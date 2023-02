Dans Hogwarts Legacy, vous allez ramasser beaucoup d’équipements. Chaque équipement possède un niveau de rareté, représenté par un niveau de couleur, qui va du vert, au bleu, puis au violet et enfin à l’orange pour les objets les plus rares. Si les premiers niveaux de rareté ne donnent pas vraiment de moyens de personnaliser les pièces d’équipements, c’est différent pour les pièces bleues, violettes et oranges. Voici comment améliorer son équipement dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment augmenter les caractéristiques des équipements ?

En jetant un œil à ces équipements, vous remarquerez qu’ils disposent souvent d’une barre d’amélioration. Cela veut dire que les caractéristiques de ces derniers peuvent être augmentés, mais pour cela, il faudra d’abord effectuer la quête d’histoire « L’elfe, le sac de capture et le métier à tisser ».

Vous pourrez ensuite placer un Metier à tisser enchanté dans votre Salle sur Demande. Ce dernier vous demandera des matériaux provenant de vos animaux fantastiques en échange d’amélioration pour chaque équipement. Ce qui veut donc dire qu’il va falloir cultiver votre abri à animaux et prendre soin d’eux pour avoir de quoi améliorer votre équipement.

Vous pouvez aussi placer des runes sur les équipements qui disposent d’une icone avec un trou vide. Là encore, ces runes vous demanderont des matériaux liés à vos animaux. Pensez donc à les chouchouter !

