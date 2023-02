Bienvenue dans cette solution complète pas à pas des quêtes principales d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Nous vous détaillons tout ce qu’il faut faire, étape par étape, avec nos astuces pour vous sortir des situations les plus compliquées. Nous démarrons notre aventure avec la toute première quête du jeu, intitulée La Route vers Poudlard, et qui promet d’être épique.

Niveau exigé : 1

Sortilèges appris : Revelio, Lumos et Protego

Après avoir créé votre personnage, nous suivons une cinématique nous permettant de faire la connaissance du Professeur Eleazar Fig et de George Osric, qui nous invitent à monter à bord d’une diligence volante direction Poudlard afin de démarrer notre année d’études de la sorcellerie.

Alors que votre discussion porte sur un mystérieux objet de magie ancienne, vous voilà en bien mauvaise posture. Vous apparaissez au fond d’un chemin rocailleux. Le professeur vous donne une potion de Wiggenweld qu’il vous faut prendre en appuyant sur la flèche bas.

Suivre le professeur Fig

Puis, levez-vous et dirigez-vous vers la côté. Vous prenez enfin pleinement le contrôle du personnage. Avancez et suivez le chemin en ruine en vous familiarisant avec les contrôles de base (grimper, courir etc.).

Arrivés devant un mur de glace, utilisez votre baguette et son Lancer de base à 3 reprises pour briser la glace et vous permettre d’avancer.

Explorer les ruines

Après que le pont ait été réparé par votre professeur, vous arrivez devant une sorte de sanctuaire. Approchez-vous de la fresque et interagissez avec, puis allez sur la gauche de celle-ci pour trouver une statue avant de poursuivre sur la droite de la statue pour trouver un coffre et un mystérieux symbole lumineux sur un mur au loin.

Interagissez avec pour vous retrouver au cœur de la banque Gringotts, à Londres, où vous devez réveiller un Gobelin banquier avant d’assister à une fantastique cinématique.

Apprendre Revelio

Une fois à l’intérieur du coffre 12, votre professeur vous enseigne le sortilège Revelio, permettant de faire apparaître des éléments invisibles sinon. Suivez le tracer du sortilège à l’écran en appuyant sur les bonnes touches quand vous passez dessus, afin d’éviter de vous faire rattraper par la lueur rouge qui vous suit sur le même tracé. Approchez-vous du mur révélé puis passez à la pièce suivante.

Rester près du professeur Fig

Avancez dans la pénombre à la seule lueur de la baguette de votre professeur jusqu’à trouver un tourbillon de magie bleue au sol et interagissez avec.

Découvrir la marche à suivre

Une fois dans la nouvelle pièce, repérez le reflet d’une statue sous la surface. Révélez la statue à l’aide du sortilège Revelio puis apprenez Lumos grâce à l’aide de votre professeur afin de diriger la statue en suivant les traces lumineuses au sol.

Cela déclenchera l’arrivée de plusieurs statues de chevaliers qui tenteront de vous occire. Utilisez le sort Protego en réalisant le QTE à l’écran puis attendez la fin de la cinématique pour suivez votre premier vrai combat.

Utilisez Protego et le Lancer de base face aux attaques ennemies

Utilisez votre Lancer de base pour dissoudre vos assaillants mais pour réussir cette phase, vous devez aussi utiliser votre bouclier 3 fois au bon moment en appuyant sur la touche associée au sortilège Protego quand une lueur orangée entoure votre tête (une sorte de sixième sens) afin de bloquer l’attaque.

Trouver le professeur Fig

Vous voilà désormais seul. Suivez les lueurs vous menant à un tourbillon de magie bleue et interagissez avec. Dans la salle suivante, activez les statues en utilisant Revelio puis Lumos avant de devoir de nouveau vous confronter à elle, mais seul cette fois.

Maintenez Protego pour contre-attaquer avec Stupefix

Aidez-vous de votre Lancer de base et de votre bouclier pour parer les attaques au bon moment et lancer un sortilège de Stupefix et nuire considérablement aux adversaires rencontrés. Une fois tous éliminés, allumez votre baguette (Lumos) et suivez les trainées lumineuses pour trouver à nouveau un tourbillon de magie bleue et faire apparaitre une porte. Passer à travers et regardez la longue cinématique menant à l’écran titre du jeu et à votre arrivée à Poudlard. Bienvenue !

Assister à la Cérémonie de la Répartition

Une fois le Choixpeau magique coiffé, vous devez choisir votre maison entre Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle. Bien que le Choixpeau magique vous choisira une maison, vous avez la possibilité d’aller à l’encontre et de choisir votre propre maison. Vous serez ensuite conduit dans votre chambre grâce au professeur Weasley et dormirez jusqu’au petit matin.

La prochaine quête principale consistera à votre première journée à Poudlard, Bienvenue à Poudlard. Vous pouvez aussi consulter notre Guide complet sur le jeu pour tout savoir.