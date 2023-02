Débloquée suite à la réussite de la quête principale Le Heaume d’Urtkot, L’appel de l’amitié vous permettra de rendre service à la tenancière des Trois Balais de Pré-au-Lard, Sirona Ryan. Rendez-vous dans la taverne afin de débuter cette mission.

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense de collection obtenu : Étagère à fûts

Parler à Dorothy Sprottle à Campolard-en-Haut

Sirona vous demandera d’aller rendre service à son amie Dorothy, dans un hameau au nord de Pré-au-Lard. Enfourchez votre monture et dirigez-vous vers la maison de cette dernière. Engagez la discussion. Elle vous demandera de retrouver des lettres, ainsi que des Horglups et la boîte à lettres de Sirona.

Trouver la grotte et y entrer

Rendez-vous au niveau de la grotte et commencez à ramasser les Horglups au fur et à mesure de votre avancée : il vous en faudra 10 en tout. Continuez à évoluer dans la grotte et brûlant les divers obstacles en bois qui jalonneront votre chemin.

Vous finirez par tomber dans une salle avec un troll, vous pouvez l’éviter en partant directement sur la gauche ou bien l’affronter, libre à vous.

Ramassez les 5 lettres et n’oubliez pas la boîte à lettres pour Sirona avant la sortie de la grotte.

Retournez ensuite voir Dorothy à Campolard-en-Haut. Une fois la discussion engagée avec cette dernière, vous pourrez retourner à Pré-au-Lard voir Sirona Ryan et mettre un terme à la quête annexe L’appel de l’amitié.

