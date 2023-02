Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est truffé de bien des secrets, dont certains plutôt insolites. Les coffres à œil, lorsque l’on les découvre au tout début de l’aventure, ne se laissent pas faire si facilement. Ce n’est qu’après avoir appris à les ouvrir en utilisant le sort Désillusion que l’on peut s’intéresser à leur contenu.

Quel que soit le coffre à œil ouvert, vous récupérerez 500 pièces. À raison de 28 coffres disséminés à travers Poudlard et Pré-au-Lard, pas moins de 14 000 pièces sont donc à récupérer. Une belle source de financement pour acheter balais, créasorts, équipements et autres joyeusetés à retrouver auprès des marchands du jeu. Et pour les dénicher, nous vous avons préparé une liste de leurs emplacements, descriptions et captures d’écran à l’appui.

Tous les coffres de Poudlard

Coffre de l’aile d’astronomie #1

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Cour de métamorphose dans le secteur L’aile d’astronomie, entrez dans le hall juste à côté. Grimpez l’escalier devant vous, puis celui de droite, et tournez la tête vers la gauche. Vous apercevrez le coffre dans un coin.

Coffre de l’aile d’astronomie #2

Emplacement : Rendez-vous à la flamme de cheminette La salle de classe du professeur Fig, dans le secteur L’aile d’astronomie. Juste à côté se trouvent les toilettes pour sorciers. Entrez, et vous trouverez le coffre au fond de la pièce.

Coffre de l’aile du clocher #1

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Sortie nord de Poudlard, dans le secteur L’aile du clocher, entrez dans la cour et partez immédiatement sur la gauche pour rejoindre un escalier menant aux remparts. En haut, tournez-vous et entrez dans la tour quelques mètres plus loin. Vous trouverez le coffre à l’intérieur parmi des caisses.

Coffre de l’aile du clocher #2

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Salle du cours sur les créatures magiques, dans le secteur L’aile du clocher, empruntez l’escalier droit devant vous. Une fois en haut, au lieu d’entrer par la grande porte qui mène à la Tour ouest, prenez le petit passage sur la droite. Vous trouverez le coffre au bout de l’impasse.

Coffre de l’aile du clocher #3

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Cour du clocher, dans le secteur L’aile du clocher, montez l’escalier qui se trouve à droite lorsque vous faites face à la flamme verte. Et au lieu de passer la porte qui mène au Hall nord, prenez une autre rangée d’escaliers sur la gauche, et continuez jusqu’à traverser un couloir étroit. Vous trouverez le coffre au bout de ce couloir, juste à côté de la salle où siège le Chœur des grenouilles.

Coffre du grand escalier #1

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Partie basse du grand escalier, dans le secteur Le grand escalier, descendez les escaliers droit devant vous puis, en bas, montez ceux de gauche. Vous trouverez le coffre à côté de la statue de Kelpy.

Coffre du grand escalier #2

Nécessite d’avoir terminé la quête La plainte lunaire du Concierge et appris Alohomora II.

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Partie basse du grand escalier, dans le secteur Le grand escalier, descendez les escaliers droit devant vous puis, en bas, allez sur votre droite et continuez votre route. En passant devant les toilettes pour sorcières, grimpez les escaliers situés à côté et tournez au fond à gauche. Allez tout au bout de cet ultime couloir et déverrouillez la porte de la salle de retenue en utilisant un Alohomora II. Vous trouverez le coffre à l’intérieur.

Coffre de la Grande Salle #1

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Cour centrale, dans le secteur Le grand escalier, suivez les escaliers qui mènent à la cour du viaduc et continuez de monter en longeant la droite jusqu’à tomber sur le coffre, situé sous un vitrail.

Coffre de la Grande Salle #2

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Cour du viaduc, dans le secteur La Grande Salle, vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche, soit tout droit. Allez tout droit et avancez jusqu’à tomber sur l’ascenseur qui mène au port souterrain de Poudlard. Prenez-le et, une fois en bas, allez sur votre gauche. Vous trouverez le coffre au bout du port, près d’une barque. Vous pouvez aussi atteindre la zone à la nage en partant de la flamme de cheminette Hangar à bateaux, dans le secteur La Grande Salle.

Coffre de l’annexe de la bibliothèque #1

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Salle de Divination, dans le secteur L’annexe de la bibliothèque, montez les quelques marches qui vous amènent au niveau de la charpente, juste au-dessus du hall central. Allez à l’autre bout du chemin fait de planches de bois pour tomber sur le coffre.

Coffre de l’annexe de la bibliothèque #2

Emplacement : Vous passerez automatiquement près de ce coffre au cours de la quête Les secrets de la réserve de la bibliothèque. Si jamais vous l’avez loupé, refaites le même chemin jusqu’à l’Athenaeum, parcouru aux côtés de Sebastian Pallow, en partant de la flamme de cheminette Bibliothèque, dans le secteur L’annexe de la bibliothèque. Suivez le seul chemin possible depuis la grille de la bibliothèque jusqu’au coffre, situé près d’une statue de Demiguise.

Coffre de l’annexe de la bibliothèque #3

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Serres, dans le secteur L’annexe de la bibliothèque, traversez la pièce principale jusqu’à arriver à un grand arbre. À votre gauche, un escalier mène à une petite pièce au fond de laquelle vous trouverez le coffre.

Coffre des pièces secrètes #1

Emplacement : Le plus simple pour accéder facilement et rapidement au coffre est d’aller à sa rencontre après avoir effectué la quête La Salle de la Carte. En partant de la flamme de cheminette Salle de la carte, dans le secteur Pièces secrètes, montez l’escalier qui vous ramène dans l’enceinte de Poudlard et, une fois dans la pièce circulaire qui dissimulait cet escalier secret, vous trouverez le coffre contre le mur.

Sinon, partez de la flamme de cheminette Cour du clocher, dans le secteur L’aile du clocher, et montez l’escalier qui se trouve à droite lorsque vous faites face à la flamme verte. Passez la porte qui vous mène au Hall nord, et prenez les escaliers sur votre gauche. Continuez de descendre encore et encore jusqu’à passer devant la statue du dragon endormi. Dos à lui, allez au fond du couloir devant vous puis tournez à droite. Grimpez les escaliers en face, ouvrez la grille et descendez l’escalier en colimaçon. Quelques mètres plus loin, vous vous retrouverez enfin dans la pièce circulaire où se trouve le coffre.

Coffre de l’aile sud #1

Nécessite d’avoir terminé la quête La plainte lunaire du Concierge et appris Alohomora I et Arresto Momentum (ou Glacius). Il s’agit d’un coffre qui fait partie de l’énigme de la tour de l’horloge.

Emplacement : Rendez-vous à la flamme de cheminette Cour de la tour de l’horloge, dans le secteur L’aile sud. Depuis la flamme, traversez la pièce et rejoignez la porte au fond à droite. Déverrouillez l’accès grâce à Alohomora I puis montez les escaliers.

Face au pendule, prenez sur la gauche. Vous remarquerez une porte scellée par un mécanisme lié au mouvement du pendule. Assignez votre Arresto Momentum ou votre Glacius, si ce n’est pas déjà fait, et lancez le sortilège sur le pendule au moment où il se superpose sur le même symbole que celui de la porte, autrement dit, le deuxième en partant de la gauche. Si vous avez réussi à ralentir le mouvement du pendule avec le bon timing, alors la porte aura le temps de se déverrouiller. Vous trouverez à l’intérieur le coffre.

Coffre de l’aile sud #2

Nécessite d’avoir terminé la quête La plainte lunaire du Concierge et appris Alohomora III.

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Infirmerie, dans le secteur L’aile sud, descendez l’escalier en colimaçon juste à côté puis un deuxième en face. Après quelques marches supplémentaires, vous voilà devant d’une porte fermée par une serrure niveau III. Pour rappel, c’est devant cette porte que vous avez croisé les professeurs Weasley et Sharp discuter au cours de votre infiltration durant la quête La plainte lunaire du Concierge. Utilisez un Alohomora III sur la porte puis, une fois à l’intérieur, prenez le petit passage sur la droite. Vous trouverez le coffre près d’un feu de cheminée.

Tous les coffres de Pré-au-Lard

Coffre #1

Emplacement : Assez éloigné de la ville. au sud-est, vous trouverez un petit parc où réside un buisson enchanté en forme de dragon. Montez les marches près du buisson et tournez sur votre droite. Le coffre vous attend dans un recoin.

Coffre #2

Emplacement : Depuis le buisson enchanté du Coffre #1, partez plein nord en direction de la ville, vous trouverez le coffre près d’une cheminée, avant un petit chemin menant à la rue piétonne.

Coffre #3

Emplacement : Dans la boutique Tomes et Parchemins, passez derrière le comptoir et Thomas Brown pour arriver dans sa chambre. Vous trouverez le coffre près d’une statue de Demiguise.

Coffre #4

Emplacement : Au sud-ouest de Pré-au-Lard, vous trouverez le coffre à l’arrière d’un pâté de maison, près d’une charrette et d’un miroir papillon.

Coffre #5

Emplacement : En partant de la flamme de cheminette Ouest de Pré-au-Lard, avancez quelque pas jusqu’à un pont menant au Navet Magique. Au lieu de le traverser, contournez le par la gauche et vous verrez le coffre situé pile sous le pont, dans une petite ouverture.

Coffre #6

Emplacement : Légèrement au sud-ouest de la boutique Le Navet Magique, vous trouverez le coffre caché par une charrette.

Coffre #7

Emplacement : En passant à gauche du magasin Farces et Attrapes de Zonko, vous apercevrez un escalier en pierre. Grimpez les marchez puis arrêtez-vous à mi-chemin. Tournez-vous sur la gauche, avancez quelques mètres et vous trouverez le coffre.

Coffre #8

Emplacement : Dans la boutique de prêt-à-sorcier Gaichiffon, vous trouverez le coffre au fond de la boutique, près d’une enclume enchantée.

Coffre #9

Emplacement : Vous trouverez ce coffre à l’extrémité est de Pré-au-Lard, derrière une maison, près d’un potager.

Coffre #10

Emplacement : En partant de la boutique Pique & Peck, dirigez-vous vers le sud et au lieu de prendre le chemin qui mène à HoneyDukes et au centre-ville, passez entre les arbustes en longeant la murette sur votre gauche. Au bout du chemin vous trouverez le coffre, dans un coin à l’arrière d’une maison.

Coffre #11

Emplacement : En face de la boutique Pique & Peck, vous trouverez le coffre près du pont menant à Amanite et Chiendent, sous un toit de fortune.

Coffre #12

Emplacement : À l’est du Navet Magique se trouve le cimetière de Pré-au-Lard. Entrez par l’accès sud et vous trouverez le coffre derrière un petit mausolée éclairé par des bougies.

Coffre #13

Emplacement : Entrez chez Amanites et Chiendent, la boutique la plus au nord de Pré-au-Lard, et vous trouverez le coffre sur votre gauche après avoir contourné un tronc d’arbre.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.