Si vous avez l’œil attentif, vous avez pu vous rendre compte que la carte du jeu Hogwarts Legacy vous affiche un compteur recensant des objets appelés Lunes de Demiguises. Vous aurez besoin de toutes les obtenir si vous souhaitez compléter le jeu à 100%, puisque c’est en retrouvant ces lunes que vous pourrez apprendre le plus haut niveau du sort Alohomora, qui permet de déverrouiller les serrures. Vous pourrez commencer à ramasser ces lunes uniquement après avoir effectué la quête « La plainte lunaire du Concierge », qui se débloque automatiquement en avançant dans l’histoire principale.

Vous trouverez ici l’emplacement de toutes les Lunes de Demiguise dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Deux précisions importantes à noter avant de partir à la recherche : elles n’apparaissent et ne peuvent être récoltées que la nuit, et certaines sont cachées derrières des serrures de niveau 2. On vous conseille donc d’aller rapporter 9 lunes au concierge dès que possible, pour débloquer Alohomora niveau 2 et être tranquille.

Poudlard

Demiguise 01

Emplacement : A l’entrée du château dans les remparts, dans une petite pièce sous un escalier.

Demiguise 02

Emplacement : En partant de la cheminette Cour du clocher, allez dans le couloir de droite, puis descendez les escaliers jusqu’à voir une statue de dragon endormi. Une salle se trouve dans le couloir en face avec la Demiguise.

Demiguise 03

Emplacement : Dans la maison du professeure des créatures magiques.

Demiguise 04

Emplacement : Dans la réserve de la bibliothèque, accessible avec une quête liée à Sebastian.

Demiguise 05

Emplacement : Dans les toilettes de l’aile sud de Poudlard.

Demiguise 06

Emplacement : Dans la Grande salle, derrière une porte située à droite de la pièce.

Demiguise 07

Emplacement : Posée sur le bureau de la salle d’astronomie.

Demiguise 08

Emplacement : Tout en bas de la salle des potions, après avoir ouvert deux portes verrouillées.

Demiguise 09

Emplacement : Dans l’entrée de l’un des bâtiments près de la cour de métamorphose.

Demiguise 10

Emplacement : Dans le bureau du professeur Fig.

Pré-au-Lard

Demiguise 01

Emplacement : Dans la boutique Tomes et Parchemins, dans une pièce située au fond à gauche.

Demiguise 02

Emplacement : Dans le bar de la Tête de Sanglier, dans la réserve derrière le barman.

Demiguise 03

Emplacement : Aux Trois Balais, à l’étage supérieur, accessible depuis la rue en prenant le nord du bâtiment.

Demiguise 04

Emplacement : Dans une maison toute proche du bar Aux Trois Balais.

Demiguise 05

Emplacement : Sur le comptoir de la boutique Derviche et Bang.

Demiguise 06

Emplacement : Dans une maison située tout à l’Est de Pré-au-Lard.

Demiguise 07

Emplacement : Dans une maison située dans une allée non-loin de la boutique d’Ollivander.

Demiguise 08

Emplacement : Dans une maison située en face de l’animalerie au nord du village.

Demiguise 09

Emplacement : Dans une maison proche du magasin de potions.

Vallée de Pré-au-Lard

Demiguise 01

Emplacement : Dans l’une des maisons au nord du village, remplie de chaudrons.

Région sur de Poudlard

Demiguise 01

Emplacement : Dans une maison à Aranshire, au nord du village.

Demiguise 02

Emplacement : Dans la plus grosse maison de Campolard-en-bas.

Marais du North Ford

Demiguise 01

Emplacement : Au nord du village après le petit bassin, dans une grande maison à l’étage.

Vallée de Pourdlard

Demiguise 01

Emplacement : A Pont-Désir, la maison qui est à l’ouest du village.

Demiguise 02

Emplacement : A Bourg-Garenne, dans une maison accessible depuis la place centrale du village.

Région de Feldcroft

Demiguise 01

Emplacement : Dans le village d’Irondale, dans une maison près d’un moulin à l’entrée du village, tout proche de la cheminette.

Demiguise 02

Emplacement : Dans une maison à l’est du village de Feldcroft.

Lac de Grottaleau

Demiguise 01

Emplacement : Dans la taverne du village, au centre de celui-ci.

Pointe du manoir

Demiguise 01

Emplacement : Dans une maison au nord du village, peu après l’entrée et tout proche de la cheminette.

Cragcroftshire

Demiguise 01

Emplacement : Dans la maison la plus à l’ouest du village.

Vous débloquerez ainsi le succès/trophée « Fléau des Demiguises », et vous pourrez rapporter toutes les lune au concierge pour lui apaiser l’esprit et obtenir le niveau le plus puissant de Alohomora.

