entrer dans la salle de contrôle.

Vous pouvez apercevoir d’ici un coffre violet, mais, pas de panique, l’accès se situe juste après. Passez à travers la petite ouverture et allez sur votre gauche.

Tirez l’espèce de chariot jusqu’au bout des rails. Premièrement, cela vous permet de débloquer le câble nécessaire à l’alimentation du générateur et, deuxièmement, cela vous fait un marchepied pour accéder aux containers.

Dessus, brisez quelques caisses et passez à travers le conduit. Vous atterrissez tout près du coffre violet contenant un collier en or pour Red XIII.

Refaites le chemin de tout à l’heure pour revenir jusqu’à la salle de contrôle, puis branchez le câble au générateur. Enfin, activez le système de drainage via le PC. Attention, en faisant cela vous ne pourrez plus revenir en arrière pour l’instant.

Ressortez et retournez dans l’eau en contrebas pour enfin vous remettre à la poursuite des fileurs, en allant en face maintenant que le niveau d’eau a monté. Brisez quelques caisses avant de passer la porte.

Continuez ensuite jusqu’à déceler un petit passage sur la droite. Ici, deux Grangalans vous attendent ici, ainsi qu’un coffre contenant un remède.

Reprenez le chemin principal jusqu’à arriver à un lieu de repos. Prenez la matéria Annihilation au bout du couloir et reposez-vous si besoin car le prochain combat sera âpre. Suivez la lumière au bout du couloir et vous arriverez au cœur du réacteur.

Au milieu d’un tourbillon de fileurs, un transporteur de la Shinra débarque pour fouiller le réacteur. Scarlet, à la tête de l’escouade larguée, vous envoie des Créatures inconnues.

Assez peu résistantes et vulnérables au feu, il faudra régulièrement leur mettre le feu aux fesses. Étant capables de ressusciter, le feu les en empêchera. Une fois ceux-là battus, trois autres vous attendent après avoir effectué un petit saut en face.

Scarlet en a marre et décide de larguer sur vous une immonde expérience de Hôjô.

Boss : Spécimen H1024

Vulnérable à la glace, ce boss peut devenir une vraie plaie à cause de sa montée en puissance. Avec Ingestion de mako, il devient plus fort et finit par lancer une attaque extrêmement puissante. Le seul moyen d’éviter cela est d’arriver à lui infliger le plus de dégâts possible à partir du moment où l’Ingestion de mako a été déclenchée pour avoir des chances de le fragiliser.

Son gain de puissance se verra par le fait qu’il brille de mako. Il risque également de se conférer une barrière physique, bonus que la matéria…Annihilation récupérée plus tôt peut dissiper. Attention à la plupart des attaques du spécimen. Rejet de mako effectue un balayage autour de lui. Il plante parfois son bras dans le sol ce qui déclenche une onde de choc douloureuse.

Près de la moitié de sa barre de vie, il entamera sa phase 2 où il augmentera notamment sa magie avec Foi. Surtout, il lancera Overdose de mako, qui le rendra bien plus agressif mais aura aussi pour conséquence de lui auto-infliger Poison. Il lancera des magies de niveau 3 (Méga) et des attaques comme Projectile de mako causeront désormais des dégâts extrêmement lourds.

Vérifiez vos PV, utilisez comme d’habitude compétences synchronisées et transcendances à bon escient, et vous battrez le Spécimen H1024. À ce moment, un fileur va se ruer sur Cloud et lui donner une nouvelle vision de Séphiroth.

Dans le même temps, Scarlet prend les choses en main et décide de supprimer notre équipe avec son propre mécha. Elle cible Barret avec un tir surpuissant dont nous ne connaîtrons pas tout de suite l’issue.

Mission de sauvetage

Alertées par un bruit lourd, Tifa, Aerith et Yuffie décident de quitter le village et d’aller voir ce qu’il se passe. Réorganisez équipement et matérias puis dirigez-vous vers la sortie. Histoire de gagner du temps, Cissnei vous fournit des chocobos ainsi qu’un pistolet-grappin.

Désormais à dos de chocobo forestier, vous pouvez franchir de grandes distances rapidement ou atteindre des endroits inaccessibles autrement grâce aux champignons géants. Empruntez-les donc pour rejoindre en quelques secondes le réacteur abandonné.

Sur place, les gardes de la Shinra défendent l’entrée. Ils disposent de peu de PV, ne sont pas dangereux, et sont vulnérables au feu. Concernant les gardes antiémeutes, attaquez-les dans leur dos ou utilisez sorts ou compétences magiques pour s’en débarrasser. Utilisez ensuite votre pistolet-grappin et descendez par l’échelle.

Entrez par le même endroit qu’avec Cloud précédemment. En pénétrant dans la première salle, vous devez cette fois nager. Et oui, rappelons-le, le niveau d’eau a monté. Au bout, quatre Romamphibiens vous accueillent.

Continuez à suivre le chemin jusqu’à arriver dans une grande salle inondée. Nagez vers le fond de la salle, détruisez quelques caisses après vous être hissé, tournez-vous vers le sud-ouest et franchissez le plafond via le pistolet-grappin.

Vous vous retrouvez à un étage rempli de points d’accroche. Tournez-vous vers le nord et grappinez-vous au rebord. Vous pourrez alors récupérer une paire de crocs de tigre pour Tifa dans un coffre violet.

Redescendez et allez au fond de la pièce pour vous battre contre trois Mimétichymæra. Grappinez-vous ensuite au point d’accroche situé de l’autre côté du grillage (ou celui du dessus) et laissez-vous tomber pour récupérer 2 méga-potions dans un coffre et d’autres objets en brisant des caisses.

Remontez, continuez quelque peu puis laissez-vous tomber à nouveau dans une petite salle composée d’un coffre, d’un Grangalan et de deux Romamphibiens. Après le combat, ouvrez le coffre contenant un super-éther.

Ensuite, levez la tête et remarquez la lumière sortant du plafond. Grappinez-vous donc jusqu’à vous retrouver à un nouvel étage. En haut, deux Gagighandis et un Bicorne géant vous attendent.

Une fois le calme revenu, grimpez à l’échelle au fond de la pièce et laissez-vous tomber du côté d’un nouveau coffre contenant 3 produits toxiques.

Revenez en arrière et vous verrez un nouveau coffre côté sud-est. Dans celui-ci, vous récupérez un morceau de saphir. De retour face au générateur, inutile de se servir du câble, il va falloir le tirer depuis un peu plus haut.

Avec le grappin, hissez-vous côté sud-est et suivez le chemin jusqu’à tomber sur quatre nouveaux Romamphibiens. Progressez vers les hauteurs, brisez quelques caisses sur le chemin et vous arriverez jusqu’au chariot duquel sort le câble. Poussez-le à fond, redescendez au niveau du générateur et branchez le câble.

Passez la porte, grappinez-vous au point d’accroche pour vous retrouver à l’extérieur et combattez les gardes de la Shinra postés. Après le combat, continuez plein est via un point d’accroche et laissez-vous tomber dans un groupe de Drones mitrailleurs. Vulnérables au vent et à la glace, usez de ces éléments pour les fragiliser.

Brisez quelques caisses, et avancez jusqu’à devoir à nouveau sortir le grappin à deux reprises. Vous devrez vous frotter à cinq nouveaux Drones mitrailleurs avant de pouvoir vous reposer et briser quelques caisses. Continuez de grimper mais attention, des hélicoptères vous tirent dessus durant l’ascension. Foncez et prenez la tyrolienne.

Les filles débarquent alors dans le cœur du réacteur et témoignent du fait que Barret et les autres sont en difficulté. Avec un Cloud diminué dans les pattes, nos amis finissent par prendre la fuite grâce à la diversion entamée par Yuffie. Mais maintenant que l’attention de Scarlet se porte sur notre trio féminin, la cadre Shinra va se lâcher.

Boss : Jument Écarlate II

Logiquement vulnérable à la foudre, la Jument Écarlate II dispose de bras armés destructibles. Ce sont les cibles à privilégier pour faire sortir Scarlet de son cockpit. Du côté de ses attaques, attention à la Charge vrillée, attaque imparable où le robot vous fonce dessus.

La Taillade en croix, attaque au corps-à-corps relativement puissante, est à bloquer voire parer pour minimiser les dégâts. Continuez jusqu’à briser les deux bras.

Comme prévu, Scarlet sort sa tête. Attaquez-la et la Jument Écarlate II sera fragilisé. Infligez-lui un Choc et profiter des Enseignements sacrés suivis de l’attaque spéciale avec Triangle pour monter le multiplicateur de Choc.

Ensuite, balancez tout ce que vous avez jusqu’à ce que le robot se redresse. La Jument Écarlate II va alors réarmer ses bras avec deux canons magitech. Là encore, c’est ce qu’il faudra cibler en priorité.

Seulement, qui dit nouveaux bras dit nouvelles attaques. Le Laser électro-magnétique rotatif fait extrêmement mal donc pensez à vous soigner ou à vous octroyer une barrière via la matéria Protection.

À un moment, Scarlet se repliera pour troquer ses canons contre des bras foreuses. Avec ces nouveaux gants, Scarlet se bat davantage au corps-à-corps, même s’il arrive que les gants se détachent et viennent vous foncer dessus avec l’attaque Poings-roquettes. Impact explosif déclenche une attaque de zone près du robot, donc pensez à fuir en la voyant se déclencher.

Une fois les deux gantelets détruits, La Jument Écarlate II sera fragilisée et il ne restera plus beaucoup de points de vie avant que Scarlet ne doive battre en retraite. L’Arme fait alors une majestueuse apparition. Scarlet va donc essayer de s’emparer d’elle et sépare le groupe en deux en tirant des missiles.

La méga-matéria

De nouveau aux commandes de Tifa, utilisez le pistolet-grappin à trois reprises pour arriver jusqu’à Scarlet. Malheureusement Tifa se trouve en mauvaise posture, ce qui réveille Cloud. En voulant la secourir, notre héros fini corrompu par la parole de Séphiroth, faisant preuve de sauvagerie face aux gardes Shinra.

Un cerveau complètement embrouillé qui va rendre Cloud hostile face à Tifa, au point de la faire tomber dans le réacteur. En revenant à la surface, tentez de rejoindre Barret et les autres. Malheureusement, l’Arme émerge et gobe Tifa et l’entraîne par le fond.

Nous vous laissons profiter des minutes suivantes assez captivantes, étant donné qu’il suffit de profiter et d’interagir avec les éléments montrés à l’écran, ou d’utiliser les gâchettes lorsque cela est demandé.

Au réveil de Tifa au village de Gongaga, elle et Cloud profitent (presque) d’un moment d’intimité et le groupe fait ensuite un point sur la situation ainsi que les connaissances sur la planète obtenues par Tifa.

La prochaine étape se situe à Cosmo Canyon, berceau de la planétologie, histoire d’y voir plus clair. Cissnei débarque alors et vous informe de l’existence d’un pilote qui peut emmener notre équipe jusqu’à la région de Cosmo. De plus elle vous confie définitivement Fango, le chocobo forestier.

Votre objectif principal est donc de se rendre à l’aérodrome mais sachez que la région entière de Gongaga s’offre à vous. Exploration, protorelique et quêtes annexes telles que « Mes poulettes adorées » ou « Un maître à tout prix » sont désormais disponibles.

Une fois que vous êtes prêt, sortez par la porte sud, ouvrez le portail sur votre droite et dirigez-vous vers l’ouest pour atteindre l’aérodrome. Sur place, approchez vous de la cabine et lancez un fumigène pour alerter le pilote de votre présence.

Après quelques instants, l’avion arrive. Cid Highwind sera votre pilote et, contre 1 000 gils, il va pouvoir vous emmener à Cosmo Canyon. Normalement, vous devriez disposer de cette somme. Donnez la somme et toute l’équipe peut donc embarquer.

Une cinématique du côté de Hôjô se lance, où Rochey devient visiblement le prochain cobaye d’une énième expérience sordide menée par le professeur. Après avoir survolé les canyons de la région de Cosmo, Cid se pose, ce qui clôt ce chapitre.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ou revenir à l’index de notre soluce complète.