Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 5.8 (Ineffa, zone inédite, nouveau personnage de Nod-Krai…)

La fête à la plage avant le drame

Avant de poser un pied à Nod-Krai, le festival d’été de Natlan nous occupera le temps de quelques activités relaxantes avant de reprendre le voyage vers quelque chose de plus sérieux.

La quête autour d’Ineffa devrait aussi nous permettre d’en apprendre un peu plus sur Nod-Krai et sur ce qu’il se trame là-bas, notamment du côté des fatui puisque la bande-annonce fait clairement mention de l’Exécuteur « Marionette », autrement dit Sandrone.

Les bannières de la version 5.8

Pour cette version 5.8, il n’y aura qu’un seul nouveau personnage 5 étoiles, à savoir Ineffa, qui sera de type Electro et qui sera le premier personnage de Nod-Krai. Elle disposera d’une nouvelle réaction élémentaire spéciale entre Electro et Hydro, faisant apparaître un nuage lançant des éclairs. Cette réaction sera disponible pour votre équipe tant qu’Ineffa est présente, pas forcément sur le terrain (Fischl et, disons, Barbara peuvent par exemple la déclencher tant qu’Ineffa est dans l’équipe). Ineffa invoquera un robot sur le terrain avec sa compétence, qui lancera des attaques Electro, tandis que son attaque ultime fera des gros dégâts de zone.

Ineffa sera disponible dans la première bannière de la version 5.8, aux côtés de Citlali qui fera son retour. Chasca et Mualani seront quant à elles les personnages 5 étoiles de la deuxième bannière.

Les événements de la version 5.8

Forcément, l’événement estival de Natlan nous occupera durant une bonne partie de l’été. Il donnera accès à une zone « Station balnéaire Brisedouce » qui sera permanente, et nous permettra de faire le plein de récompenses, dont un nouveau costume pour Bennett qui s’habillera aux couleurs de Natlan, et une nouvelle épée à deux mains 4 étoiles.

De nombreux mini-jeux nous attendent, comme un qui nous permettra de prendre le contrôle d’une petite créature qui devra repeindre les environs. Mualani aura aussi quelques épreuves de surf à accomplir, et un autre jeu façon shooter de fête foraine sera disponible.

D’autres mini-jeux plus basiques seront de la partie, que ce soit des puzzles en combinant les capacités de deux petits personnages, un autre stand de tir en vue FPS, et un autre qui est clairement inspiré de Splatoon avec des objets sur lesquels tirer avec de la peinture. Plus original, un événement combinera combat et jeu de rythme pour vous défaire de vos ennemis.

Un nouveau boss sera également mis en place dans la zone Mere Javari, avec le Bakunawa, sorte d’énorme dragon immortel dont il faudra détruire les membres au fur et à mesure des combats.

Une quête spéciale en compagnie de Yelan nous permettra de jouer les Sherlock en herbe pour dénicher un criminel. Yelan disposera même d’un nouveau costume à acheter, dans le style de Fontaine.

Nouvel aperçu de Nod-Krai

Et comme Nod-Krai est à nos portes, HoYoverse a bien voulu nous offrir un nouvel aperçu de la région, nous permettant de voir quelle sera l’ambiance générale de cette région pleine de secrets. On y découvre surtout un tout nouveau personnage, capable de se transformer en esprit et que l’on croisera sans doute très vite lors de notre arrivée dans cette zone dès la version 6.0.

Les codes primo-gemmes

Des codes pour obtenir des primo-gemmes et d’autres récompenses ont été distribués et ne sont valables que durant quelques heures :

Ineffa0730Birgitta

Summer0730Asha

TranquilBanquet

Une expo à venir à Paris

La France a été quelque peu mise à l’honneur durant la présentation de cette mise à jour, puisqu’un événement aura lieu aux Halles de Paris dur 13 au 21 septembre prochain. Il s’agira d’une grande exposition où l’on pourra y voir des tas de croquis et de manuscrits sur le monde de Teyvat, le tout dans des décors inspirés par certains paysages emblématiques.

Quand sortira la version 5.8 de Genshin Impact ?

La version 5.8 de Genshin Impact sera disponible à partir du mercredi 30 juillet, aux alentours de 4 heures ud matin. Quelques heures avant cela, une maintenance aura lieu, et vous recevrez 600 primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.