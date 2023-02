Ca y est ! Vous voilà en possession de votre balai grâce au Cours de Vol du professeur Kogawa. La suite de votre aventure dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard vous demandera d’abord de vous rendre dans votre Salle sur Demande pour la première fois, tandis qu’il vous faudra également retrouver Sebastian pour apprendre un nouveau sort, il s’agit de la quête Dans l’ombre de la Crypte.

Conditions : terminer la quête Cours de vol et être niveau 8

terminer la quête Cours de vol et être niveau 8 EXP obtenue : 260 XP + Confringo

Retrouver Sebastian

Le jeune homme vous attend à proximité d’une crypte secrète que seul lui et son ami connaissent. Il pense que vous y serez en sécurité pour discuter et apprendre de nouveaux sorts. Pénétrez dans la crypte et explorez la salle avant de retourner voir Sebastian qui vous attend pour apprendre le sortilège Confringo.

Apprendre Confringo et pratiquer

Ce sortilège vous permettra d’émettre un éclair de feu et ainsi blesser vos adversaires pour enflammer des torches en hauteur par exemple. Il dispose d’une distance d’action plus grande qu’Incendio et possède donc un sacré potentiel.

Une fois le sort appris lors de la séquence d’apprentissage classique, exercez-vous sur les torches réparties au plafond de la Crypte puis retournez voir Sebastian.

Quitter la Crypte

Le jeune homme vous demandera de le couvrir si son ami, aveugle, vous demande si c’est lui qui vous a montré cette crypte. A vous de décider de la marche à suivre ici, mais sachez que cela peut agir sur vos relations avec Sebastian. Vous rencontrez cet ami, Ominis Gaunt, à la sortie de la crypte pour un interrogatoire en bonne et due forme.

Une fois le sort nouvellement appris et la quête terminée, rendez-vous au septième étage pour retrouver le professeur Weasley près de votre Salle sur Demande avant d’entamer la quête vous menant à la Salle de la Carte à nouveau.