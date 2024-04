Informations de la quête

Secteur : Région de Junon

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol

Point de départ : Sous-Junon, à l’anse aux Dauphins au niveau de la côte

Récompenses : x1 élixir, 3300 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Yuffie

Le spectacle de dauphin

Rejoignez Priscilla au bord de l’eau, accompagnée par les autres enfants de Sous-Junon. Visiblement tous inquiets de la guerre qui se prépare, le moral n’est pas au top. Yuffie décide donc de leur changer les idées. Et l’idée qui lui vient est de réaliser un spectacle de dauphin.

Le principe de la course qui va suivre reprend ce que vous avez dû faire dans le chapitre 4 pour accéder à la ville haute. Dans l’eau, Cloud va tenir le dauphin et vous allez devoir rejoindre une ligne d’arrivée le plus vite possible.

Pour ce faire, il faut foncer sur des ballons afin d’accumuler de la vitesse, et slalomer entre des obstacles pour éviter d’en perdre. Les bouées jaunes bougent, tandis que les blanches restent statiques. Pensez à déraper avec R2 si vous avez besoin de faire des virages serrées ou bien de ralentir pour éviter un obstacle.

Pour la quête, essayez simplement de battre le temps minimal de 2:00:00, ce qui vous donnera un élixir en récompense. Concernant le tracé de la course, au cinquième panneau, de premiers obstacles mobiles peuvent vous ralentir. Juste après, deux autres bouées se rapprochent d’une rampe que vous pouvez tout de même prendre en restant bien au centre.

Ensuite, vous arrivez dans une portion à tremplins. Essayez de toucher les ballons au sommet de ces derniers pour continuer à prendre de la vitesse.

Vers la fin de ces petits tremplins, deux groupes de quatre bouées peuvent vous toucher. Juste avant le prochain grand tremplin, un groupe de trois bouées peut là encore s’avérer dangereux. Quasi immédiatement, deux nouvelles séries de quatre bouées se présentent. Le reste de la course ne comporte plus vraiment de gros obstacle.

En heurtant quelques obstacles et en touchant un maximum de ballons, vous pouvez rester assez facilement sous les 2 minutes de chrono. Au terme de la course, Priscilla vous donne une récompense à la hauteur de votre performance. La quête se clôt et vous repartez avec 3300 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Yuffie.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.