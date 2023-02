L’automne est arrivé dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Après avoir triomphé de la première épreuve, vous prenez le temps vaquer aux autres obligations d’un étudiant, notamment les cours et plus particulièrement désormais le Cours sur les Créatures Magiques.

Conditions : terminer la quête L’Epreuve de Percival Rackham et être niveau 13

terminer la quête L’Epreuve de Percival Rackham et être niveau 13 EXP obtenue : 260 XP

Rejoindre la Salle de cours

La Salle de Cours sur les créatures magiques se trouve à l’extérieur de Poudlard, proche de la volière et du terrain de Quidditch. Rendez-vous sur place et démarrez le cours pour faire la connaissance du professeur Howin et de Poppy Sweeting, une élève qui semble en connaître un rayon sur les créatures magiques.

Preuve en est, elle vous confie Gerald le Boursouf. Vous allez devoir lui donner à manger et le brosser. Pour cela, vous récupérez le nécessaire auprès de votre professeur. Equipez ces accessoires comme s’il s’agissait de nouveaux sortilèges puis utilisez les commandes affichées à l’écran pour prendre soin de votre bestiole.

Puis, approchez-vous de l’enclos des Fléreurs, et plus particulièrement de Perséfone, qui semble attirer les convoitises d’élèves peu scrupuleux. Utilisez votre brosse et la nourriture fournie pour recevoir plein d’amour de la part de cette boule de poils puis retournez voir le professeur Howin, qui vous donnera des devoirs plus tard dans l’aventure.

Suivre Poppy

Le cours étant terminé, retournez voir Poppy à côté pour qu’elle vous propose d’aller voir quelque chose d’extraordinaire. Suivez la dans les sentiers environnants pour trouver au bout une magnifique hypogriffe du nom d’Aile-Céleste.

Suivez les instructions pour vous présenter puis observez les différentes cinématiques. En attendant d’autres nouvelles de la part de Poppy, la quête prend fin pour vous permettre d’aller retrouver Mr Moon, dans la quête La plainte lunaire du Concierge.