Etant donné que Hogwarts Legacy est un RPG, votre personnage gagnera en expérience à chaque action qu’il effectuera. Plus vous grimperez en niveau, plus vous serez puissant, et plus vous serez en mesure de vous équiper de pièces qui vous protégeront lors des affrontements. Vouloir grimper rapidement en niveau est donc un objectif que beaucoup de joueurs et de joueuses vont se fixer. Mais comment gagner rapidement de l’expérience dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard ? Nous vous donnons ici quelques conseils pour récupérer des points d’expérience facilement dans le jeu.

Allez vous entraîner aux arènes de combat

Lorsque vous aurez accès à un balai volant, vous pourrez plus rapidement explorer les alentours du château. Dirigez-vous alors vers les arènes de combat, au nombre de trois dans le jeu (deux pour celles et ceux qui n’ont pas l’édition Deluxe).

Ces arènes vous feront affronter des vagues d’ennemis qui sont plus ou moins à votre niveau. En complétant chacune de ces vagues, vous obtiendrez bien vite de l’expérience, surtout au début du jeu. Chaque tentative vous donnera également des défis en plus à réaliser (comme « désarmer deux ennemis », « Lancez tel sort X fois » etc.), ce qui vous donne une chance d’obtenir des points d’expérience en plus. Vous pouvez recommencer ces challenges à l’infini, ce qui en fait donc le meilleur moyen pour gagner de l’expérience rapidement dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Combattre est naturellement un bon moyen de gagner de l’expérience, ce qui veut dire qu’il ne faut pas hésiter à flanquer une raclée aux mages noirs dès que possible, en s’aventurant par exemple dans la Forêt interdite.

Pensez aux défis

Presque chaque action ou presque peut vous rapporter de l’expérience dans le jeu. Si vous consultez le menu des Défis, vous trouverez de nombreuses activités à remplir pour gagner non seulement de l’expérience, mais aussi des tas d’objets ou des fonctionnalités bien pratiques, comme l’agrandissement de l’inventaire via les Défis de Merlin.

Même des activités aussi simples qu’éclater les ballons volants vous rapporteront de l’expérience, ce n’est donc pas à négliger.

Les pages Revelio en priorité

Chercher les pages Revelio est une activité qui peut rapporter gros dans Hogwarts Legacy. En plus de vous instruire sur les différents lieux iconiques du jeu, ces pages vous donneront à chaque fois 80 points d’expérience, ce qui n’est vraiment pas négligeable au début de votre aventure.

Pensez donc à activer Revelio tout autour de vous pour ne pas les manquer, ou suivez simplement notre guide sur l’emplacement de toutes les pages Revelio.

Cherchez les quêtes annexes

L’un des moyens les plus efficaces de gagner de l’expérience reste encore de remplir les quêtes annexes du jeu, présentes par dizaines. Au début du jeu, ces quêtes rapportent souvent 180 points d’expérience et se termine en quelques minutes seulement, avec parfois une absence complète de challenge. Autrement dit, c’est le moyen idéal de progresser avant de s’attaquer aux quêtes d’histoire, plus complexes.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.