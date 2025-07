FBC Firebreak : Remedy tente de redresser la barre et dévoile quels sont les points qui seront bientôt améliorés

Le studio ne veut encore rien promettre

Après quelques patchs d’urgence qu’il fallait déployer au plus vite, Remedy va maintenant s’attaquer à de gros chantiers sur FBC Firebreak. Le studio indique donc qu’une première mise à jour majeure est prévue pour la fin du mois de septembre, et il compte bien prendre tout le reste de l’été pour peaufiner ce correctif.

Cependant, Remedy ne veut pas trop s’attarder sur les détails de cette mise à jour, étant donné qu’il ne sait pas encore si tout ce qui est prévu sera prêt à temps. Il souhaite malgré tout offrir un peu de transparence en indiquant sur quoi il travaille activement, même si tout ce qui suit n’arrivera pas forcément dans la mise à jour de septembre, en dehors d’un nouveau Job déjà confirmé :

« Bien que nous souhaitions vous fournir des informations détaillées sur les nouveautés à venir, le développement de jeux vidéo est par nature soumis à des changements fréquents. Certaines fonctionnalités seront disponibles, d’autres non, certaines arriveront plus tard que prévu, d’autres plus tôt ! En dévoiler trop, trop tôt, alors que les fonctionnalités ne sont pas encore totalement finalisées, peut également nous mettre en difficulté. Cependant, nous souhaitons rester transparents et vous tenir informés de ce qui va arriver, même si cela est susceptible de changer. »

Dans un communiqué publié sur Steam, le studio reconnait déjà que derrière le million de joueurs et de joueuses enregistrés, de nombreuses personnes ont quitté FBC Firebreak après la première heure de jeu. C’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer l’introduction de l’univers, surtout pour les personnes qui n’ont pas joué à Control. Des changements sur les tutoriels sont aussi prévus, comme des conseils qui pourront s’afficher à l’écran lors de vos premiers pas en jeu.

Pour ce qui est du gameplay, trois nouveaux fusils lourds rejoindront prochainement l’inventaire, en donnant accès à de meilleures armes plus rapidement pour les nouveaux arrivants. Cela passera par la mise de côté des améliorations de base les plus faibles, avec un système de mods qui viendra améliorer la personnalisation. Les Jobs vont aussi être revus en profondeur avec un nouveau système « Crisis Board » tout en ajoutant des nouveaux modes et en améliorant le matchmaking. La rejouabilité est aussi à l’étude avec des zones qui seront moins prévisibles, via des objets qui changeront de place. Reste à voir ce qui sera mis en place en septembre.

FBC: Firebreak est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.