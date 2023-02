Les araignées dans Hogwarts Legacy sont légion et elles ont parfois de quoi nous donner quelques frissons d’angoisse et de dégoût. La quête « Rencontre avec la fugitive » devrait donc ne pas plaire aux arachnophobes puisqu’elle demande de pénétrer en plein coeur de leur territoire, au sein de la forêt. Mais si vous prenez votre courage à deux mains, voici comment venir à bout de la quête « Rencontre avec la fugitive » dans Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard.

Comment battre la Fugitive ?

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense obtenue : Des pièces d’or et la manche de baguette Carreaux – Marron

Pour débuter cette quête, il faudra avoir assez avancé dans le jeu puisque son niveau conseillé est de 30. Vous pourrez la voir au sein du village d’Aranshire, puisqu’elle vous sera donnée par le marchand de cette zone, qui souhaite récupérer un objet précieux suite au décès de son ami face à une terrible araignée.

Vous devrez donc pénétrer en plein coeur de la Forêt interdite, dans un ravin infesté par les araignées. Si possible, restez sur votre balai sauf lorsqu’il s’agit de brûler les toiles qui vous bloquent le passage, étant donné que l’endroit grouille de bestioles et que vous perdrez peu à peu de la vie.

Vous arriverez ensuite face à la Fugitive, une sacrée bête. On ne pourra que vous recommander de boire une potion de défense et une autre pour accélerer le temps de recharge de vos sorts, afin de lancer sans arrêt des sorts de feu sur la Fugitive. Ne vous préoccupez pas trop des autres araignées et ne ciblez que le boss. Pensez à bien esquiver trois fois de suite ses attaques, puisqu’elle enchaîne les coups de pattes.

Une fois la Fugitive vaincue, vous obtiendrez l’objet de votre quête automatiquement, que vous pourrez rendre au marchand. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.