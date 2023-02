Votre balai volant ne sera pas votre seul moyen de transport dans Hogwarts Legacy. Comme l’ont montré les premiers trailers du jeu, il est bien possible de monter sur le dos de créatures fantastiques comme des Hippogriffes ou des Sombrals, mais cette fonctionnalité ne se débloque pas tout de suite dans l’aventure, et ce même si vous possédez la version Deluxe et les bonus de précommandes qui donnent accès à ces animaux. Voici donc comment obtenir l’accès aux montures comme les Hippogriffes dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment avoir un Hippogriffe dans Hogwarts Legacy ?

Afin de pouvoir accéder aux montures, il vous faudra tout d’abord bien avancer dans l’histoire, jusqu’à effectuer la quête « Le haut donjon ». C’est en finissant cette dernière que vous pourrez enfin avoir accès à un Hippogriffe, qui vous sera directement donné. Une fois cette quête terminée, il vous suffira d »enclencher le menu lié à vos potions et plantes (L1 ou LB), puis d’appuyer sur la touche correspondante (Triangle ou Y) à votre monture pour la faire surgir de votre valise.

Si vous possédez des bonus de précommandes ou l’Edition Deluxe, vous pouvez troquer votre hippogriffe contre une autre monture. Pour la sélectionner, il faut vous rendre dans le menu Equipement, et vous verrez une icône au-dessus de celle du balai. Cliquez dessus et choisissez votre monture, la seule différence entre elles est esthétique.

Il faut savoir que les montures peuvent à la fois galoper sur le sol et s’envoler, mais elles ne disposent pas d’une accélération comme les balais. Cela dit, leur vitesse est plus ou moins similaire. Vous pouvez aussi placer ces montures dans votre enclos au sein de votre Salle sur Demande, afin de bien vous occuper d’elles.

