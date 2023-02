Hogwarts Legacy est sans nul doute l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023. Après plusieurs reports, le titre nous arrive enfin et nous permet de découvrir l’univers de Harry Potter sous un angle inédit, avec une histoire qui n’a jamais été racontée dans les livres ou les films. Il s’agit là d’un projet ambitieux qui aura fait couler beaucoup d’encre et qui devrait sans mal se vendre par millions, qu’importent les retours à son sujet, grâce à l’énorme communauté qui adore l’univers du Wizarding World. Si vous vous posez encore des questions à son sujet, vous trouverez ci-dessous une FAQ complète ainsi que l’ensemble de nos guides et astuces à propos de Hogwarts Legacy.

Guide Hogwarts Legacy

Dans cette section, vous trouverez l’ensemble de nos guides et astuces concernant Hogwarts Legacy. Vous pourrez consulter tous nos articles qui vous aideront à bien démarrer votre scolarité à Poudlard, à récupérer tout ce qu’il est possible de collectionner et à ne rien manquer pendant votre aventure. Cette partie sera régulièrement modifiée afin d’y ajouter l’ensemble de nos articles au fur et à mesure de leur publication, après la sortie du jeu.

FAQ Hogwarts Legacy

Vous retrouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Qu’est-ce que Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard ?

Hogwarts Legacy est un jeu d’action et d’aventure avec des fonctionnalités RPG qui se déroule dans l’univers de la série de romans Harry Potter. Il prend place à la fin des années 1800 et nous raconte une histoire inédite, dans lequel le joueur ou la joueuse incarne un ou une élève fraichement débarquée à l’école de Poudlard, suite à la découverte de ses pouvoirs mystérieux.

Quand et où sort Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard ?

Hogwarts Legacy sortira tout d’abord le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Les personnes ayant précommandé les éditions Deluxe et Collector auront accès au jeu dès le 7 février 2023. Pour ce qui est des versions PlayStation 4 et Xbox One, elles n’arriveront que le 4 avril 2023. La version Switch ne sortira que le 25 juillet 2023.

La version Switch de Hogwarts Legacy est-elle une version cloud ?

Pour le moment, Avalanche Software indique que la version Switch de Hogwarts Legacy est bien une version normale du jeu. A priori, pas de cloud donc, même si cela peut changer tant on a du mal à voir tourner un tel jeu sur la console de Nintendo sans l’apport du cloud.

La connexion internet est-elle obligatoire pour jouer à Hogwarts Legacy ?

Malgré ce que certaines informations montraient au départ, Hogwarts Legacy ne devrait pas avoir besoin d’une connexion obligatoire pour jouer.

Peut-on créer son personnage dans Hogwarts Legacy ?

Oui, il est possible de créer son propre avatar dans Hogwarts Legacy grâce à un éditeur de personnage qui permet de modifier la couleur de la peau, la coupe de cheveux, la voix ou encore d’autres attributs physiques liés au visage.

Les personnages des romans et des films sont-ils présents dans Hogwarts Legacy ?

Etant donné que l’intrigue de Hogwarts Legacy nous place à la fin du XIXe siècle, peu de personnages connus des romans sont présents, tout simplement car ils ne sont pas encore nés. On retrouve tout de même la présence de quelques noms connus comme des membres des familles Black ou Weasley, ou encore Nick Quasi-sans-tête qui hante déjà les couloirs du château.

Si Dumbledore et Grinderwald sont bien nés durant les événements racontés, on ignore encore s’il sera possible de les croiser ou si leur nom sera mentionné.

Est-il possible de choisir sa maison dans Hogwarts Legacy ?

Le Choixpeau est bien présent dans Hogwarts Legacy, mais vous pourrez bel et bien décider de vous-mêmes à quelle maison vous aller appartenir dans le jeu. Etant donné qu’il y aura au moins quatre slots de sauvegarde disponibles, vous pouvez donc tenter l’aventure quatre fois pour essayer les différentes maisons, que ce soit Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou encore Serpentard.

Pourra-t-on se lier d’amitié avec d’autres élèves dans Hogwarts Legacy ?

Au cours de votre périple, vous croiserez d’autres élèves importants qui pourront vous accompagner, comme Sebastian Pallow de la maison Serpentard, ou encore Natsai Onai de Gryffondor.

Doit-on suivre des cours dans Hogwarts Legacy ?

Oui et non. S’il est bien possible de se rendre en classe pour améliorer les compétences de son personnage, la partie scolaire ne devrait pas être similaire à un Persona, pour donner un ordre de comparaison. Autrement dit, être studieux ne servira que l’histoire ou le fait de pouvoir avoir accès à certains sortilèges.

Hogwarts Legacy propose-t-il des objets à collectionner ?

Oui, Hogwarts Legacy met en place de nombreuses quêtes qui vous demandent d’explorer le monde à la recherche d’objets à collectionner.

Hogwarts Legacy possède-t-il un monde ouvert ?

Hogwarts Legacy est bel et bien un monde ouvert que l’on peut arpenter comme on le souhaite, même si l’école de Poudlard reste le principal endroit où va se dérouler l’intrigue.

Hogwarts Legacy possède-t-il un cycle jour/nuit ?

Un cycle jour/nuit est bien présent dans Hogwarts Legacy tout comme un système de saison. Cependant, ce dernier nous pourra pas être modifié à notre guise et sera intimement lié à notre progression dans la quête principale du jeu.

Peut-on visiter Pré-au-Lard dans Hogwarts Legacy ?

Le village de Pré-au-Lard est présent dans Hogwarts Legacy et est même l’un des principaux lieux à visiter du jeu. C’est là qu’il est possible de faire les boutiques pour améliorer son balai ou sa baguette, ou pour acheter d’autres vêtements.

Peut-on voler dans Hogwarts Legacy ?

Il est tout à fait possible d’explorer le monde de Hogwarts Legacy par les airs, que ce soit à l’aide d’un balai magique ou d’une monture, comme un Hippogriffe.

Peut-on jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy ?

Le célèbre jeu du Quidditch ne sera pas jouable dans Hogwarts Legacy, mais des courses de balais magiques sont proposées à la place.

Peut-on utiliser des sortilèges interdits et tuer dans Hogwarts Legacy ?

Oui, il est possible d’utiliser des sorts interdits dans le jeu et de tuer nos adversaires, mais cela a des conséquences et les professeurs bannissent totalement l’usage de cette magie.

Est-il possible d’apprivoiser des animaux fantastiques dans Hogwarts Legacy ?

Au cours de vos aventures, vous pourrez récupérer et apprivoiser des animaux fantastiques que vous pourrez rapatrier dans la Salle sur Demande, qui vous donne accès à un hameau dans lequel ces bêtes magiques peuvent se reposer.

Hogwarts Legacy est-il doublé en français ?

Oui, Hogwarts Legacy est traduit en français et dispose d’un doublage intégral avec des voix françaises.

Plusieurs fins sont-elles prévues pour Hogwarts Legacy ?

Si des choix de dialogues sont proposés, aucun système de moralité n’est présent dans le jeu et on ignore si plusieurs fins sont au programme. Le studio indique seulement que l’on sera amené prendre des choix difficiles qui vont façonner le caractère de notre personnage.

Quelle est la durée de vie de Hogwarts Legacy ?

Selon une fuite de l’artbook officiel du jeu il faudrait environ 35 heures pour terminer l’aventure principale de Hogwarts Legacy. Il faudrait également plus du double pour terminer toutes les quêtes annexes, avec 75 heures au programme.

Hogwarts Legacy permet-il le cross-save ?

Non, le cross-save ne sera pas activé pour Hogwarts Legacy, il faudra démarrer une nouvelle partie si vous changez de plateformes.

Est-il possible de jouer en coopération ou en ligne à Hogwarts Legacy ?

Aucun mode multijoueur ou coopératif n’est prévu pour Hogwarts Legacy, qui est un jeu uniquement jouable en solo.

Quelles sont les exclusivités des versions PlayStation de Hogwarts Legacy ?

Si vous possédez la version PS4 ou PS5 du jeu, vous aurez accès à une quête inédite en exclusivité temporaire, qui donne accès à un donjon supplémentaire et à un magasin inédit.

Quelles sont les différentes éditions de Hogwarts Legacy ?

En plus de la version standard, Hogwarts Legacy est aussi disponible en édition Digital Deluxe avec les éléments suivants :

72 heures d’accès anticipé

Le pack Magie Noire avec : Ensemble de cosmétiques de Mage Noir Une monture de Sombral Accès à l’arène de combat de Mage Noir

Le calot de Mage Noir

Hippogriffe d’Onyx

Recette de la potion Felix Felicis

Une édition collector massive est également au programme. Voici le contenu de l’édition collector pour Hogwarts Legacy :

72 heures d’accès anticipé

Le pack Magie Noire avec : Ensemble de cosmétiques de Mage Noir Une monture de Sombral Accès à l’arène de combat de Mage Noir

Le calot de Mage Noir

Recette de la potion Felix Felicis

Hippogriffe d’Onyx

Une baguette magique en taille réelle flottant au-dessus d’un livre

Un boîtier métallique

Le manteau de Kelpy en jeu

Vous trouverez ci-dessous des liens pour vous procurer l’édition collector du jeu.

Amazon

Micromania

Fnac

Des DLC sont-ils prévus pour Hogwarts Legacy ?

Pour le moment, aucun DLC n’est prévu pour le jeu, mais celles et ceux qui se sont procurés l’édition standard peuvent acheter le Pack Magie Noire en complément, en guise de microtransactions.

Quelles sont les différentes configurations requises pour jouer sur PC à Hogwarts Legacy ?

Voici les différentes configurations PC pour jouer à Hogwarts Legacy :

Minimum (720p / 30 fps)

Processeur : Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz)

: Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz) RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go

: NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go Stockage : Disque dur de 85 Go

Recommandé (1080p / 60 fps)

Processeur : Intel i7-8700 (3.2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

: Intel i7-8700 (3.2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : GeForce 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT ou INTEL Arc A770

: GeForce 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT ou INTEL Arc A770 Stockage : SSD de 85 Go

Ultra (1440p / 60fps)

Processeur : Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz)

: Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) RAM : 35 Go

: 35 Go Carte graphique : GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT

: GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT Stockage : SSD de 85 Go

Ultra 4K (2160p / 60fps)

Processeur : Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz)

: Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) RAM : 35 Go

: 35 Go Carte graphique : GeForce RTX 3090 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT

: GeForce RTX 3090 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT Stockage : SSD de 85 Go

J.K. Rowling est-elle impliquée dans Hogwarts Legacy ?

Non, J.K. Rowling n’a pas été impliquée dans la conception du jeu. Elle a seulement donné son aval pour la production de celui-ci, mais ne participe pas activement au développement du jeu.

