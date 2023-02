Votre palette de sortilège va continuer à s’étoffer au fur et à mesure de votre aventure, avec notamment des sorts plutôt offensifs comme Diffindo. Pour le débloquer, rien de plus simple, vous allez devoir terminer les Devoirs du professeur Sharp 2. Vous débloquerez ce devoir peu de temps après la quête principale Cours de vol, le professeur Sharp vous enverra un courrier via le Hibou Express.

EXP obtenue : 140

Devoirs du professeur Sharp 2

Qui dit devoirs dit tâches à accomplir avant de prétendre à l’apprentissage d’un nouveau sortilège. Pour Diffindo, vous allez devoir :

Obtenir et utiliser une potion d’invisibilité

Obtenir et utiliser un Breuvorage contre des ennemis

Vous pourrez soit fabriquer ces deux potions soit les acheter directement au magasin Potions Pippin à Pré-au-Lard. Une fois en votre possession, rendez-vous dans la Forêt Interdite afin d’utiliser ces dernières en combat.

Une fois les tâches terminées, vous n’aurez plus qu’à retourner voir le professeur Sharp dans la salle de cours des Potions afin d’apprendre le sortilège Diffindo.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.