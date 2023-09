Final Fantasy VII Rebirth : Aucun DLC n’est prévu selon Tetsuya Nomura, contrairement au premier Remake

On connaît la chanson

Lorsque l’on a appris que Vincent ne serait pas jouable dans cette suite malgré sa présence dans le jeu, on a pu penser que Square Enix se gardait sous le coude le héros taciturne du groupe pour lui offrir un DLC exclusif, de la même manière que Yuffie dans Remake. Mais ce ne sera pas le cas, du moins selon le directeur créatif du jeu Tetsuya Nomura, qui déclare simplement à Vandal qu’aucun DLC n’est prévu pour Final Fantasy VII Rebirth.

Un discours qui pourra nous mettre sur nos gardes étant donné que Naoki Yoshida nous avait répété la même chose pour Final Fantasy XVI, avant d’annoncer deux DLC après la sortie du jeu. Cependant, le cas de Rebirth est quelque peu différent étant donné qu’il se situe au beau milieu d’une trilogie, et que l’écriture du troisième épisode semble plus ou moins terminée, de l’aveu même de Nomura et de ses collègues Yoshinori Kitase et Kazushige Nojima. Rajouter au dernier moment une histoire supplémentaire est un peu plus compliquée que dans le cas de Final Fantasy XVI, même si cela reste possible.

Rappelons que ce Final Fantasy VII Rebirth devrait courir les événements se déroulant jusqu’à la fin du CD 1 du jeu original. Le CD 2 sera donc (logiquement) couvert entièrement dans le troisième épisode, tout comme le CD 3 (qui ne contient en réalité que le donjon final), sauf si bien entendu, le scénario dévie totalement sa trajectoire.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024, en exclusivité sur PS5.