Vous trouverez ici quelques conseils de base pour bien vous rappeler certains points essentiels à connaître sur Final Fantasy VII Rebirth.

Capturez directement un chocobo en entrant dans une nouvelle région

Lorsque vous entrerez dans l’une des nouvelles régions du jeu, en dehors de la première, vous aurez souvent accès à une quête qui vous permet de capturer un chocobo bien particulier. Ces volatiles ont des caractéristiques propres à chaque région et il vous faudra en capturer au moins un avant de pouvoir en appeler quand il vous chante. Pour faciliter votre progression au sein d’une région, il est donc essentiel de vite effectuer la quête liée au chocobo régional afin d’en récupérer un rapidement.

N’ayez pas peur d’avancer dans l’histoire sans faire le contenu annexe

Final Fantasy VII Rebirth dispose d’un contenu annexe conséquent. Des mini-jeux et des quêtes annexes, vous en croiserez tout le temps, et vous aurez peut-être envie de vous y attarder à contre-coeur si l’intrigue principale vous tient en haleine. Mais pas de panique, car contrairement à Final Fantasy VII Remake qui limitait ce contenu à des chapitres spécifiques, et pouvait donc être manqué en avançant trop rapidement dans l’histoire, ce n’est pas le cas pour Rebirth.

Ici, vous pourrez revenir dans les précédentes régions à peu près quand vous le voulez, lorsque l’histoire le permet. Les quêtes ne disparaissent pas, vous aurez donc tout le loisir de les effectuer quand bon vous semble.

Utilisez autant que possible vos nouvelles compétences d’armes

Comme dans Final Fantasy VII Remake, Cloud et ses compagnons apprennent la majorité de leurs compétences via l’acquisition de plusieurs armes. Lorsque vous équipez une nouvelle arme à un personnage, celui-ci dispose d’une nouvelle capacité unique. Plus vous effectuerez cette capacité, plus vous augmenterez votre niveau de maîtrise, ce qui vous aidera à apprendre pleinement la compétence. Une fois cela fait, elle ne sera plus rattachée à cette arme, et vous pourrez donc en changer quand vous le voulez.

N’oubliez pas de passer dans les librairies

Le nouveau système de progression du jeu est lié à l’obtention de PA et de Codex. Ces derniers s’obtiennent en montant de niveau ou en récompenses suite à la réalisation d’objectifs bien précis. Mais pour les dépenser, il faudra obligatoirement avoir accès à une librairie Maghnata, ou bien à un dispositif qui se trouve près des bancs de repos et des distributeurs d’objets. N’oubliez pas de renforcer vos personnages par ce biais, puisque c’est de cette manière qu’ils peuvent apprendre de nouvelles compétences en synergie.

Les compétences d’enchainement libèrent de la place pour les matérias

L’une des nouveautés de Rebirth est d’introduire des compétences dites « enchainement », qui sont des capacités spéciales à apprendre via la dépense de PA. Il s’agit d’attaques à lancer qui viennent puiser dans la jauge ATB et qui dispose d’une affinité élémentaire, à savoir Feu, Glace, Vent et Foudre. En revanche, elles ne puisent pas dans vos points de magie. Plutôt pratique, ne serait-ce que pour économiser vos PM, mais aussi parce que cela va vous permettre de libérer de la place dans vos matérias pour en équiper d’autres. Bien entendu, ces attaques élémentaires ne valent pas un bon Mega-Feu des familles, mais ça dépanne quand même.

Pensez à la synthèse

Au début du jeu, vos gils pourront devenir précieux. C’est pourquoi il est recommandé de d’abord faire un tour dans le menu de la synthèse avant d’acheter tout et n’importe quoi, même des items en réduction. De plus, il ne faut pas hésiter à crafter tout ce qu’il est possible de synthétiser, au moins une fois, afin d’augmenter votre niveau de synthèse, Cela vous donnera accès à de nouvelles recettes et donc plus de possibilités.

Configurez trois équipes

Dans Rebirth, vous pouvez composer trois équipes de départ en vous rendant dans le menu « Réglage de combat » puis dans « Modifier l’équipe » avec la touche Carré. Composez vos trois équipes, comme par exemple une pour les combats rapprochés (Cloud + Tifa + Red XIII), une équipe à distance (Cloud, Barrett, Aerith), et une qui mélange les deux. Vous n’aurez ensuite pas besoin de revenir au menu pour changer d’équipe, car il suffira d’appuyer sur Croix in-game, puis de switcher d’équipe avec R1 et L1 pour changer de coéquipier à la volée (hors-combats).

