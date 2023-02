Voilà, Hogwarts Legacy est enfin disponible pour tout le monde après des années d’attente. Le titre devrait logiquement attirer des millions de sorciers et sorcières en herbe, qui vont pouvoir découvrir l’école de Poudlard de l’intérieur en participant à une aventure inédite, qui n’a encore jamais été racontée dans l’univers de Harry Potter. Avec l’excitation, il serait tentant de se précipiter dans le jeu pour tout voir, mais prendre son temps a du bon, surtout en début d’aventure. Il faut partir sur de bonnes bases, ces pourquoi nous vous avons préparé 10 conseils qui vous aideront à bien débuter votre partie dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Revendez tout ce dont vous ne vous servez pas

Avant d’être un bon sorcier, il est important d’être un bon marchand dans Hogwarts Legacy. Si vous souhaitez obtenir beaucoup d’argent pour ne jamais être à sec, ne jetez jamais votre équipement et revendez-le à l’un des nombreux marchands du jeu.

Vous en trouverez un peu partout aux alentours de Poudlard (mais pas dans l’école en elle-même), et vous pourrez vous faire une petite fortune en pensant à revendre régulièrement votre équipement obsolète chez eux.

Attention à vos points de talents

Dans Hogwarts Legacy, lorsque vous augmenterez de niveau, vous obtiendrez des points de talents à dépenser dans cinq types de compétences, à savoir Sorts, Magie noire, Coeur, Furtivité et Salle sur Demande. Vous serez en mesure de déverrouiller une majeure partie de ces compétences si vous allez au niveau maximum, mais attention à ne pas dépenser vos points n’importe comment.

En effet, il n’est pas possible de réattribuer vos points de compétences. Une fois une aptitude apprise, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Chaque choix doit donc être réfléchi en fonction de votre style de jeu : n’allez pas dépenser des points en furtivité si vous foncez toujours dans le tas, ou n’allez pas augmenter vos compétences en magie noire si vous refusez des sortilèges impardonnables.

Achetez un balai dès que c’est possible

En avançant dans la quête principale, vous assisterez à votre premier cours de balai volant qui vous apprendra les bases de cette pratique. Lorsque cette mission sera terminée, vous pourrez vous rendre à Pré-au-Lard, dans la boutique de sports, afin d’acheter votre propre balai.

Même s’il faudra vous séparer de 500 pièces d’or, ne tardez pas à faire cet achat indispensable. Si le début de l’aventure vous confine à Poudlard, un vaste monde à explorer vous attend et votre balai sera votre meilleur moyen de locomotion pour éviter de trop longues promenades.

Les couleurs des sorts, la base des combats

Le système de combat vous sera enseigné à travers plusieurs tutoriels, mais si vous avez un peu passé tout cela sans trop y prendre attention, petite piqûre de rappel. Les ennemis pourront revêtir une bulle de protection qui ne pourra être brisé que de deux manières : soit via votre magie ancienne, soit en utilisant un sort de la même couleur que le bouclier ennemi.

Par exemple, Incendio, qui est un sort rouge, va pouvoir briser les boucliers rouges. Cela n’a l’air de rien dit comme ça, mais lorsque les combats vont se complexifier, il ne faudra pas oublier cette règle importante. Pensez donc à avoir des sorts de couleurs différentes dans vos raccourcis pour faire face à tous les types de situations.

Ne négligez pas les cours supplémentaires des professeurs

Etant donné que vous arrivez directement en cinquième année à Poudlard, vous aurez forcément du retard à rattraper sur les autres élèves. Les professeurs vous donneront donc des cours particuliers en vous demandant de remplir certains défis. Faites-les dès que possible, puisque cela vous permettra de débloquer de nouveaux sortilèges rapidement.

Utilisez Revelio partout, tout le temps

Revelio est un sortilège qui est essentiel dans Hogwarts Legacy, puisqu’il agit comme un radar. En plus de pouvoir vous révéler la position des ennemis, il affiche également les objets présents avec lesquels vous pouvez interagir dans les environs. Bien pratique pour chercher les bourses ou les coffres à dépouiller. N’hésitez pas à en abuser pour être sûrs de ne rien manquer dans votre environnement.

La discrétion est une option

Une fois le sort de Désillusion appris au cours de l’aventure principale, vous pourrez vous faufiler discrètement dans les camps ennemis sans vous faire repérer. Attention tout de même, il ne s’agit pas pour autant d’une cape d’invisibilité, ce qui veut dire que l’on peut facilement vous repérer.

Ceci étant dit, vous pouvez abuser de la mécanique afin de glisser derrière vos ennemis pour les éliminer d’un seul coup de baguette. Si vous comptez mettre à mal un camp de mages noirs ou de gobelins, mieux vaut en éliminer le plus possible sans se faire remarquer avant de partir à l’assaut, cela vous évitera d’être submergé par le nombre des ennemis.

Pensez à effectuer les défis

Les défis sont souvent mis de côté car on ne pense pas assez à les vérifier, mais ils vous apportent pourtant des récompenses essentielles. On pense aux défis de Merlin pour agrandir votre inventaire, mais aussi à tous les défis de combat qui nous récompensent avec des équipements uniques à débloquer. Regardez donc souvent le menu pour voir si des objets vous attendent en cadeau.

Les potions et les plantes sont très utiles

Après avoir assisté à votre premier cours de botanique et votre premier cours sur les potions, vous pourrez utiliser des outils lors des combats qui sont très utiles. Au début du jeu, on a tendance à les négliger, mais ils peuvent rapidement se montrer indispensable pour vous protéger, vous permettre d’infliger plus de dégâts, ou pour simplement créer une diversion qui peut vous sauver la mise.

Demandez plus d’argent

Lorsque vous terminerez certaines quêtes, un choix de dialogue vous permettra de demander des récompenses supplémentaires à votre interlocuteur.

Evidemment, ce dernier risque de mal le prendre, mais il vous donnera bien souvent de l’argent en plus ou d’autres récompenses. Cela vaut bien le coup de faire un grincheux, surtout s’il ne s’agit que d’un PNJ que vous ne recroiserez jamais. Les affaires sont les affaires, comme on dit.

N'hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu et connaître encore plus d'astuces.