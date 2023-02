Quête annexe que vous pourrez trouver à Pré-au-Lard, Le spectre de notre amour vous permettra de trouver un nouveau trésor. Pour la débuter, rendez-vous au niveau du cimetière à Pré-au-Lard. Petite astuce pour les élèves de la maison Gryffondor, vous pourrez effectuer cette quête directement à la suite de la quête de maison La chasse aux pages manquantes puisque cette dernière se terminera au même endroit.

Récompenses obtenues : 400 pièces et une écharpe de chercheur de trésor

Utiliser la carte avec les bougies flottantes pour trouver le trésor

Pour trouver le trésor, vous allez, dans un premier temps, trouver un pont non loin d’une forêt. Utilisez le voyage rapide directement jusqu’à la Forêt Interdite et vous trouverez le pont en question assez facilement puisqu’il se situe juste à côté du point de voyage rapide. S’il fait jour, faites passer le temps pour que la nuit débarque (allez sur votre carte et faites R3). Une fois la nuit installée, dirigez-vous vers le pont en utilisant votre sortilège Lumos pour faire apparaître les bougies flottantes.

Suivez ensuite les bougies qui vous emmèneront directement dans la Forêt Interdite au niveau du trésor. La quête annexe Le spectre de notre amour se termine une fois les récompenses obtenues.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.