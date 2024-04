En avant, toute !

Bloquée sur l’eau, notre équipe patiente tandis que Cid effectue des réparations. Au bout du compte, le pilote parvient à redémarrer. Dépourvu d’ailes, le Tiny Bronco se transforme alors en hydravion. Le but est d’avancer sur les eaux jusqu’à Costa del Sol.

Que vous passiez par l’est ou par le nord, le résultat est le même. Simplement, vous croiserez plus ou moins de caisses flottantes contenant des matériaux, selon votre choix. À l’approche de Costa del Sol, accostez au niveau du quai.

Le pied posé sur la terre ferme, Cid compte rester et vous accompagner au Gold Saucer, tandis que Vincent, lui, part déjà devant.

À partir d’ici, l’entièreté de la carte du monde est accessible via les déplacements rapides, et ce peu importe l’endroit où vous vous trouvez (hors restrictions scénaristiques). De plus, une belle fournée de quêtes annexes se rend disponible dans toutes les régions, si vous êtes à jour sur les précédentes.

Vous trouverez notamment « Chasseurs de têtes » à la Prairie, « La crainte du débarquement » à Junon, « Les démons surgis des flots » à Corel, « Le syndrome de la page blanche » à Gongaga, « Menace sous les dunes » à Cosmo ou encore « Un air mélancolique » à Nibel.

Même la plupart des mini-jeux se dote de nouveaux challenges, comme le Saute-grenouille à Junon, le Desert Rush à la prison de Corel ainsi que quasi toutes les activités du Gold Saucer.

Enfin, sur le ponton de Costa del Sol, un type de coffre encore inconnu jusque-là attire votre attention. Il s’agit du début d’une petite activité annexe autour d’une légende pirate, qui vous amènera à explorer un petit peu l’océan central.

En bref, vous avez de quoi faire avant de poursuivre l’histoire dont la suite se déroule donc du côté du Gold Saucer.

Des indices sur la pierre-clé

De retour au parc d’attractions pour chercher Dio, l’équipe se sépare. Cait Sith informe Cloud au sujet de la légende selon laquelle personne ne peut revenir du temple des Anciens après y être entré, ce à quoi Cloud ne croit pas vraiment.

Comme dit précédemment, et en marge de vos recherches, vous pouvez en profiter pour essayer de nouveaux challenges au sein des différents squares, dont notamment un petit combat bonus en 3D avec Yuffie au Wonderment Square, pour augmenter votre affinité avec.

Mais si vous voulez trouver Dio, allez du côté du Battle Square, où se trouve Aerith. Sur place, Vous apprenez qu’un combat spécial va avoir lieu entre Dio et Don Cornéo. Suivez ensuite Aerith jusque dans l’arène pour apercevoir Dio. Allez le voir.

Il détient toujours la pierre-clé et vous la donnerait bien volontiers mais à condition de l’aider pour le match spécial contre Cornéo. Dio étant diminué par son combat contre les TURKs, il compte sur vous pour lui permettre de rester propriétaire du Gold Saucer. Le marché étant conclu, Dio vous invite à aller vous reposer à l’hôtel du Ghost Square.

Avant d’aller plus loin, vérifiez votre affinité avec les membres de l’équipe, car comme mentionné dans notre article sur les rendez-vous du Gold Saucer, un deuxième approche. Une fois prêt, adressez-vous au réceptionniste pour monter à votre chambre. Pendant ce temps, Aerith semble écrire une chanson…

Tandis que Cloud se repose, l’intrigue revient du côté de Midgar et de Zack. Montez à l’étage voir Cloud et Aerith. Marlène est aussi présente et vous explique ce qu’elle sait du destin d’Aerith. Peu après, dans le jardin, Elmyra constate que les fleurs repoussent, ce qui peut être un bon signe pour Aerith.

Zack décide quant à lui d’aller voir Hôjô au sujet de Cloud. Quittez le jardin pour partir en moto quand un mot de Biggs attire son attention. Il compte poursuivre la mission d’Avalanche en explosant un réacteur, ce qui amène Zack à prévenir en urgence Elmyra.

Loveless

De retour au Gold Saucer, Cloud se réveille et la personne avec qui vous entretenez la plus grande affinité vient toquer à votre porte. De notre côté, ce fut Tifa. Celle-ci vous propose alors d’assister à la pièce Loveless qui se déroule à l’Event Square. Descendez via l’ascenseur et téléportez-vous au square via un Guide mog. Avant de rentrer, faites une sauvegarde manuelle en prévision de ce qui va suivre.

Car après être entré dans le théâtre et visionné la superbe prestation de la pièce Loveless en VR, un mini-jeu se lance, mettant en scène toute l’équipe sous la forme d’un spectacle. Cloud joue le rôle du chevalier Alphreid. Au départ dans un cachot, vous pouvez vous entrainer aux QTE que vous allez rencontrer durant tout le spectacle.

Vous aurez uniquement à appuyer sur les boutons Croix, Carré, Rond et Triangle à chaque fois. Notez que la zone d’apparition des boutons à l’écran colle plus ou moins avec leur place sur la manette. En gros, Triangle apparaîtra vers le haut de l’écran, Carré sur la gauche, etc.

Vous pouvez appuyer dessus dès leur apparition, et les enchaîner sans se tromper amène des notes « Excellent » et fait monter le combo. Parfois, il sera demandé de marteler la touche, action signalée par la présence d’une double flèche.

À chaque séquence de QTE vous serez évalué et la somme de vos prestations donnera une note finale. Si vous le souhaitez, essayez de faire au mieux pour atteindre le rang S et gagner le trophée 🏆 Standing Ovation au terme du spectacle.

Quand vous êtes prêt, quittez votre cellule grâce à Rosa pour lancer le premier Acte. Vous allez être confronté soit à Varvados soit à Garm. Peu importe l’adversaire, une première séquence de QTE au rythme assez calme se lance.

En amont du deuxième Acte, vous devez choisir entre l’adversaire mis de côté dans le premier acte et Rosa. L’Acte II se lance ensuite contre cet adversaire, avec des QTE un peu plus intenses.

Enfin, avant le troisième Acte, choisissez pour qui votre cœur bat. Le choix logique est Rosa, mais les autres font preuve d’une réaction amusante. Dans tous les cas, Varvados lance l’Acte III, où les QTE sont les plus rythmés. Vers la fin de l’acte, préparez-vous à marteler toutes les touches pour le bouquet final.

Dans la foulée, profitez de la magnifique conclusion du spectacle chantée par Aerith. Sitôt le spectacle terminé, rendez-vous à Skywheel Square pour monter dans la grande roue avec votre partenaire d’un soir. Là encore, nous vous laissons profiter du moment d’intimité (ou non) que vous vous apprêtez à vivre. Au terme de la séquence, votre affinité augmente avec votre partenaire.

La Grande bataille pour le nom du parc

Une petite cinématique côté TURKs se lance, où le groupe, accompagné du président, prépare quelque chose au sujet de la pierre-clé… De retour aux commandes de Cloud, le combat spécial approche.

Vous devez composer une équipe de trois, en sachant que votre partenaire du soir occupe déjà une place. Choisissez donc le troisième membre qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, équipez vos combattants de matérias Feu ainsi que des protections au statut Mort Subite (comme la matéria Annihilation placée côté équipement, ou des accessoires type Echarpe de rancune) pour les combats à suivre puis adressez-vous au guichet pour commencer le combat spécial.

Le premier round vous oppose à une dizaine de Sbires de Cornéo. Vulnérables au feu, pas grand-chose à signaler de leur côté, à part qu’ils s’injectent une substance qui les rend plus puissants mais qui les fragilise au bout d’un certain temps.

Pour le deuxième round, vos ennemis sont des Pampas du Don. Leur particularité par rapport aux autres pampas est qu’ils ne peuvent pas être ciblés tandis qu’ils bougent. Quand ils s’arrêtent, ils lancent une Dispersion d’épines, après quoi vous pouvez les frapper.

Concernant le troisième round, un Don Tomberry apparaît, accompagné de deux Tomberrys traditionnels. N’attaquez pas le Don Tomberry à distance sous peine de subir de puissantes contre-attaques. En revanche, pour le fragiliser, il faut le forcer à donner des Coups de couteau fatals ou des Couteaux de la rancœur en étant près de lui, puis les esquiver.

Attention car, en cas d’échec, ce coup-là vous élimine instantanément si vous n’êtes pas immunisé à Mort Subite. Idem pour les Coups de couteau classiques des petits Tomberrys. Et vous serez particulièrement vulnérables à ces attaques si vous vous faites toucher par Malédiction, une technique qui vous étourdit.

Surtout via des attaques à distance, occupez-vous donc d’abord des petits pour être un peu plus tranquille. Ensuite, prudemment, gérez le Don Tomberry et réussissez à lui procurer un Choc pour mettre fin au combat.

Boss : Apsu

Don Cornéo finit par se montrer sur sa fidèle bête Apsu. Il va falloir concentrer vos dégâts du feu sur Apsu afin de le brûler et de le fragiliser. Une fois dans cet état, insistez à nouveau avec du feu pour faire monter la jauge de Choc plus rapidement.

Du côté de ses attaques, Frappe sismique diffuse une onde de choc autour de lui. Torgnole vous plaque au sol avec un grand coup, Charge brusque fait foncer Apsu vers vous et, si vous êtes touché, vous propulse en l’air et vous termine au sol violemment. Pose défensive lui fait déclencher une Riposte si vous le toucher durant ce laps de temps

Grosse excitation booste l’attaque et baisse la défense physique d’Apsu. Accrochage le fait se ruer vers vous pour vous immobiliser et vous infliger des dégâts, donc foncez sur lui pour l’attaquer. Tourbillon bestial vous attire vers lui et vous propulse en l’air en vous causant des dégâts, parfois enchainé avec le douloureux Aplatissement abdominal. Pluie de coups le fait avancer vers vous tout en frappant au sol.

Vers la moitié de sa barre de vie, le feu sera un peu moins efficace, car Cornéo éteindra les flammes, donc l’astuce sera surtout de le laisser effectuer Charges répétées vers vous, en vous positionnant près du mur, puis d’esquiver pour qu’il fonce dedans, ce qui le fragilisera. Tout au long du combat, utilisez évidemment vos compétences synchronisées et transcendances pour vous faciliter la vie.

Une fois Apsu terrassé, Cornéo arrive à s’enfuir. Et alors que vous vous apprêtez à récupérer la pierre-clé, la lumière s’éteint et Elena puis Rude font leur apparition en subtilisant la relique. Pire, ils la confient à Cait Sith qui s’enfuit avec.

Avant qu’un nouveau combat ne commence, Dio installe un lieu de repos pour vous permettre de recharger les batteries et vous réorganiser.

Rappelez-vous qu’Elena est vulnérable à la foudre et Rude au vent doncutilisez la matéria Affinité élémentaire sur votre arme pour prévoir un petit boost de dégâts.

Boss : Elena & Rude

Le duo est de retour et continue à attaquer simultanément. Elena utilise surtout des armes et des grenades pour infliger des dégâts. Attention notamment à Pluie de grenades, Grenade étourdissante ou à Direct style Elena, qui propage des geysers de flammes sur l’arène.

Rude privilégie toujours autant le corps-à-corps et utilise parfois l’enchainement redoutable Revers tornades, qui vous propulse dans les airs, suivi de Frappe tellurique, qui vous inflige de lourds dégâts en atterrissant.

Focalisez-vous d’abord sur Elena en lui infligeant de puissantes compétences offensives pour la fragiliser. Continuez jusqu’au Choc et amenez-la au tiers sa de barre de vie. Là, le duo se regroupe, où Elena envoie une multitude de grenades qui vous étourdit si vous êtes touché.

Dans le même temps, Rude enchaîne les Frappes telluriques. Rapidement, ils se préparent à lancer Ravage des TURKs, une attaque synchronisée redoutable. Si vous le pouvez, interrompez-le duo avec vos attaques les plus puissantes, sinon, faites le dos rond et soignez-vous immédiatement après le combo.

Continuez ensuite à vous concentrer sur Elena, avec compétences synchronisées et transcendances si disponibles. Vous pouvez également les garder pour Rude si vous estimez ne pas en avoir besoin pour vider ce qui reste de la barre de vie d’Elena.

Passez ensuite à Rude. Ses enchaînements de coup de pied ne sont pas mortels mais vous empêchent d’agir. L’idée est d’envoyer des compétences offensives pendant que Rude est en garde ou durant Eruption d’énergie pour le fragiliser.

À ce moment-là, multipliez les compétences à potentiel de choc tout en jonglant avec Rude grâce aux attaques en mode Bravoure du SOLDAT de Cloud. Une fois en Choc, le combat risque fortement de se terminer avec la compétence Fin infinie de Cloud ainsi que le reste de vos attaques puissantes.

Elena & Rude hors d’état de nuire, un nouvel ennemi surgit du centre de la scène : Rufus. Décidément, vous n’arrivez pas à avoir la paix. Avant que le combat ne commence, maintenez la touche Carré pour faire apparaître le menu si vous souhaitez réorganiser votre équipement.

Sachez que le combat contre Rufus ne se jouera qu’avec Cloud. Ainsi, équipez-le d’une matéria de soin et de protection pour mieux gérer les dégâts subis. Retirez également la matéria Affinité élémentaire de son arme si équipée.

Boss : Rufus

Rufus est aussi agaçant que dans Final Fantasy VII Remake. Il fait partie de ces rares boss qui ne peuvent pas être frappés à tout moment. Inutile donc de vous ruer sur lui car il répondra par un contre avec son arme à feu.

La seule façon de rendre ce combat le moins long et le moins pénible possible et de lancer une compétence ATB, telle que Âme de bravoure, après une attaque de Rufus pour le fragiliser. De là, vous pouvez infliger pas mal de dégâts. L’attaquer avec des coups normaux marche aussi mais la Fragilité reste très bref.

Le problème c’est qu’il faut trouver la bonne fenêtre pour lancer ces compétences. Trop tôt et vous pouvez prendre le coup de Rufus, trop tard et vous ne le fragiliserez pas (ou subirez un contre si vous ne faites que l’attaquer).

Son panel d’attaques, à base de pièces, est varié. Pièces explosives vous propulse en l’air si vous êtes pris dans l’explosion, Crosse perçante ou ascendante vous fait reculer ou vous élève dans les airs.

Pièces fumigènes vous étourdit si vous êtes dans la fumée tandis que Pièces laser tire…un laser, facilement évitable cela dit. Enfin, Pièces guidées tire des projectiles qui vous foncent dessus et Pièces incapacitantes libère un orbe violet qui vous inflige Lenteur, bien qu’avançant lentement.

Chose très importante, si vous avez complètement chargé votre transcendance durant cette phase, gardez-la pour la deuxième phase qui intervient au moment où la vie de Rufus est réduite de moitié.

À ce moment-là, le chien de Rufus, Ténébro, rejoint le combat. Votre attention doit désormais être portée sur lui. Vous le fragiliserez en lui infligeant suffisamment de dégâts, ou en interrompant la compétence Maître et chien.

Dès qu’il l’est, mettez-le rapidement en Choc en veillant à ce qu’il soit près de Rufus. Si c’est le cas, utilisez votre transcendance (encore une fois, si disponible) pour à la fois mettre KO le chien et baisser drastiquement la vie de Rufus. De plus, il devrait également être à son tour en Fragilité.

Finissez le combat et Rufus s’échappe à son tour. Le plus important, désormais, est de retrouver Cait Sith, détenteur de la clé.

Cait Sith en fuite

De retour dans le hall du Battle Square, Cait Sith se cache. Dirigez-vous du côté du stand des peluches. Vous verrez le chat assis parmi elles. Celui-ci s’enfuit vers la Place centrale du Gold Saucer. Quittez le square via l’escalator pour la rejoindre.

Ici, cherchez un banc où deux gros mogs sont assis, vers le sud-est de la place. Vous verrez alors Cait Sith caché derrière le mog de droite. Le chat arrive encore à fuir en se dirigeant vers les coulisses du parc.

Poursuivez-le jusqu’à arriver dans une salle où se trouve un coffre violet dans lequel se trouve l’arme croix de cristal pour Yuffie.

Grimpez l’escalier et vous arriverez au niveau des héliports du parc. Cait Sith donne alors la pierre-clé à Tseng, qui fuit avec les autres TURKs. La plupart de l’équipe se sent trahie et Cloud exclut Cait Sith du groupe.

Heureusement, Vincent sait comment retrouver la piste de l’équipe d’élite de la Shinra, en utilisant la radio du Tiny Bronco. Avant de partir, vous débloquez la suite de la quête protorelique de la région de Corel, ainsi que la quête annexe « Le défi du fêtard ultime ».

Dès que vous êtes prêt, téléportez-vous au Tiny Bronco à Costa del Sol et parlez avec Cid, ce qui clot ce chapitre 12.

Dès que vous êtes prêt, téléportez-vous au Tiny Bronco à Costa del Sol et parlez avec Cid, ce qui clot ce chapitre 12.