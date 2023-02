Vous débloquez la prochaine quête d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, nommée Cours d’Astronomie, après avoir validé la quête Dans l’Ombre du Domaine vous permettant d’en apprendre plus sur la famille de Sebastian. Mais l’heure est venue de lever les yeux en direction des étoiles et de débloquer les tables d’astronomie, disséminées un peu partout dans le monde et présentes au nombre de 15.

Conditions : terminer la quête Dans l’ombre du Domaine et être niveau 16

340 XP

Rejoindre la Salle de Cours d’Astronomie

Le plus rapide afin de démarrer la quête est de vous téléporter en direction de la Tour d’Astronomie puis de rentrer dans la salle de cours pour commencer la quête. Là, adressez-vous au professeur Shah après la cinématique.

Pendant ce premier Cours d’Astronomie, vous devrez commencer par mettre au point votre équipement en faisant varier le joystick dans la bonne direction. Mais votre professeur vous demandera d’avoir votre propre équipement, allez donc parler à Amit Thakkar, l’élève rencontré plus tôt dans l’aventure.

Il vous proposera de vous prêter un vieux télescope juste le temps que vous en achetiez un à Pré-au-Lard. Acceptez sa proposition et filez chercher l’objet dans la salle de stockage en dessous de vous puis remontez, avant de retrouver votre ami un étage plus bas en empruntant l’escalier principal.

Trouver la table d’Astronomie

Parlez-lui pour qu’il débloqué la recherche de tables d’astronomie, et suivez-le à l’extérieur du château à la recherche de l’une d’elles. Suivez-le jusqu’à une tour située sur un rempart du château puis entrez dans la tour. Détruisez les caisses se trouvant devant une porte puis entrer dans la tour suivante.

Là, brûlez la toile d’araignée vous barrant la route et continuez droit devant pour trouver votre toute première table d’astronomie. Interagissez avec la table et suivez la direction des étoiles leur position pour vous aligner avec celles de la constellation représentée.

Un conseil, n’hésitez pas à zoomer (comme nécessaire ici) ou dézoomer pour vous mettre sur la bonne échelle et faites tourner votre télescope pour bien orienter les étoiles. Une fois l’alignement effectué, discutez à nouveau avec Amit pour achever la quête.

Ceci fait, la prochaine quête de votre aventure, Le Haut-Donjon, vous emmènera aider une camarade avec une belle surprise à la clé.