Il est grand temps d’apprendre un nouveau sort, et un des plus étonnants de Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard, Transformation qui vous permettra de changer l’apparence d’un ennemi par exemple en un baril ou autre chose d’inoffensif.

Pour débloquer ce nouveau sort, il vous faut d’abord avoir terminé la quête Tout feu tout flamme. Une fois cette quête terminée, vous recevrez une courrier dans votre Hibou Express de la part du professeur Weasley, afin de débloquer et d’apprendre Transformation, nécessaire à la quête Une affaire de Gobelbabil.

Devoirs du professeur Weasley

Pour débloquer ce nouveau sortilège parmi les derniers à obtenir, vous allez devoir effectuer deux tâches :

Récupérer la page du guide du sorcier dans le port souterrain

Récupérer la page du guide du sorcier dans le manuel du cours moyen de Métamorphose dans la Bibliothèque

Concernant la première page du guide à retrouver, téléportez-vous à la flamme de cheminette de la Cour du Viaduc. Repérez l’arbre au nord-est de votre position un peu plus bas et poursuivez sous les arches qui le succèdent. Là, presque à l’angle des arches, vous trouverez une porte menant au port souterrain. Sur place, prenez à droite et continuez jusqu’à ce que vous ne puissiez plus avancer puis utilisez Revelio pour faire apparaître la page et la ramasser.

Pour la deuxième page, rendez-vous à la Bibliothèque puis grimpez à l’étage. Allez totalement à l’opposé des escaliers pour trouver dans le coin nord-est de la Bibliothèque une jeune fille du nom de Sophronia Franklin. Pour lancer votre interaction avec elle, utilisez Revelio à proximité et elle s’adressera à vous concernant le manuel en question. Mais pour l’obtenir, vous allez devoir répondre à quelques questions sur l’univers de Poudlard et de la sorcellerie.

Si vous ne voulez pas trop réfléchir ou vous tromper, voici les réponses aux 5 questions posées par Sophronia pour obtenir le manuel :

Avant l’invention du Vif d’or, quelle créature magique était utilisée lors d’un jeu de Quidditch ? Le Vivet doré Quelle potion est communément appelée “Chance liquide” ? Felix Felicis Quels artéfacts magiques sont évoqués dans le Conte des trois frères ? Les Reliques de la Mort Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le Souafle Vrai ou faux : le Polynectar permet à celui qui le boit de changer d’espèce ? Faux

Répondre correctement à ces questions vous permettra de récupérer la page du manuel en question vous permettant d’achever la deuxième tâche. Mais sachez que Sophronia vous proposera de répondre à davantage de questions, plus ardues, pour obtenir des récompenses. Vous n’êtes pas obligé d’y répondre pour poursuivre, mais voici les réponses aux questions de difficulté supérieure posées :

Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la Magie ? Le Conseil des sorciers Quelle est la plus petite race de dragon ? La Dent-de-Vipère du Pérou Qui a fondé le village de Pré-au-Lard ? Hengist de Woodcroft Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un Dissimuleur ? Une Demiguise Quel est le seul sortilège capable de repousser un Moremplis ? Le sortilège du Patronus Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire ? Gamp Que signifie la devise de Poudlard ? Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule ? Le Runespoor Où se situe l’école de sorcellerie d’Ilvermorny ? Sur le Mont Greylock Quel est le philtre d’amour le plus puissant connu des sorciers ? L’Amortentia

Enfin, si vous êtes vraiment adeptes des quizz et que vous connaissez vraiment l’univers, vous pouvez poursuivre avec des questions de difficulté maximale dont voici les réponses :

Par qui Emeric le Hargneux a-t-il été tué en duel ? Egbert le Magnifique Si un poursuiveur garde ses mains sur le Souafle lorsqu’il traverse l’anneau de but, quelle faute commet-il ? Un pognensac Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du Malagrif tacheté ? De la malchance Quelle plante sécrète de l’Empestine ? Le Mimbulus Mimbletonia Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l’origine de la Pimentine ? Linfred de Stinchcombe Dans le Sorcier et la Marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse ? Une seule pantoufle De quelle région du monde est originaire le Snallygaster ? L’Amérique du Nord Qui est le chevalier moldu illustré dans la Fontaine de la bonne fortune ? Sir Sanchance Sous quel autre nom est connu le plus grand Kelpy du monde ? Le monstre du Loch Ness Qui était le premier ministre de la Magie ? Ulick Gamp

En répondant correctement à toutes les questions de Sophronia, vous repartirez avec une potion wiggenweld, une potion maxima et une potion edurus.

Une fois les tâches achevées, vous pourrez aller voir le professeur Weasley dans la Salle de Métamorphose afin qu’elle puisse vous apprendre le sortilège Transformation.

Profitez-en pour lui parler et lui demander comment elle trouve votre progression sur ces derniers mois. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.