Final Fantasy VII Remake aura longtemps fait patienter les nombreux fans du septième épisode, mais l’attente touche à sa fin. Le remake tant attendu sortira très prochainement sur PlayStation 4, après avoir été repoussé d’un long mois. Le titre devrait nous proposer une réinvention complète du jeu de base, en commençant par l’aventure de Midgar qui sera totalement repensée, avec beaucoup de contenus encore inédits à ce jour.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous proposons de tout centraliser ici afin de connaître tout ce qu’il faut savoir sur Final Fantasy VII Remake. Vous retrouverez donc des soluces sur l’aventure principale, des guides pour les quêtes annexes, des astuces pour bien démarrer et une FAQ qui répondra à toutes vos questions sur le jeu.

Soluce complète

La soluce sera disponible à la sortie du jeu. Revenez quelque temps après pour retrouver la solution complète.

Guides et astuces

Ce guide sera disponible dès la sortie du jeu. Pensez à revenir régulièrement après sa sortie pour découvrir toutes nos astuces et conseils pour le jeu.

FAQ (Foire aux questions)

Si vous n’avez pas suivi tout l’actualité autour de Final Fantasy VII Remake, voici quelques questions que vous vous posez peut-être.

Qu’est-ce que Final Fantasy VII Remake ?

Final Fantasy VII Remake est une réinvention du septième opus canonique de la série, sorti initialement en 1997 sur PlayStation 1. Il nous raconte l’histoire de Cloud, qui rejoint le groupe d’éco-terroristes Avalanche, qui lutte contre la société Shinra au sein de Midgar. Cette grande entreprise puise l’énergie de la terre afin d’alimenter la ville, et Cloud et les autres tentent alors d’y mettre fin. Ce remake conservera l’histoire originale et proposera de nombreux contenus inédits.

Quand sort Final Fantasy VII Remake ?

Final Fantasy VII Remake sort le 10 avril 2020. Le jeu a été plusieurs fois repoussé mais il s’agit de la date de sortie définitive. Il sortira en exclusivité temporaire sur PlayStation 4.

Final Fantasy VII Remake sortira-t-il sur PC et sur Xbox ?

Pour l’instant, rien n’a été officiellement annoncé. Cependant, Square Enix a bien expliqué qu’il s’agissait d’une exclusivité temporaire sur PS4. Le jeu arrivera donc sur d’autres plateformes que la console de Sony. Il y a de fortes chances qu’une fois le 10 avril 2021 passé (l’exclusivité étant d’un an), le remake sorte sur PC, sur Xbox One ou les deux.

Final Fantasy VII Remake sera-t-il disponible sur PS5 ?

Actuellement, Final Fantasy VII Remake n’est prévu que sur PlayStation 4. Néanmoins, avec l’arrivée des consoles nouvelle génération, tout porte à croire qu’il sera aussi disponible sur PS5. Cela ne sera sans doute pas au lancement de la console. Il faut aussi rappeler que Final Fantasy VII Remake sortira en plusieurs parties et il n’est pas exclu qu’un portage soit proposé sur les prochaines consoles pour faire profiter tout le monde. De plus, on peut émettre l’éventualité d’une compilation dans plusieurs années.

Quand sortira la suite de Final Fantasy VII Remake ?

Il faut savoir que Final Fantasy VII Remake se décompose en plusieurs parties. Le nombre exact n’est pas connu. Mais chaque partie est considérée comme un titre à part entière, un peu comme à l’époque de la trilogie Final Fantasy XIII. De ce fait, la suite de Final Fantasy VII Remake n’arrivera pas avant un moment. Même s’il se base sur le même moteur graphique, on peut s’attendre à une sortie espacée d’au moins un an.

Quelle est la durée de vie de Final Fantasy VII Remake ?

Square Enix l’a confirmé, Final Fantasy VII Remake sera aussi long qu’un Final Fantasy traditionnel. Il faut compter entre 30 et 40 heures de jeu pour terminer l’histoire principale. A cela s’ajoute les quêtes secondaires, le contenu annexe, les trophées à réaliser et les coffres et autres collectibles à ramasser. Il y a aussi beaucoup de contenus inédits, ce qui poussera pas mal la durée de vie.

Final Fantasy VII Remake est-il traduit en français ?

Comme la plupart des Final Fantasy, ce Final Fantasy VII Remake a bien entendu droit à une localisation, mais celle-ci ne s’arrête pas seulement aux textes. Le jeu a été entièrement doublé en français, à l’instar de Final Fantasy XV. Pour ceux qui n’aimeraient pas jouer avec les voix françaises, vous pourrez sélectionner le doublage japonais ou anglais à la place.

Faut-il avoir joué au jeu original pour comprendre Final Fantasy VII Remake ?

Puisque ce remake s’attarde sur le début du jeu original, il n’est absolument pas nécessaire d’avoir joué au premier jeu pour comprendre ce qui se passe dans l’histoire, d’autant plus que ce titre apporte un regard nouveau sur le récit de Final Fantasy VII. Ceux qui connaissent le jeu pourront par contre mieux apprécier les divers changements apportés au scénario, et ils reconnaîtront les lieux iconiques traversés par Cloud et sa bande.

Quelle portion de l’histoire Final Fantasy VII Remake couvre-t-il ?

Si vous avez déjà joué à Final Fantasy VII, vous vous demandez probablement jusqu’à quel point ce remake couvre les événements du jeu original. Si vous n’avez jamais joué, il est donc conseillé de ne pas lire ce qui va suivre afin d’éviter de vous gâcher la surprise.

Cette première partie de Final Fantasy VII Remake s’arrête essentiellement sur l’aventure qui se passe entre les murs de Midgar. Elle s’arrêtera donc probablement lorsque notre groupe de héros parvient à quitter la ville, après l’attaque sur la Shinra. Mais de nombreux éléments narratifs inédits viendront s’ajouter à cela, afin de rendre l’aventure nettement plus dense.

Quelles sont les nouveautés de Final Fantasy VII Remake ?

La plus grande nouveauté est avant tout visuelle, puisque le titre adopte l’Unreal Engine 4 pour donner à vie à Midgar et aux personnages, qui sont plus beaux que jamais. Cette refonte graphique s’accompagne d’un nouveau gameplay, plus orienté action, ainsi que de divers changements et apports scénaristiques qui viendront étoffer le récit.

Ainsi, il sera possible d’effectuer des quêtes annexes au sein de Midgar, qui pourra être arpentée plus librement. Parmi les autres nouveautés, on note la présence des invocations qui combattront désormais à nos côtés, au lieu de lancer une simple attaque. Il sera également possible de faire des choix qui n’influeront pas sur le scénario dans sa globalité, mais sur quelques dialogues et combats.

Final Fantasy VII Remake possède-t-il un monde ouvert ?

Difficile à dire pour l’instant, mais Midgar est en tout cas bien plus grande que par le passé, et peut être explorée beaucoup plus librement qu’auparavant. Ainsi, on suppose que la ville devrait se découper en grandes zones dans lesquelles il sera possible de retourner afin d’accomplir diverses quêtes annexes qui nous seront données au cours de l’aventure.

Contrairement au système de tour par tour du jeu original, Final Fantasy VII Remake propose un système plus orienté vers l’action, tout en conservant quelques bases. Ainsi, il est possible de contrôler librement les déplacement du personnage, de réaliser des roulades pour esquiver et d’effectuer des attaques normales en continu, en attendant que la jauge ATB du personnage se recharge. Une fois qu’une barre de cette jauge est pleine, il peut exécuter une action spéciale en lançant un sort, un objet, ou une capacité physique plus puissante que les attaques normales.

Est-il possible de jouer en tour par tour comme avant ?

Si le nouveau système de combat très orienté action ne vous plait pas, vous pourrez toujours vous tourner vers le mode Classique. Ce dernier laisse l’IA gérer les déplacements et les attaques automatiques, et c’est à vous de choisir les compétences ou les magies à lancer dès que votre barre ATB est rechargée, comme avant. Ainsi, vous pourrez profiter de la pause active pour réfléchir à vos actions, tandis que le combat se déroulera de manière automatique.

Qui seront les personnages jouables ?

Puisque ce Final Fantasy VII Remake se concentre avant tout sur le périple au sein de Midgar, seuls quelques héros de Final Fantasy VII seront présents. Ainsi, il sera possible de contrôler Cloud, Barrett, Tifa et Aerith. Red XIII sera bien présent, mais puisqu’il arrive relativement tard dans le scénario, il ne sera pas jouable. Il interviendra tout de même durant les combats en tant que personnages support. Il est probable qu’il soit jouable dès le deuxième jeu.

Le système de Materia est-il toujours présent ?

Le système de Materia a été plébiscité lors de la sortie du jeu original, et c’est donc tout naturellement qu’il fera son retour, avec quelques changements dont nous ne connaissons pas encore la nature. Ainsi, chaque arme et équipements disposera de slots pouvant accueillir des matéria afin de permettre aux personnages de lancer des magies ou d’obtenir d’autres capacités.

Est-ce qu’une démo est disponible pour Final Fantasy VII Remake ?

Afin de vous donner un meilleur aperçu du jeu, Square Enix a publié une démo le 2 mars dernier sur le PlayStation Store. Cette démo couvre les éléments du premier chapitre, ce qui comprend donc le tutoriel et le combat contre le premier boss. Les données de cette démo ne pourront pas être retrouvées dans le jeu original, mais un thème PS4 vous sera offert si vous y avez joué avant le 11 mai.

Quelles sont les éditions collector et limité de Final Fantasy VII Remake ?

Il existe plusieurs éditions pour FF7 Remake. En plus de la classique édition standard, vous y retrouverez une Deluxe et un Collector.

Editon Deluxe

L’édition Deluxe comprend :

Un artbook

Un steelbook

Un extrait de l’OST sur disque

Des bonus nuériques

Acheter l’édition Deluxe sur Amazon

Edition Collector

L’édition Collector contient :

Un steelbook

Un artbook

Un extrait de l’OST sur disque

Une figurine Play Arts de Cloud sur sa moto Hardy Daytona

Des bonus numériques

Où acheter Final Fantasy VII Remake ?

Le jeu peut être trouvé dans la plupart des boutiques habituelles, que ce soit en version numérique ou physique. Il est prévu au prix de vente conseillé de 69.99€ mais sera disponible chez la majorité des revendeurs à un tarif plus intéressant.

En bref

Final Fantasy VII Remake

Date de sortie : 10 avril 2020

: 10 avril 2020 Plateforme(s) : PS4

: PS4 Éditeur : Square Enix

: Square Enix Développeur : Square Enix

: Square Enix Prix : 69.99€

: 69.99€ PEGI 16

Pour ne rien louper de l’actualité autour du titre, retrouvez toutes les informations de Final Fantasy VII Remake sur notre fiche dédiée.