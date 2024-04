Informations de la quête

Secteur : Région de Nibel

Disponibilité : Chapitre 11, après avoir vécu les événements du manoir Shinra

Point de départ : Nibelheim, aux cuisines

Récompenses : Codex Techniques d’arts martiaux V (Tifa), 2000 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Tifa

À la recherche de la chatte blanche

En pénétrant dans les cuisines de Nibelheim, adressez-vous à Christine, la cheffe cuistot. Celle-ci s’inquiète de l’absence de son petit chat blanc. Le petit pépère étant probablement au pied du Mont Nibel, Christine vous demande d’aller jeter un œil et vous donne une ration de pâtée pour chat pour le nourrir une fois trouvé.

Avant de partir, et en prévention de ce qui vous attend, équipez-vous de vos meilleures matérias de feu, couplées à Affinité élémentaire ou Aire d’effet. Quittez le village côté est et continuez dans cette direction jusqu’à ce que Cloud entende un miaulement. C’est signe que vous chauffez.

Avancez encore et battez les Loups de Nibel ainsi que les Kyuvils, en bloquant ou contrant les premiers et en faisant des Enchaînements rapides sur les seconds.

Un peu plus loin, vous finissez par tomber sur un nid dans lequel se trouve le chat de Christine, accompagné d’autres petits. Finalement, il s’agit de Bouboule, la chatte qu’ont connu Cloud et Tifa à l’époque. L’ex-SOLDAT lui donne la pâtée pour chat, ce qui la revigore.

Hélas, juste après, un groupe d’Abeilles tueuses débarque et éparpille les chatons. C’est là que vous allez mesure l’importance du feu. Les Abeilles tueuses sont vulnérables et se fragilisent à l’utilisation d’un sort (ou compétence) de feu.

Et la raison pour laquelle il faut en abuser et viser plusieurs abeilles simultanément avec Aire d’effet est que Bouboule dispose d’une barre de vie. Plus le combat est expédié, moins la chatte a de chances d’être touchée.

Aussi, surveillez constamment où elle se trouve et ruez-vous sur une abeille si elle se situe près d’elle. En cas d’un montant trop élevé de dégâts subis par Bouboule, vous ne pourrez pas avoir la couronne de fin de mission, signe qu’elle a été parfaitement exécutée. Sauvegardez avant chaque combat au cas où ça tourne mal.

Une fois les premières Abeilles tueuses tuées, suivez Bouboule jusqu’à un nouveau groupe de six Abeilles tueuses. Là encore, lancez de l’Extra voire du Méga-Feu. Après le combat, continuez de suivre Bouboule jusqu’à un dernier combat.

Cette fois, vous affrontez carrément l’Abeille reine, accompagnée de trois Abeilles tueuses. La reine dispose des mêmes faiblesses que les normales, à ceci près que, tant qu’elle est en vie, elle invoque constamment des Abeilles tueuses.

Ainsi, tout en surveillant Bouboule en tuant des Abeilles tueuses un peu trop dangereuses pour lui, focalisez un maximum de dégâts sur l’Abeille reine, toujours avec vos sorts de feu les plus puissants. Si vous arrivez à la mettre en Choc, lâchez tout ce que vous avez.

Retour avec les chats

Une fois toutes les abeilles tuées, Bouboule et les chatons sont prêts à rentrer. Vous devez alors traversez la petite zone ouverte jusqu’à Nibelheim, en prenant garde à ne pas croiser des ennemis en route. Auquel cas, faites un détour pour ne pas que soient menacées les boules de poils. Aussi, avancez doucement car il se peut que les chats n’arrivent pas à suivre le rythme. De retour à Nibelheim, les chats se ruent vers le sanatorium.

Entrez à votre tour et retrouvez Christine à l’étage qui s’essaye au piano. Ravie que Bouboule et les autres chats soient rentrés, elle demande à Tifa de jouer au piano lors d’un concert. Interagissez avec le piano et vous obtenez la partition « Aerith’s Theme ».

Si vous ne le sentez pas trop, exercez-vous d’abord à jouer ce morceau puis, lorsque vous jugez que c’est le moment, lancez le concert. Si vous avez fait une belle prestation, Christine montre son émerveillement et vous offre quoi qu’il arrive un Codex Techniques d’arts martiaux V pour Tifa.

La quête se clôt et vous repartez également avec 2000 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Tifa.

