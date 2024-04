Dans un rêve

Cet ultime chapitre de Final Fantasy VII Rebirth démarre du côté de Zack, lequel est face à un choix cornélien. Peu après, vous vous retrouvez aux commandes de Cloud qui se réveille dans la maison d’Aerith, où la Cétra veut vous emmener dehors. Descendez puis quittez la maison. Cloud aperçoit alors cette fameuse sorte de faille dans le ciel de Midgar.

Qu’à cela ne tienne, notre duo compte tout de même passer un bon moment dans le Secteur 5. Aerith va vous amener devant un petit stand pour lui choisir un cadeau. Peu importe votre décision, vous repartez avec ce que le vendeur aura choisi pour vous. Un peu plus loin, une autre vendeuse propose quant à elle des friandises. Là encore, quelle que soit la sucrerie sélectionnée, la vendeuse vous fera goûter sa dernière création, peu emballante.

Après un bref retour du côté de Zack, Aerith et Cloud croisent un photographe. Face à plusieurs couples, il prendra la meilleure photo. De votre côté, choisissez la pose qui vous convient le plus avant le temps imparti. Mais, décidément, cela n’a toujours aucun effet sur le choix final puisque vous n’êtes pas retenu quoi qu’il arrive. Suivez ensuite Aerith.

Profitez ensuite du reste des cinématiques avant de vous réveiller dans un endroit sombre, avec la matéria blanche d’Aerith en poche. Vous devez vous battre contre une poignée de fileurs. Sans barre de vie ni compétences, contentez-vous de donner des coups d’épée et de venir à bout des serpillères tout en avançant.

À un moment, la forêt s’éclaire et vous retrouvez Aerith. Elle dit devoir arrêter Séphiroth et l’empêcher d’utiliser la matéria noire. Avec Cloud, essayez de la rattraper mais, à cause des fileurs, vous êtes ralenti au point de devoir ramper en utilisant les gâchettes.

S’en suit alors une sorte de flashback dans la tête de Cloud qui montre ce qu’il s’est passé après la fin du chapitre 13, Cloud et Aerith ont été recueilli par l’équipe, et la Cétra a fini par partir seule devant tandis que Cloud était dans un état presque comateux.

Désormais en pleine possession de ses moyens, et en compagnie du groupe, Cloud se remet en route pour retrouver Aerith. Marchez dans la forêt en écoutant ce qu’ont à vous dire vos compagnons et prenez aussi ce temps pour modifier votre équipe si besoin, en réorganisant équipement et matérias. Notez que Cait Sith est de nouveau sélectionnable donc pensez à le rééquiper si besoin.

Vers l’autel de prières

Au bout du chemin, l’équipe aperçoit la Cité perdue. Peu après, les fileurs noirs apparaissent, puis c’est au tour de Séphiroth, transformant un peu le décor et laissant derrière lui une une myriade de fileurs tournant autour de la cité. Sautez de rochers en rochers pour atteindre le sol.

Ici, vous devez vous battre contre des fileurs blancs. Comme le dit l’analyse, quand ils sont plus de trois, ils utilisent un sceau magique donnant des effets bénéfiques et des altérations d’état à l’équipe. En créant ces sceaux, leur cœur rougit, ce qui les fragilise. Cette Fragilité intervient aussi lorsque le nombre de fileurs est réduit à deux.

Les fileurs disposent d’attaques comme Extra-Aspiration de mana, ou centrées sur les éléments comme Extra-Feu, Extra-Vent ou Extra-Foudre. Le danger étant que, lancées simultanément, les dégâts peuvent être rapidement violents. Tempête du destin lance également une tornade redoutable. Eliminez petit à petit les serpillères jusqu’à être de nouveau tranquille.

Face à vous désormais, un mur du destin vous sépare de la cité. Tous les compagnons de Cloud maintiennent une faille permettant à celui-ci de passer à travers, ce qu’il parvient à faire.

De l’autre côté du mur, Cloud se trouve dans le temple de la Vie. Avancez et prenez l’ascenseur pour descendre. Continuez ensuite jusqu’à arriver à un lieu de repos. Restaurez vos PV et PM, faites quelques courses si besoin et repartez.

En approchant d’Aerith, vous êtes de plus en plus ralenti par les fileurs. Luttez avec les gâchettes pour vous en débarrasser. Mais l’entrave n’est pas terminée, Cloud lève son épée au-dessus Aerith. Appuyez de manière répétée sur les gâchettes pour lutter.

Profitez ensuite de la cinématique qui suit, au terme de laquelle Séphiroth laisse place à Jénova. Vos équipiers vous rejoignent pour mener le combat.

Boss : Jénova-VIE

La calamité se présente une nouvelle fois face à vous et compte pas mal d’attaques dans son éventail. Œil de la désolation cible un allié et l’emprisonne dans un tentacule de Jénova. Resplendissement azur projette plusieurs vagues d’énergie. Flagellation inflige une attaque physique devant elle. Enfin, Lamentation invoque une tornade près de Jénova, et celle-ci lance ensuite des lasers.

Notez que, dès le combat, tous les combattants sauf Cloud possèdent déjà leur transcendance chargée à fond. Pour autant, ne les utilisez pas pour l’instant. Aussi, lorsque la barrière de Jénova apparaît, centrez vos dégâts dessus. Si vous la détruisez, la lésion provoquée fragilisera Jénova.

Petit à petit, le boss lancera Expulsion immunitaire, pour éjecter tour à tour les autres combattants, pour qu’il ne reste plus que Cloud. Lorsque vous aurez réussi à mettre en Choc Jénova, amenez sa barre de vie vers les 3/4.

Là, la calamité va déployer ses ailes et vos partenaires vous rejoignent. Elle va continuer de lancer ses attaques utilisées précédemment, auxquelles s’ajoute Rayon profanateur, un tir en balayage.de rayons rouges, de plus en plus rapide. De plus, Compression prismatique renforce ces attaques, faisant par un exemple de Rayon profanateur une puissante décharge d’énergie, couvrant une zone large.

Cette deuxième forme utilise aussi Sphères d’espace-temps et Sphères de glaciation. Invoquées en l’air, celles-ci finissent par s’écraser au sol. Attention donc à ne pas se retrouver en-dessous.

Utilisez vos compétences synchronisées afin de fragiliser Jénova, mais n’utilisez toujours pas vos transcendances. Idem lorsqu’elle est en Choc : utilisez simplement vos compétences les plus puissantes en sachant que la vie de Jenova restera bloquée à un tiers.

Une fois ce cap atteint, la calamité va lancer des rayons dans tous les sens et séparer nos combattants en trois équipes de deux. Jénova utilise en boucle plusieurs attaques face aux trois duos : des rayons bleus qui causent de gros dégâts si vous êtes trop près d’elle, des orbes rouges à têtes chercheuses que vous pouvez esquiver en restant mobile ou encore son fameux Rayon profanateur, une grosse décharge d’énergie ciblée. Elle utilisera aussi Songes de sorcellerie, une sphère qui finit par vous foncer dessus en utilisant des dégâts magiques.

Vous allez d’abord contrôler Tifa et Cait Sith. C’est là que le fait d’avoir gardé vos transcendances va être très utile. Utilisez-les donc sur l’aile droite de Jénova, en sachant que Cait Sith doit d’abord faire apparaître le gros mog pour déclencher la sienne. Sinon, effectuez des attaques classiques voire des compétences synchronisées en faisant attention aux attaques énoncées juste avant, et en vous soignant si besoin.

Avec l’aile droite, Jénova descend d’un étage pour arriver au niveau de Barret et Red XIII. Répétez la même opération sur l’aile gauche pour amener Jénova au niveau de Cloud et Yuffie.

Durant cette dernière phase en duo, Jénova monte un peu plus en puissance. Son Rayon profanateur balaye quasiment toute la surface de combat, et il faut donc essayer de se positionner entre les deux sources de décharge laser au moment de l’attaque.

Songes de sorcellerie fait aussi apparaître non plus une mais deux sphères, et la deuxième englobe un allié pour finalement éclater et infliger des dégâts. De plus, elle relance Œil de la désolation sur l’allié actif. Visez la tête et commencez par vos transcendances, puis terminez cette phase en faisant très attention à vos points de vie.

Vous allez ensuite retrouver vos camarades et recommencer à combattre à trois. Jénova continue de lancer les attaques exécutées jusque-là, avec en plus parfois des lasers rouges tirés dans tous les sens ou encore l’utilisation de Flammes sanguinaires, qui vous tombent dessus. Le boss lancera aussi Méga-Toxine et s’immunisera aussi contre les attaques physiques, ce qui peut se contrer en retirant le bouclier avec Dissipe-Barrière, via la matéria Annihilation.

En veillant à vos PV, amenez Jénova dans un ultime état de Choc et tuez-la. Au terme du combat, vous récupérez tous vos PV et PM et retrouvez Zack coincé dans une sorte de carrefour des dimensions. Notez que, durant la cinématique, vous pouvez maintenir Carré pour réorganiser vos matérias. Zack finit par croiser Cloud et, en le touchant, le rejoint face à Séphiroth.

Boss : Séphiroth

Séphiroth ne se laissera pas si facilement attaquer en boucle, en contrant avec sa masamune via un petit enchaînement. Il lui arrive également de sauter haut dans les airs et de vous asséner un violent coup en retombant. Essayez donc de rester assez régulièrement en garde, y compris en posture Bravoure du SOLDAT, afin de contre-attaquer derrière.

Séphiroth tirera un laser violet qui vous propulsera dans les airs, après quoi il enchaînera avec un combo à l’épée. Attention également à Empalement soudain, qui immobilise avec dégâts l’allié actif. Mais LA grosse attaque à craindre c’est l’Octofrappe. Un enchaînement redoutable clôturé par Octofrappe totale qui vous fera perdre quelques milliers de PV.

Notez que Zack peut être contrôler et qu’il dispose de sa propre manière de combattre. Maintenir Carré lui fera faire des attaques alternativement au sol et en l’air. Maintenir Triangle sert à faire monter une jauge, jusqu’à trois niveaux, influant sur la puissance des compétences Enchaînement tranchant et Tir météore. Attention, Zack est immobile quand il se concentre, à moins d’appuyer sur Triangle au bon moment après une attaque, ce qui est assez serré comme timing.

Il est également équipé de presque toutes les magies essentielles, comme les sorts élémentaires, ceux de soin, de vie, de protection, de renforcement offensif, etc. Ses matéria Soins est associée à Aire d’Effet, ce qui fait que lancer Récupération ou Extra-Soin profitera à vos deux combattants.

Sachez que Zack et Cloud peuvent lancer une compétence synchronisée, Fierté de SOLDAT, qui augmente le niveau de transcendance et réduit temporairement à 0 la consommation de PM de Zack, en plus de causer des dégâts. Et si ce n’est pas déjà fait, cette compétence devrait rapprocher Séphiroth de l’état de Choc. Si c’est le cas, lancez vos meilleures compétences durant ce laps de temps.

S’il n’est pas vaincu à l’issue du Choc, Séphiroth ne devrait plus avoir beaucoup de points de vie. Au terme du combat, Zack et Cloud sont séparés, et ce dernier se retrouve seul face à une nouvelle forme de Séphiroth.

Boss : Séphiroth réincarné

Préparez-vous pour un boss fil rouge qui va être combattu par plusieurs groupes.

Cloud

Séphiroth adopte désormais une apparence presque divine. Le boss va commencer par lancer une Tornade des fileurs, en frappant lourdement le sol avec sa main, ce qui créera deux tourbillons. Il utilise également Porte de l’enfer, qui fait s’abattre un éclair sur vous, ou encore Terreur tellurique, qui fait apparaître des ondes magiques explosives au sol.

Vous allez devoir vous concentrer sur son abdomen. Assez peu résistant, vous ne tarderez donc pas trop à lui effectuer une lésion.

Cloud va ensuite s’accrocher à cet abdomen. Grimpez vers le haut jusqu’à ce l’ex-SOLDAT saute jusqu’à arriver à une sorte de cocon. Passez par la droite en faisant attention aux tourbillons de fileurs. Cloud va ensuite effectuer quelques acrobaties pour ensuite se retrouver face au sommet de la forme divine de Séphiroth.

D’autres attaques sont à prévoir de la part du boss. Feu apocalyptique est une attaque magique diffusée juste devant lui, pour vous chasser en cas de corps-à-corps trop prolongé de votre part. Envolée fatale lance trois projectiles violets que vous pouvez assez facilement esquiver.

Pas de grandes stratégies si ce n’est que, face à ces attaques que vous apprenez à appréhender, le but est d’amener Séphiroth réincarné à l’état de Choc. Une fois que c’est fait, en atteignant environ les 3/4 de sa vie, une cinématique se lance où Cloud tranche le torse du boss. Des fileurs vont alors pénétrer une faille et rejoindre les compagnons de Cloud.

Barret, Tifa et Cait Sith

Non seulement Séphiroth réincarné fait son apparition, mais il est accompagné d’un Fileur Néo-Bahamut. C’est ce dernier que vous allez devoir combattre en priorité. Il va falloir le mettre en état de Choc et comme vous pouvez vous en douter, il est plutôt redoutable avec un beau panel d’attaques.

Rotation propulsée cause des dégâts à tous les alliés à proximité de lui. Néo-Distorsion lui fait tirer deux gros projectiles. Barrage guidé, quant à lui, prend la forme d’une pluie de lasers. Transformation transforme les bras du Fileur Néo-Bahamut en lames, ce qui lui permettra de lancer Taillade rafale en fonçant sur vous, ou bien Taillade ascendante, en vous bondissant dessus.

Bombe nova lance une boule qui vous suit doucement et qui finit par exploser. Cela dit, tout cela n’est rien comparé à Giga-Fission, la technique ultime du Fileur Néo-Bahamut. Vous avez le temps de l’interrompre en l’attaquant sans relâche mais, si vous n’y parvenez pas, chaque allié perdra près de 3 000 PV.

Il arrivera que Séphiroth réincarné ajoute son grain de sel en utilisant Aile du châtiment. Il abattra alors son aile, ce qui la rendra vulnérable quelques instants. En ce cas, ne perdez donc pas trop de temps et donnez tout ce que vous avez.

Une fois le Fileur Néo-Bahamut vaincu, Séphiroth réincarné reprend le relais en le soignant avec Bénédiction du désastre. Les ailes sont là encore accessibles, et il faut impérativement les détruire car, sinon, le Fileur réapparaît au bout d’un certain temps. En parvenant à détruire les deux ailes, vous repassez du côté de Zack.

Zack

Vous voilà aux commandes du SOLDAT, dans une représentation de l’église du Secteur 5 de Midgar. Toujours face à Séphiroth réincarné, c’est cette fois le buste qu’il faut viser. Un dôme protecteur apparaîtra aussi à vos pieds, vous protégeant de certaines attaques du boss. C’est le cas de Lame de l’ange déchu, une technique qui lance trois lames d’énergie.

Cela étant, c’est surtout lorsque Séphiroth lance Lamentation funèbre que le dôme prend tout son sens. Une boule ténébreuse va alors vous courser et, en touchant ce fameux dôme, la boule s’éclaircit.

Frappez-la dans la foulée pour infliger directement une lésion au buste et ainsi fragiliser Séphiroth. Profitez-en alors pour lancer des Tirs météores, compétence utile pour faire grimper la jauge de Choc plus rapidement.

Si vous ne parvenez pas à le mettre en Choc, Séphiroth va alors exécuter Energie régénératrice pour restaurer son buste. Vous devez alors répéter la phase précédente jusqu’à mettre fin à cette phase.

Barret, Red XIII et Yuffie

De retour avec nos amis, il va falloir cette fois réussir à détruire le cœur de Séphiroth réincarné. Avant cela, il est nécessaire de détruire à nouveau ses ailes. Et la particularité de cette phase, c’est que le boss utilise Affinité changeante pour changer la nature élémentaire de ses ailes.

Si les ailes sont rouges (Feu) il faudra leur envoyer des attaques magiques à base de glace. Si elles sont blanches (Glace), il faut utiliser Feu. Si elles sont jaunes (Foudre) il faut utiliser Vent, et enfin, si elles sont vertes (Vent) il faut utiliser Foudre. Si jamais tout le monde n’a pas de matérias élementaires, rappelez-vous que Yuffie, avec ses différents types de ninjutsu, peut attaquer n’importe quelle forme d’aile. N’oubliez pas non plus les compétences magiques de type Impulsion ou Enchaînement.

À chaque affinité élémentaire adoptée, Séphiroth lancera une grande attaque liée à cet élément. Conflagration infernale fait surgir du feu depuis le sol puis la déflagration s’étend en formant une croix, Grand hiver fait tomber des stalagmites. Rugissement céraunien fait apparaître au sol des lasers verticaux puis horizontaux. Enfin, Tempête élyséenne propage une grande tornade sur l’arène de combat.

Séphiroth réincarné lance aussi un Rayon stigmatique, effectuant un balayage sur toute la zone en infligeant Poison. Une fois que les deux ailes sont détruites, le cœur devient vulnérable. Attaquez celui-ci sans relâche pour vous battre désormais contre le corps de Séphiroth.

Si vous n’avez pas encore infligé de Choc au boss, c’est donc le moment parfait pour. Utilisez ensuite tout ce que vous avez du côté de vos compétences synchronisées et transcendances afin d’expédier le plus vite possible la fin du combat.

Attention toutefois à l’Octofrappe, qui fait aussi mal que celle de Séphiroth humain, mais surtout à Ange sans cœur, qui réduit les PV de tout le monde à 1 ! Gardez donc au moins une barre d’ATB pour utiliser une Méga-brumipotion ou tout autre méthode de soin.

En achevant Séphiroth réincarné, vous pouvez enfin dire adieu à cette forme. Hélas, ce n’est pas encore terminé.

Boss : Séphiroth

Revoici Cloud de nouveau face à la forme humaine de Séphiroth. Heureusement, cette fois, vous pouvez compter sur l’aide d’Aerith. Séphiroth compte quelques mouvements supplémentaires par rapport à votre combat aux côtés de Zack. Il utilise toujours Empalement soudain sauf qu’avant cela il envoie sur vous un fileur noir pour vous immobiliser, avec Emprise du destin.

Il se sert également de Flux de fileurs, un puissant vortex qu’il tire devant lui et qu’il fait tourner. Notez qu’à ce moment, vous pouvez cibler son aile, ce que vous devez faire tout en esquivant ce vortex. Séphiroth utilise aussi Agression, une attaque qui fait surgir du sol des fileurs, que vous pouvez éviter avec des esquives.

Du côté des techniques redoutables, Tornade de fileurs balaye la zone. Cette fois, c’est la masamune de Séphiroth qui peut être ciblée. Utilisez des compétences offensives magiques d’Aerith telles que Rayon du jugement par exemple, pour abimer l’épée. Réduite à zéro, Séphiroth sera alors fragilisé et sa puissance sera réduite.

Profitez donc de cet instant pour monter sa jauge de Choc le plus possible. Et dès qu’elle atteint le maximum, utilisez la transcendance de Cloud si disponible, ainsi que Rayon du jugement d’Aerith pour faire monter le multiplicateur de dégâts.

Faites également extrêmement attention à Ange sans cœur. Comme pour la phase précédente, vos PV seront réduits à 1. Soignez-vous sans plus attendre et l’ange ne tardera pas à lancer une Octrofrappe. Donnez tout ce que vous avez sur la masamune ainsi que sur l’aile sinon les dégâts seront lourds et suivis de Octofrappe totale.

Continuez le combat jusqu’à ce qu’il ne reste que très peu de PV à Séphiroth. À ce moment-là, il va lancer Fin des temps. Un peu comme Flux de fileurs, cette attaque consiste à faire tourner deux vortex dévastateurs et, vu la barre de vie qu’il lui reste, il ne s’arrêtera pas tant qu’elle ne sera pas à zéro.

Séphiroth battu, celui-ci s’enfuit. Les fileurs du destin entourent alors notre duo qui peut désormais retourner auprès de l’équipe. Désormais, savourez tranquillement la conclusion de l’histoire. Félicitations, vous avez terminé Final Fantasy VII Rebirth !

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5.